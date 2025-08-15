MOUSSY（マウジー）「クロミ」とのコラボレーションアイテムを発売

株式会社バロックジャパンリミテッド

株式会社バロックジャパンリミテッド（本社：東京都目黒区、代表取締役社長：村井博之）が展開するハイカジュアルブランド「MOUSSY（マウジー）」は、株式会社サンリオの「クロミ」とのコラボレーションコレクションを8月22日(金)より発売いたします。また、発売に先駆けてSHEL'TTER WEBSTOREでは本日8月15日(金)より入荷連絡受付がスタート。

MOUSSYとクロミによる初の単独コラボレーションが登場。2025年1月に発売され人気を博した「MY MELODY & KUROMIとMOUSSY」コラボに続く、注目の新作。20周年を迎えたクロミにフィーチャーした、特別なアニバーサリーイヤーコレクションをお届けします。アイテムはクロミをイメージしたダークなブルーとダスティなピンクが特徴のベイビーTシャツやクロミの雰囲気に合わせたオリジナルMOUSSY ロゴがポイントのオーバーサイズT シャツ、レザーコードを使用しCOOL な印象に仕上げたY2K の雰囲気溢れるキーチャームなど計4型を発売いたします。

LOOK

商品

▪商品名：KUROMI BABY TEE

▪カラー：PURPLE,BLACK

▪サイズ：FREE

▪価格：\7,480(税込)

▪商品名：KUROMI OVERSIZED TEE

▪カラー：PINK,LIGHT BLACK

▪サイズ：FREE

▪価格：\8,470(税込)

▪商品名：KUROMI BOXY TEE

▪カラー：WHITE,BLACK

▪サイズ：FREE

▪価格：\7,997(税込)

▪商品名：KUROMI KEY CHARM

▪カラー：SILVER

▪サイズ：FREE

▪価格：\5,995(税込)

(C) 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L662099

発売詳細

SHEL'TTER WEBSTORE（https://www.ec-store.net/sws/r/rSMOU/）にて本日8月15日(金)正午より入荷連絡受付中、MOUSSY店舗・SHEL'TTER WEBSTORE・ZOZOTOWNにて8月22日(金)より発売となります。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

▼ 8月22日(金)より発売開始

・MOUSSY店舗

・SHEL'TTER店舗

・SHEL'TTER WEBSTORE（https://www.ec-store.net/sws/r/rSMOU/）

・ZOZOTOWN（https://zozo.jp/brand/moussy/）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

クロミプロフィール

お誕生日：10月31日

自称マイメロディのライバル。

黒いずきんとピンクのどくろがチャームポイント。

趣味は、日記をつけること。

最近は恋愛小説にはまっている。

好きな色は、黒。

好きな食べ物は、らっきょう。

X：http://ｘ.com/kuromi_project(http://%EF%BD%98.com/kuromi_project)

Instagram：http://www.instagram.com/kuromi_project/

TikTok：http://www.tiktok.com/@kuromi_project

【 MOUSSY BRAND SLOGAN 】

女性が持つ無限の可能性。私たちは、自由と多様性の象徴であるデニムを中心に、カルチャー、時代、境界を超えるスタイルを提案します。デニムはただの服ではなく、自分らしさを解き放つシンボル。その一着が、私たちに自由と自信をもたらします。MOUSSYは、アジアNo.1 のジーニングコレクティブへ。すべての女性をよりしなやかに、わがままに、美しく解放します。

＜会社概要＞

名称：株式会社バロックジャパンリミテッド（ 東証プライム・証券コード 3548）

創業：2000 年 3月

代表者：代表取締役社長 兼 最高経営責任者 村井 博之

所在地：〒153-0042 東京都目黒区青葉台4-7-7 住友不動産青葉台ヒルズ

（企業サイト）：https://www.baroque-global.com/

（公式通販サイト)：https://www.ec-store.net/sws/r/rSWS

