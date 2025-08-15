2025年7月『キャンピングカー人気ランキング（MVC）』を発表！ 【速報】MVC2024受賞「バグトラック パネルバン」が進化！ 待望のエアコン搭載で猛暑でも快適な車内空間へ
国内で販売されているキャンピングカーのスペックやオーナーなどによるクチコミ評価を比較できる情報サイト「キャンピングカー比較ナビ」を運営するキャンピングカー株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：頼定 誠）は 2025 年8月15日、月間キャンピングカー人気ランキング（MVC：Most Valuable Campingcar）を発表いたしました。月間MVCは「キャンピングカー比較ナビ」内で人気のあるキャンピングカーの閲覧数をもとに集計されています。
━━━━━━━━━━━━━━━━━
■キャンピングカー比較ナビ
https://cchikaku.com/
━━━━━━━━━━━━━━━━━
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
■□2025年7月キャンピングカー閲覧総合ランキングトップ10 □■
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
［1位］バグトラック パネルバン （CAR FACTORY TARBOW） 軽キャンパー
https://cchikaku.com/cardata/s/bug-truck_panel_van/
［2位］narrow銀河（ナローギンガ） バンコン
https://cchikaku.com/cardata/s/narrowginnga/
［3位］CORO（コロ ） キャンピングトレーラー
https://cchikaku.com/cardata/s/coro/
［4位］N-VAN コンポ / N-VAN COMPO（エヌバン コンポ） 軽キャンパー
https://cchikaku.com/cardata/s/n-vancompo/
［5位］プリウスリラックスキャビン【生産休止中】（プリウスリラックスキャビン）
https://cchikaku.com/cardata/s/priusrilaxcabin/
［6位］Happy 1 premium（ハッピーワンプレミアム） 軽キャンパー
https://cchikaku.com/cardata/s/happy-1-premium/
［7位］DISCOVERY 1（ディスカバリーワン） キャブコン
https://cchikaku.com/cardata/s/discovery-1/
［8位］Puppy Fullhouse/パピィフルハウス（パピィフルハウス） キャブコン
https://cchikaku.com/cardata/s/puppy-fullhouse/
［9位］キャンパーアルトピアーノ ミニ/CAMPER ALTOPIANO MINI 軽キャンパー
https://cchikaku.com/cardata/s/camper-altopiano-mini/
［10位］N ボックス + キャンパー Neo/N BOX + キャンパー Neo 軽キャンパー
https://cchikaku.com/cardata/s/puppy480/
「キャンピングカー比較ナビ」では、登録されている850台以上のキャンピングカーから2025年7月における閲覧数が上位のキャンピングカーランキングを集計しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327436&id=bodyimage1】
ランキングよりTop5の車両をピックアップ
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――