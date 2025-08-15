XTuber「咲田ゆな/夏乃音ユキ」橘舞/夷振えの」「霜月めあ/音零くじら」がコミックマーケット106に登場！

株式会社PANDORA




株式会社PANDORA（本社東京都渋谷区、代表取締役：宮瀬卓也/和泉義博）は、2025年8月17日(日)に開催される「コミックマーケット106」に、XTuberとして活動する、咲田ゆな/夏乃音ユキ、橘舞/夷振えの、霜月めあ/音零くじら が登場することをお知らせします。


今回のコミックマーケットに合わせて、XTuberメンバーがお届けする新作オリジナルドラマCD「倶楽部パンドーラ」（ランダムチェキ１枚付先着100名）の第0話を最速販売致します。ブースでは、Vキャラにコスプレしたメンバーに会えるかも！？


また、YouTubeチャンネル『倶楽部パンドーラ』（https://www.youtube.com/@clubflamingo-main）のチャンネル登録していただいた方には、オリジナルステッカーをメンバー本人がブースにて手渡しします。


会場最寄りの国際展示場前駅周辺では、オリジナルうちわを無料配布予定です。ぜひぜひ、こちらもゲットしてくださいね。



「コミックマーケット106」参加概要



・イベント名


コミックマーケット106



・ブース開設/参加日時


2025年8月17日(日)10:30～16:00


※XTuberメンバーは、8/17(日)10:30～15:00頃で、入れ替わりでブースに登場予定！



・会場


東京ビックサイト (〒135-0063 東京都江東区有明3-11-1)



・ブース位置


西地区 “う”ブロック-01ab (西２ホール)


※ご来場には入場チケットをご購入いただく必要がございます。詳しくは、コミックマーケット公式サイト(https://www.comiket.co.jp/)にてご確認ください。


※内容は予告なく変更・中止となる場合があります。



グッズ販売


・（仮名称）オリジナルドラマCD「倶楽部パンドーラ」（ランダムチェキ１枚付）


価格 3,000円（税込）




・（仮名称）オリジナル楽曲「脱☆友達宣言！」ダウンロードカード


夏乃音ユキVer


夷振えのVer


音零くじらVer


価格 各500円（税込）




キャンペーン


・YouTubeチャンネル『倶楽部パンドーラ』のチャンネル登録で、オリジナルステッカープレゼント！メンバーがブースで手渡しします！





・国際展示場前駅周辺で、オリジナルうちわを無料配布！




同日開催！コミケ終わりは、渋谷横丁“純喫茶＆カラオケスナック思ひ出”にて夏のスペシャルイベントを2部構成で開催！夏祭り縁日ミニブースもご用意してお待ちしています！メンバーたちと乾杯しましょう！！



『パンドーラ夏祭り』


====概要====


日時：2025.08.17 (日)



第一部


OPEN▶17:30


START▶18:00



第二部


OPEN▶20:00


START▶20:30



出演


咲田ゆな/夏乃音ユキ


橘舞/夷振えの


霜月めあ/音零くじら



イベント内容


・第一部くじら誕生日会


・第二部夏祭りパーティー



開催日


2025年08月17日(日)



主催


株式会社PANDORA



会場


【渋谷横丁】純喫茶&スナック 思ひ出(東京都)



チケット


第一部


・Sチケット▶15,000円


・Aチケット▶10,000円


第二部


・共通チケット▶12,000円



購入はこちら


https://tiget.net/events/421665