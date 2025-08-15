XTuber「咲田ゆな/夏乃音ユキ」橘舞/夷振えの」「霜月めあ/音零くじら」がコミックマーケット106に登場！
株式会社PANDORA（本社東京都渋谷区、代表取締役：宮瀬卓也/和泉義博）は、2025年8月17日(日)に開催される「コミックマーケット106」に、XTuberとして活動する、咲田ゆな/夏乃音ユキ、橘舞/夷振えの、霜月めあ/音零くじら が登場することをお知らせします。
今回のコミックマーケットに合わせて、XTuberメンバーがお届けする新作オリジナルドラマCD「倶楽部パンドーラ」（ランダムチェキ１枚付先着100名）の第0話を最速販売致します。ブースでは、Vキャラにコスプレしたメンバーに会えるかも！？
また、YouTubeチャンネル『倶楽部パンドーラ』（https://www.youtube.com/@clubflamingo-main）のチャンネル登録していただいた方には、オリジナルステッカーをメンバー本人がブースにて手渡しします。
会場最寄りの国際展示場前駅周辺では、オリジナルうちわを無料配布予定です。ぜひぜひ、こちらもゲットしてくださいね。
「コミックマーケット106」参加概要
・イベント名
コミックマーケット106
・ブース開設/参加日時
2025年8月17日(日)10:30～16:00
※XTuberメンバーは、8/17(日)10:30～15:00頃で、入れ替わりでブースに登場予定！
・会場
東京ビックサイト (〒135-0063 東京都江東区有明3-11-1)
・ブース位置
西地区 “う”ブロック-01ab (西２ホール)
※ご来場には入場チケットをご購入いただく必要がございます。詳しくは、コミックマーケット公式サイト(https://www.comiket.co.jp/)にてご確認ください。
※内容は予告なく変更・中止となる場合があります。
グッズ販売
・（仮名称）オリジナルドラマCD「倶楽部パンドーラ」（ランダムチェキ１枚付）
価格 3,000円（税込）
・（仮名称）オリジナル楽曲「脱☆友達宣言！」ダウンロードカード
夏乃音ユキVer
夷振えのVer
音零くじらVer
価格 各500円（税込）
キャンペーン
・YouTubeチャンネル『倶楽部パンドーラ』のチャンネル登録で、オリジナルステッカープレゼント！メンバーがブースで手渡しします！
・国際展示場前駅周辺で、オリジナルうちわを無料配布！
ーー
同日開催！コミケ終わりは、渋谷横丁“純喫茶＆カラオケスナック思ひ出”にて夏のスペシャルイベントを2部構成で開催！夏祭り縁日ミニブースもご用意してお待ちしています！メンバーたちと乾杯しましょう！！
『パンドーラ夏祭り』
====概要====
日時：2025.08.17 (日)
第一部
OPEN▶17:30
START▶18:00
第二部
OPEN▶20:00
START▶20:30
出演
咲田ゆな/夏乃音ユキ
橘舞/夷振えの
霜月めあ/音零くじら
イベント内容
・第一部くじら誕生日会
・第二部夏祭りパーティー
開催日
2025年08月17日(日)
主催
株式会社PANDORA
会場
【渋谷横丁】純喫茶&スナック 思ひ出(東京都)
チケット
第一部
・Sチケット▶15,000円
・Aチケット▶10,000円
第二部
・共通チケット▶12,000円
購入はこちら
https://tiget.net/events/421665