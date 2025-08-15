Huionが2025年の新学期セールを開始：学生と教師のためのクリエイティブ・ツールのプロモーション





ロサンゼルス、2025年8月15日 /PRNewswire/ -- 8月になり、新学期シーズンが正式に始まりました。学生、保護者、教師は、次の学年に向けて必須の文房具やデジタル美術用品の購入を準備しているところでしょう。現在、Huionは最大47%の割引で新学期セールを開始しています。このプロモーションは8月15日から9月15日までの1か月間実施され、新学期が始まる前に誰もが買い物をする十分な時間を持つことができます。

アニメーション、キャラクター・デザイン、3Dモデリングを専攻する教師や美術学生は、Kamvas Pro 19やKamvas Pro 24（4K）などのプロ仕様のスクリーン・タブレットの恩恵を受けるでしょう。8月15日から17日まで、Kamvas Pro 19は早期割引価格929ドルで販売されます。その後は949ドルまで上がります。早めに購入して節約しましょう！Kamvas Pro 24（4K）は1,049ドルで販売中、250ドルもお得です。さらに、効率性を高めるのに役立つKeydial miniを無料で入手できます。

美術を学ぶ学生に最適な贈り物をお探しですか？Kamvas 16（Gen 3）、Kamvas 13（Gen 3）、Inspiroy 2 S/M/L、Inspiroy Frego S/Mは、イラスト、グラフィック・デザイン、3Dモデリング、オンライン学習に最適で、価格は44.99ドルから459ドルの範囲で、高品質と最先端の機能を提供します。

授業中に簡単なメモを取ったり、チーム・プロジェクトや課題に取り組んだりするためのポータブル・ツールが必要な大学生や高校生にとって、Huion Note digital、Kamvas Slate 10、Kamvas Slate 11、Kamvas Slate 13は最適な選択肢です。

Huionタブレットをお得な価格で入手するには？公式ストアstore.huion.comをご覧ください。プロモーション価格にさらに10%の学生限定割引が適用されるため、Student Beansで学生または教職員の情報を確認してください。

エキサイティングなプレゼントにご参加ください！

投資する予定がない場合は、当社の景品で運試しをしてみてはいかがでしょうか？ソーシャル・メディアで#Huion1strokeChallengeに挑戦して、Kamvas Slate 13 Androidタブレットを獲得するチャンスを手に入れましょう。さらに、さまざまな地域の公式Twitterアカウントでは、新学期シーズン中に3回のプレゼント企画を開催しており、Inspiroy H580X描画タブレット12台が当たります。

私たちの公式コミュニティには、楽しいディスカッション・トピックがあります。コメント欄に回答を残すだけで、Huion Noteを獲得するチャンスが得られます。この素晴らしいキャンペーンをお見逃しなく、新しいセッションの成功をお祈りします！









（日本語リリース：クライアント提供）

