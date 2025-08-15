¡Ú´ØÆâ¥Ûー¥ë¡Û³èÆ°ÊÛ»Î¡õ¥Ô¥¢¥Î±éÁÕÉÕ Ì¾ºîÌµÀ¼±Ç²è¾å±Ç²ñ¡ÖÂè¼·Å·¹ñ¡×
ÆüËÜÆÈ¼«¤ÎÊ¸²½¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿³èÆ°ÊÛ»Î(°Ê²¼¡¢ÊÛ»Î)¡£ºÇÀ¹´ü¤Ë¤ÏÁ´¹ñ¤Ç7,000¿Í¤òÄ¶¤¨¤ëÊÛ»Î¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¥×¥í¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ëÊÛ»Î¤Ï¤ï¤º¤«¿ô½½¿Í¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¤½¤ó¤ÊÊÛ»Î¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¤È¤·¤ÆÄ¹Ç¯³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ëß·ÅÐ¿é¤µ¤ó¤È¡¢ºî¶Ê²È¤Ç¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¤Î¿·³ÀÎ´¤µ¤ó¤ò·Þ¤¨¡¢Ã±¤Ê¤ë¾å±Ç²ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÊÛ»ÎÆÈ¼«¤Î¸ì¤ê¤È¥Ô¥¢¥Î¤ÎÀ¸±éÁÕ¤Ç¡¢¥é¥¤¥Ö´¶¤Î¤¢¤ë±Ç²è¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
±Ç²è¡ÖÂè¼·Å·¹ñ¡×¤è¤ê
¢¡¸ø±éÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡³èÆ°ÊÛ»Î¡õ¥Ô¥¢¥Î±éÁÕÉÕ¡¡Ì¾ºîÌµÀ¼±Ç²è¾å±Ç²ñ¡ÖÂè¼·Å·¹ñ¡×
¢¡Æü»þ¡¡¡¡¡¡ ¡¡ 10·î25Æü¡ÊÅÚ¡Ë14¡§00³«±é¡Ê13¡§15³«¾ì¡Ë
¢¡ÎÁ¶â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Á´ÀÊ»ØÄê¡¡Á°Çä¤ê/ÅöÆü 3,000±ß¡¡¢¨Ì¤½¢³Ø»ùÆþ¾ìÉÔ²Ä
¢¡²ñ¾ì ¡¡¡¡´ØÆâ¥Ûー¥ë¡¦¾®¥Ûー¥ë
¢¡½Ð±é¼Ô ¡¡¡¡³èÆ°ÊÛ»Î¤Îß·ÅÐ¿é¤Èºî¶Ê²È¤Ç¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¤Î¿·³ÀÎ´
¢¡¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä
¡¡´ØÆâ¥Ûー¥ë¥Á¥±¥Ã¥È¥«¥¦¥ó¥¿ー¡¡045-662-8411¡Ê±Ä¶È»þ´Ö¡§10»þ～18»þ¡¦µÙ´ÛÆü¤ò½ü¤¯¡Ë
¡¡¢¨Áë¸ýÈÎÇä¡¢ÅÅÏÃÍ½Ìó¸å°ú¼è¤ê¡¢Âå°ú¤È¯Á÷ÈÎÇä
¡¡´ØÆâ¥Ûー¥ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥Á¥±¥Ã¥È¥µー¥Ó¥¹¡¡https://www.kannaihall.jp/¡ÊÍ×GETTIISÅÐÏ¿¡Ë
¡¡¥«¥ó¥Õ¥§¥Æ¥£¥Á¥±¥Ã¥È¥»¥ó¥¿ー¡¡050-3092-0051¡ÊÊ¿Æü10:00～17:00¡Ë
¡¡¢¨¤´Í½Ìó¸å¡¢¤ª¶á¤¯¤Î¥»¥Ö¥ó-¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Ç¥Á¥±¥Ã¥ÈÈ¯·ô¡¦»ÙÊ§¤¤
¢¡¥Á¥±¥Ã¥ÈÈ¯Çä ¡¡È¯ÇäÃæ
¢¡¾ðÊó²ò¶ØÆü¡¡¡¡¡¡Â¨Æü²Ä
¢¡¼çºÅ ²£ÉÍ»Ô»ÔÌ±Ê¸²½²ñ´Û ´ØÆâ¥Ûー¥ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡öÎ¬¾Î¤Ï¡Ö´ØÆâ¥Ûー¥ë¡×¤Þ¤¿¤Ï¡Ö²£ÉÍ ´ØÆâ¥Ûー¥ë¡×¤Ç¤¹¡£
¢¡Ìä¤¤¹ç¤ï¤»Àè ´ØÆâ¥Ûー¥ë¥Á¥±¥Ã¥È¥«¥¦¥ó¥¿ー¡¡045-662-8411
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ê±Ä¶È»þ´Ö¡§10»þ～18»þ¡¦µÙ´ÛÆü¤ò½ü¤¯¡Ë
¢¡ÆÃµ»ö¹à ¤Ê¤·