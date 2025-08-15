銀座で味わう、夏色に染まる至福のひととき「LOUANGE TOKYO Le Musee」のサマースイーツ

株式会社スイーツプラス

株式会社スイーツプラス （本社：渋谷区恵比寿/代表取締役 有馬隼人）が運営する「LOUANGE TOKYO Le Musee」では、2025年9月9日（火）まで、ブルーをテーマにした気品あふれる夏限定スイーツをご提供いたします。

春～初夏に登場し好評を博したアフタヌーンティー“エレガンス ブルー”が、夏の彩りを添えて華やかにリニューアル。新作のアフタヌーンティー“エレガンス ブルー エテ”は、涼やかなブルーの世界観はそのままに、旬の食材やトロピカルなエッセンスを加え、より軽やかで爽やかな味わいに仕立てています。

さらに、デザートプレート「ル エレガンス エテ」や、バカラグラスに仕上げた「ル パルフェ エレガンス エテ」など、見た目も味わいも清涼感に満ちたサマースイーツもラインナップ。世界大会優勝パティシエが丁寧に仕立てたアートのようなスイーツとともに、夏の銀座で、五感を満たす優雅な時間をお楽しみください。

〈アフタヌーンティー “エレガンス ブルー エテ”〉

純白に変身したテディベア“ヌーミー”と“エイミー”が彩る、ブルーをテーマにした優雅なアフタヌーンティー。

ウェルカムドリンクには、パインの甘みとオレンジの爽やかな泡が重なり、夏の訪れを告げる一杯をご用意。スイーツは、アールグレイ香るマカロンや宝石のようなブルーロリポップ、そして完熟マンゴーを合わせたバニラパンナコッタなど、色彩と香りが溶け合う逸品揃い。セイボリーには、A5黒毛和牛のローストビーフをトロピカルソースで仕上げた贅沢なひと皿や、キャビアをあしらったカリフラワームース、帆立とイクラが輝くマリネなど、五感を満たす美食の饗宴が広がります。

10種のプレミアムティーとともに、青く輝く夏の午後を心ゆくまでお楽しみください。

※曜日によって価格が異なるダイナミックプライシングとなります。

※銀座店にてご提供

※提供期間：2025/7/31～2025/9/9

※毎週水曜日は提供しておりません。

平日・・・\10,500（税サ込）

土日祝日・・・\11,000（税サ込）

★オプション（テディベア2体追加）プラン ＋\1,500（税サ込）

●WELCOME DRINK

パインラテ オレンジの泡

●SWEETS : 上段

マカロン エレガンス（アールグレイとキャラメル） / ブルーロリポップ（生チョコ＆ギモーヴ） / カップケーキ

●SWEETS : 中段

サントノーレ エレガンス / バニラパンナコッタと完熟マンゴー / 季節のフルーツ / チョコレートのブルーボックス

●SAVORY : 下段

ミルフィーユ生地のキッシュ ロレーヌ / 和牛100%パティと飴色オニオンのチェダーチーズバーガー / カリフラワーのムース トマトエキスのコンソメジュレとキャビア / A5黒毛和牛の自家製ローストビーフ トロピカルソース / とうもろこしの冷製スープ / スモークサーモンのマスタードタルタル風 帆立のマリネとイクラ

＜ル エレガンス エテ＞

パリ・ブレストを主役に据えたデザートプレートは、ブルーベリーソースの深い甘みと酸味が織りなす味わいを、軽やかなクリームと香ばしいシュー生地が引き立てます。プレート上には、南国の陽射しを思わせるマンゴーと涼やかなソルベ、そしてバタフライピーの青が美しいゼリーを並べ、まるで絵画のような色彩美を表現。パリ・ブレストから飛び出す純白のテディベア“ヌーミー”が愛らしい逸品。

※銀座店にてご提供

※提供期間：2025/7/30～2025/9/9

\ 5,566（税サ込）

＜ル パルフェ エレガンス エテ＞

バカラグラスに仕上げた贅沢なブルーパルフェ。ヨーグルトムース、バタフライピーのブルーパンナコッタとジュレ、爽やかなレモンを重ね、ホワイトチョコやスポンジ、季節のフルーツで華やかに仕上げました。青と白のコントラストが織りなす、まるで宝石箱のようなパルフェは、口に運ぶたびに異なる食感と香りが重なり、至福の時間へと誘います。

※銀座店にてご提供

※提供期間：2025/7/30～2025/9/9

\ 5,060（税サ込）

【店舗情報】

LOUANGE TOKYO Le Musee

〒104-0061 東京都中央区銀座1-9-5

03-4400-6606

11：00～21：00（20：00 LO)

www.louange-tokyo.com/lemusee

【LOUANGE TOKYO Le Museeシェフの経歴】

■GRAND CHEF 藤田 浩司（ふじた こうじ）

2006年 クープ・ドゥ・モンド国内予選出場（チョコレート ピエス部門）

2007年 WPTC 国内予選優勝（チョコレート ピエス部門）

2008年 WPTC本戦出場 チーム総合準優勝 部門優勝（チョコレート ピエス担当）

2010年 ヌーベルパティスリーデュジャポン 理事就任

2012年 内海会 理事就任

2012年 WPTC本戦出場 チーム総合優勝（味覚担当）

About LOUANGE TOKYO ～愛する人に賛辞の気持ちを込めて～

LOUANGE TOKYOは現代のスイーツ業界に新たな息吹を吹き込むために次の独自性を打ち出しています。それは「厳選素材」へのこだわりであり、よりアート性・ファッション性を高めた商品開発であり、そしてすべての商品にメッセージを吹き込むということ。“LOUANGE”の由来はフランス語で賛辞という意味ですが、弊店の商品を贈って頂き少しでもお客様の演出にお力添えできればという想いを込めてLOUANGE～賛辞～と名付けました。我々は単にお客様にケーキという商品を提供するのではなく「時間」「空間」を提供するというコンセプトをもとにモノづくりをしております。そしてお客様に少しでも喜んで頂けるように日々研鑽を重ねて参りました。今後も、満足度の高い商品を常に創造していくことを心掛けていきたいと思っております。