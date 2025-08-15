MOUSSY（マウジー）「クロミ」とのコラボレーションアイテムを発売
株式会社バロックジャパンリミテッド（本社：東京都目黒区、代表取締役社長：村井博之）が展開するハイカジュアルブランド「MOUSSY（マウジー）」は、株式会社サンリオの「クロミ」とのコラボレーションコレクションを8月22日(金)より発売いたします。また、発売に先駆けてSHEL'TTER WEBSTOREでは本日8月15日(金)より入荷連絡受付がスタート。
MOUSSYとクロミによる初の単独コラボレーションが登場。2025年1月に発売され人気を博した「MY MELODY & KUROMIとMOUSSY」コラボに続く、注目の新作。20周年を迎えたクロミにフィーチャーした、特別なアニバーサリーイヤーコレクションをお届けします。アイテムはクロミをイメージしたダークなブルーとダスティなピンクが特徴のベイビーTシャツやクロミの雰囲気に合わせたオリジナルMOUSSY ロゴがポイントのオーバーサイズT シャツ、レザーコードを使用しCOOL な印象に仕上げたY2K の雰囲気溢れるキーチャームなど計4型を発売いたします。
LOOK
商品
▪商品名：KUROMI BABY TEE
▪カラー：PURPLE,BLACK
▪サイズ：FREE
▪価格：\7,480(税込)
▪商品名：KUROMI OVERSIZED TEE
▪カラー：PINK,LIGHT BLACK
▪サイズ：FREE
▪価格：\8,470(税込)
▪商品名：KUROMI BOXY TEE
▪カラー：WHITE,BLACK
▪サイズ：FREE
▪価格：\7,997(税込)
▪商品名：KUROMI KEY CHARM
▪カラー：SILVER
▪サイズ：FREE
▪価格：\5,995(税込)
(C) 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L662099
発売詳細
SHEL'TTER WEBSTORE（https://www.ec-store.net/sws/r/rSMOU/）にて本日8月15日(金)正午より入荷連絡受付中、MOUSSY店舗・SHEL'TTER WEBSTORE・ZOZOTOWNにて8月22日(金)より発売となります。
▼ 8月22日(金)より発売開始
・MOUSSY店舗
・SHEL'TTER店舗
・SHEL'TTER WEBSTORE（https://www.ec-store.net/sws/r/rSMOU/）
・ZOZOTOWN（https://zozo.jp/brand/moussy/）
クロミプロフィール
お誕生日：10月31日
自称マイメロディのライバル。
黒いずきんとピンクのどくろがチャームポイント。
趣味は、日記をつけること。
最近は恋愛小説にはまっている。
好きな色は、黒。
好きな食べ物は、らっきょう。
X：http://ｘ.com/kuromi_project(http://%EF%BD%98.com/kuromi_project)
Instagram：http://www.instagram.com/kuromi_project/
TikTok：http://www.tiktok.com/@kuromi_project
【 MOUSSY BRAND SLOGAN 】
女性が持つ無限の可能性。私たちは、自由と多様性の象徴であるデニムを中心に、カルチャー、時代、境界を超えるスタイルを提案します。デニムはただの服ではなく、自分らしさを解き放つシンボル。その一着が、私たちに自由と自信をもたらします。MOUSSYは、アジアNo.1 のジーニングコレクティブへ。すべての女性をよりしなやかに、わがままに、美しく解放します。
＜会社概要＞
名称：株式会社バロックジャパンリミテッド（ 東証プライム・証券コード 3548）
創業：2000 年 3月
代表者：代表取締役社長 兼 最高経営責任者 村井 博之
所在地：〒153-0042 東京都目黒区青葉台4-7-7 住友不動産青葉台ヒルズ
（企業サイト）：https://www.baroque-global.com/
（公式通販サイト)：https://www.ec-store.net/sws/r/rSWS
