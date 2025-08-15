【ムービーウォーカー×ANATAE共催】総額100万円！抽選で500名様に映画GIFTが当たるプレゼントキャンペーン開催～『ジュラシック・ワールド／復活の大地』などヒットタイトルをおトクに観に行こう～

株式会社KADOKAWA

株式会社ムービーウォーカー（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：五十嵐淳之）は、体験ギフト・マーケットプレイス「anatae（あなたへ）」を運営するANATAE株式会社（本社：東京都目黒区、代表取締役：堀田栄利康）が2025年8月15日（金）から9月18日（木）まで、抽選で映画GIFTが当たるプレゼントキャンペーンを共催で実施してします。

期間中にanataeで映画GIFTをご購入いただいた方の中から、抽選で500名様に「映画GIFT 2,000円分」をプレゼント。総額100万円相当の大型企画です。さらに期間中は、anataeにて映画GIFTが特別価格で提供されます。

■キャンペーン概要

実施期間：

2025年8月15日（金）～9月18日（木）

参加方法：

anataeへの会員登録（当選時ご連絡のため、メルマガ会員登録が必要です） 期間中に映画GIFTを1回以上購入すると、自動的に抽選対象となります

プレゼント内容：

抽選で500名様に映画GIFT 2,000円分のコードをプレゼント

※当選通知はキャンペーン終了後、メールにて実施します

同時開催特別セール：

キャンペーン期間中、anatae限定で映画GIFTを特別価格で販売します。

この機会をお見逃しなく！

チケット詳細：

映画GIFTソロ（2,000円分）（税込）：

https://anatae.co.jp/products/moviewalker_solo

映画GIFTペア（4,000円分）（税込）：

https://anatae.co.jp/products/moviewalker_pair

※映画GIFTは、年間約600作品の「ムビチケ」の購入に利用でき、全国の映画館の98.5%で映画をご覧いただけます。

■ 映画体験を贈る新しい文化を創造

映画GIFTは、8月8日公開の話題作『ジュラシック・ワールド／復活の大地』をはじめ、年間約600本の映画鑑賞にご利用いただけるデジタル映画鑑賞券です。全国の映画館の98.5%で利用可能なため、受け取った方が好きな映画を、好きな映画館で、好きな時間に楽しむことができます。

anataeは「体験」をプレゼントすることで、贈る人と受け取る人の間に特別な想い出が生まれると考えています。映画は、観る人それぞれに異なる感動と発見をもたらしてくれる特別な体験です。

今回のムービーウォーカーとのコラボレーションは、この「映画GIFTを贈る」という新しいギフト文化を多くの方に知っていただく絶好の機会となります。遠く離れた家族に、忙しい友人に、日頃お世話になっている方に。住所を知らなくても、相手の都合に合わせて楽しんでもらえる映画GIFTは、現代のライフスタイルにぴったりの贈り物です。

『ジュラシック・ワールド／復活の大地』の公式サイトはこちら(https://www.jurassicworld.jp/)

■ メッセージ

ANATAE株式会社

堀田 栄利康 代表取締役社長

映画は、観る人それぞれに異なる感動と思い出を残してくれる特別な体験です。また映画GIFTは、エリアに左右されない贈りやすさで人気の弊社看板ギフトのひとつです。今回のムービーウォーカー様との共同キャンペーンを通じて、より多くの方に映画を贈る喜びと、映画を観る楽しさを感じていただけたら幸いです。

株式会社ムービーウォーカー

五十嵐淳之 代表取締役社長

ANATAE様との協業により、映画GIFTが体験ギフトとして選ばれることで、映画の魅力をより多くの方に届けることができると確信しています。映画館での映画鑑賞は、大きなスクリーンと迫力ある音響で楽しむ特別なエンタメ体験です。

今回のキャンペーンを通じて、映画を『贈り物』として選んでいただくことで、映画館に足を運ぶきっかけを提供し、映画文化のさらなる発展に貢献できれば幸いです。

■ 「映画GIFT」概要

映画GIFTは、MOVIE WALKER STOREおよびMOVIE WALKERアプリで販売しているデジタル映画鑑賞券「ムビチケ」を購入の際にご利用いただけるプリペイドコードです。

「映画GIFT」公式サイト

https://moviewalker.jp/eiga-gift

「映画GIFT」の詳しい使い方はこちら

https://moviewalker.jp/eiga-gift/howtouse/

＜ムビチケとは＞

全国の映画館で利用できる、ネットで座席指定可能なデジタル映画鑑賞券です。

MOVIE WALKER STORE

https://store.moviewalker.jp/ticket-online

<<「anatae」について>>

「anatae」は、友人、知人、パートナー、家族、同僚、上司などお世話になった方や親しい人に気軽に「特別な時間」や「思い出」を贈る、体験ギフト・マーケットプレイスです。「anatae」には、レストラン・カフェ、宿泊、サウナ、スパ、エステ、映画鑑賞などのさまざまな「体験ギフト」が用意されています。SNSやメールを通して気軽に、環境に配慮した形でギフトが贈れる「eギフト」や、オリジナルデザインのラッピングで特別感を演出しながらギフトが贈れる「ギフトBOX」の2種類から選べます。さらに、ギフトを受け取った方は、体験を自分の好みに合わせて変更・アップグレードも可能です。ギフトを贈る側、贈られる側双方がワクワクし、記憶に残る最高の「体験」をお届けします。

【本件に関するANATAEへのお問い合わせ先】

アレクシス・オウヨウ（alexis@anatae.co.jp）

■株式会社ムービーウォーカー

設立2011年7月、株式会社KADOKAWAのグループ会社として映画に特化した事業を展開。映画の電子チケット 、映画関連コンテンツの制作・出版、 映画関連の広告宣伝および広告代理店事業を行っています。

■「ムビチケ」

株式会社ムービーウォーカーが運営する、デジタル映画鑑賞券「ムビチケ」は、2011 年のサービス開始以来、その利便性のよさから全国の映画ファンより高い評価をいただき、提携映画館数も年々拡大を続け、現在ではシネコンを100％カバーするまでとなりました。

https://store.moviewalker.jp/ticket

■「MOVIE WALKER STORE」

2022年2月にオープン。ムビチケ、書籍・ギフト・イベントチケットなど映画関連グッズ全般を取り扱うECサイトです。

https://store.moviewalker.jp/

■「MOVIE WALKER PRESS」

映画のことをもっと知りたくなる｡「次にみたい」が見つかるメディア。

作品情報、上映スケジュール、最新ニュースまで映画を観る前にも観たあとにも役立つプラットフォームとして、映画ライフをサポートします。

https://press.moviewalker.jp/