【30%OFF】人気AIタブレット「Blackview MEGA 8」を税込31,756円の特価で購入可能！(8/24まで) 保護ケース＆フィルム付き/13インチ 2K大画面/Android16

Shenzhen Doke Electronic Co.、Ltd.

世界市場、特にヨーロッパ、アフリカ、アジアで多くのモバイルデバイスをリリースしてきたBlackview。

2025年8月15日(金) 00:01 ～ 8月24日(日) 23:59までの期間、Amazonにて同ブランドの最新Android 16搭載AIタブレット「Blackview MEGA 8」を、30%OFF（13,144円OFF）もの割引が適用された非常にお得な価格で購入することができる期間限定セールが実施されます。

Blackview MEGA 8

▼Blackview MEGA 8のセール情報

■ 商品リンク：https://www.amazon.co.jp/dp/B0F47SBPQH(https://amzn.to/4m8c1kM)

■ 割引前価格：44,900円(税込)

■ 7% OFF クーポンコード：35PM4NHT

■ クーポン：10,001円 オフ

■ 最終価格：31,756円(税込)

■ 合計割引率：30%OFF

■ セール期間：2025年8月15日(金) 00:01 ～ 8月24日(日) 23:59

上記の通り、Amazon商品ページにて配布されているクーポンを利用することで、最終的に30%OFF（13,144円OFF）の31,756円(税込)という特価で購入することができます。

非常にお得なキャンペーンであり、タブレットの購入を検討されている方は、早めの注文をオススメします！

Blackview MEGA 8のスペック情報

Blackview MEGA 8の特徴

[表: https://prtimes.jp/data/corp/96478/table/83_1_48a5255dc042d930fd6e451ac0b99e34.jpg?v=202508150556 ]Blackview MEGA 8のキービジュアル

「Blackview MEGA 8」は最新のAndroid 16を搭載しており、タブレット利用をより快適にするアプリや機能が豊富に用意されています。

▼便利機能の一例

EasyShare：Bluetoothの77倍の速さでファイル転送

Workspace：仕事用とプライベートを分けて整理整頓

リアルタイム字幕：言語の壁を越えるコミュニケーション

強化されたプライバシー保護機能で安心の利用環境

DeepSeek R1、ChatGPT-4o mini、Gemini AI 2.0という3つの最先端AIを備えており、音声入力による操作、スマートアシスタント機能の利用、リアルタイムの対話など、手を使わずにアプリや機能を自由に操作することが可能。

そして、独自開発の4種類のAIアプリもプリインストールされています。

▼独自開発のAIアプリ

■ Hi Doki：AI検索、テキスト→ 画像/音楽変換、ドキュメント解析、宿題サポートなど

■ ImageX：プロ級の画像編集

■ VidGen：画像やテキストを元に動画を生成、楽しいエフェクトも

■ Soundle：ジャンルを問わず自作楽曲を作成

1920×1200 (FHD+)解像度、最高90Hzリフレッシュレート対応の13インチ大型ディスプレイを搭載。これはBlackviewブランドのタブレットとしては最大クラスです。

Blackview MEGA 8のディスプレイ仕様

計4基のSmart-Kステレオスピーカーを内蔵するほか、WidevineはL1サポート。大画面で高解像度かつ滑らかな映像コンテンツを楽しめます。

また「PCモード2.0」にも対応しており、タブレットをPCのように利用することが可能。「Split-Screen 2.0」を利用すれば画面を2分割して異なるアプリを起動でき、複数作業も快適にこなすことができます。

パッケージに付属するスタイラスペンを利用して、細かい描画やメモ取りも直感的に行うことができるでしょう。

そして、11,000mAhの大容量バッテリーを内蔵。最大20時間の連続使用、1,416時間のスタンバイ状態維持が可能となっています。

Blackview MEGA 8のバッテリー仕様

タブレット背面にはSONY(R) IMX362センサー搭載の50MP AIカメラを搭載し、細かな文字や景色も美しく撮影することが可能。AIスマートGoogleレンズにも対応しており、書類や本、知らない商品を即座にスキャンし、検索できます。

前面には13MPフロントカメラを搭載し、リモート会議やオンライン授業用途にも最適。

Blackview MEGA 8のカメラ仕様

CPU(SoC)には「Unisoc Tiger T620 オクタコアプロセッサー」を採用。最大36GB RAM（12GB + 24GB拡張）+ 512GBストレージを備えており、大抵のタブレット作業を快適にこなすことができます。

なお、最大2TBまでのTFカード拡張もサポートしており、大量のデータ保存も余裕です。

最新Android 16搭載タブレット「Blackview MEGA 8」を税込31,756円の特価で購入可能！セールは8/24まで

Blackview MEGA 8のストレージ仕様Blackview MEGA 8

上記の通り、2025年8月15日(金) 00:01 ～ 8月24日(日) 23:59の期間中、Amazon商品ページにて配布されているクーポンを利用することで、最終的に30%OFF（13,144円OFF）の31,756円(税込)という特価で購入することができます。

▼Blackview MEGA 8のセール情報

■ 商品リンク：https://www.amazon.co.jp/dp/B0F47SBPQH(https://amzn.to/4m8c1kM)

■ 割引前価格：44,900円(税込)

■ 7% OFF クーポンコード：35PM4NHT

■ 最終価格：31,756円(税込)

■ 合計割引率：30%OFF

■ セール期間：2025年8月15日(金) 00:01 ～ 8月24日(日) 23:59

最新Androidタブレットをお得に購入する絶好のチャンスです。

タブレットの購入を検討している方は、この機会にぜひAmazon商品ページを覗いてみてはいかがでしょうか！

Blackview Amazon製品ページ

https://amzn.to/3WsZ2PW

Blackview公式サイト

https://www.blackview.hk/

X公式アカウント

https://x.com/BlackviewJapan

Youtube公式チャンネル

https://www.youtube.com/@BlackviewHk