マテリアルグループ、株式会社Bridgeの過半数の株式を取得

マテリアルグループ株式会社

マーケティングコミュニケーションを総合的に支援するマテリアルグループ株式会社（本社：東京都港区 代表取締役CEO：青崎曹 以下：マテリアルグループ）と、株式会社Bridge（本社：東京都渋谷区 代表取締役：松本雄介 以下：Bridge）は、本日2025年8月15日付で、株式譲渡契約を締結し、2025年8月22日に株式の51％を取得いたします。なお、将来的にはBridgeの残り49%の株式を取得し、完全子会社化する予定です。

当グループの幅広いクライアント基盤とBridgeのデジタルマーケティングにおける専門性を融合させることで、グループ全体として、より強固なマーケティング支援体制を構築していく所存です。また、双方のシナジーを創出し、広告運用力の強化とクライアントに提供するサービスの充実を図ります。

株式取得の背景

当社はこれまでも、デジタルマーケティング領域において、クライアントの課題に応じた戦略設計から運用までをトータル支援する体制を目指してまいりました。また近年、クライアントのニーズが複雑化する中で、さらなる提供価値の拡充が求められています。こうした背景から、当社は、デジタルマーケティング事業の拡大と、グループ会社であるマテリアルデジタルの運用体制のさらなる強化を目的に、豊富な実績と高い運用ノウハウを有するBridge との資本業務提携に至りました。今後は、両社の強みを活かし、クライアントへの提供サービスの価値を最大化してまいります。

両社代表のコメント

株式会社Bridge／代表取締役 松本雄介

このたび、マテリアルグループへグループジョインすることができたことを心より嬉しく思っております。今まで、Bridgeだけではなかなか提供できなかったPR活動やキャスティング支援など、グループシナジーを活かして、これまで以上にお客様に貢献してまいります！また、マテリアルグループ全体の成長ドライバーとなれるよう尽力いたします

マテリアルグループ株式会社／代表取締役CEO 青崎曹

このたび、Bridgeを築き上げてきた素晴らしいメンバーの皆様をグループにお迎えできることを大変嬉しく思います。Bridgeが培ってきたデジタルマーケティング領域での知見と、その実行力は、マテリアルグループが掲げるPR×デジタルの本質的な連携を実現するためには非常に心強い存在です。さらに、松本社長とは本資本提携により持続的かつ力強い成長を実現することに対して尽力することを双方が約束しています。

今後は、Bridgeとのシナジーを最大限に活かしながら、変化し続けるマーケティング市場の環境に柔軟かつ戦略的に対応し、マーケティング領域を横断した実効性のある支援を皆様に提供してまいります。

マテリアルデジタルについて

マテリアルデジタルは、デジタルを起点にしたマーケティング全般のコンサルテーションと「Flipdesk（WEB接客ツール）」、「Cross Talk（チャットボット）」および、サイバーセキュリティ事業のプロダクト提供を主軸としたデジタルマーケティングカンパニーです。また、PR事業を展開するマテリアルグループ各社のソリューションをかけ合わせ、認知獲得から集客、顧客理解、接客までをワンストップで支援することで、あらゆる企業のビジネス成長の最大化を可能にします。

マテリアルグループについて

マテリアルグループは、あらゆるビジネスのコミュニケーションを総合的に支援する専門事業集団です。クライアントの事業課題をともに解決し、社会との関係性を強化するパートナーとしてクライアントの成功に寄与します。「Switch to Red.（個性に情熱を灯し、価値観や常識を変え、世界を熱くする）」をビジョンに掲げ、「すべての個性に情熱を灯し、可能性を最大化する」ことをミッションに、異なる得意領域を持つ各社が集い、ブランドとステークホルダーの望ましい関係を構築するあらゆるコミュニケーション事業を展開しております。

会社概要[表1: https://prtimes.jp/data/corp/17894/table/90_1_1a462fa2dbe271c3b19bc27d1d85fc05.jpg?v=202508150526 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/17894/table/90_2_b9e0ea071ebd247178587f87c3d930c8.jpg?v=202508150526 ][表3: https://prtimes.jp/data/corp/17894/table/90_3_a57e6846c4d7fdcbf695f6af423221f2.jpg?v=202508150526 ]

〈グループ会社〉

株式会社マテリアル（PR事業を主としたマーケティングコミュニケーション業務全般）

株式会社ルームズ（プロダクトプレイスメントおよびスタイリング事業）

キャンドルウィック株式会社（PR広報、広告宣伝の代理業務ならびにコンサルティング業）

株式会社マテリアルデジタル（デジタルマーケティング全般のコンサルティング支援）

株式会社CONNECTED MATERIAL（「CLOUD PRESS ROOM」の運営）

株式会社PRAS（スタートアップを中心としたPR支援事業）

株式会社マテリアルリンクス（ソーシャルコマースおよびEコマースのマーケティング支援）

株式会社Bridge（インターネット広告事業、SEOコンサルティング事業）