『城とドラゴン』で8月16日（土）0:00より「城ドラ夏祭りミッション」など開催！復刻の水着お着替えなどがもらえる
株式会社アソビズム（本社：東京都千代田区、代表取締役：大手智之）は、App Store・Google Playにて好評配信中の『城とドラゴン』で、「城ドラ夏祭りミッション」などのイベントを2025年8月16日（土）より開催いたします。
◆『城とドラゴン』公式サイト: https://www.asobism.co.jp/social/shirodora/
暑い夏を彩る「城ドラ夏祭りミッション」などのイベントを開催！ミッションは8月16日（土）0:00より開催の「前半」と、23日（土）19:00開催の「後半」で分かれており、「夏の転生アバたまチケット」や「水着のお着替え交換チケット」などが獲得できます。さらに最大1,200ルビーが獲得できる「城ドラ夏祭りログインボーナス」や、バッジコインが最大2,500枚もらえる「8月アイテムミッション（バッジ）」も併催！熱い夏を『城ドラ』と共に楽しみ尽くしましょう！
「城ドラ夏祭りミッション（前半・後半）」開催
“リーグ・トロフィーを10回する”などをクリアすると、前半・後半合計で一部の転生キャラがラインナップに加わるアバたまに挑戦できる「夏の転生アバたまチケット」最大10枚や、復刻の「常夏」（水着）お着替えが獲得できる「水着のお着替え交換チケット」最大4枚などがもらえるミッションを開催！
※復刻のお着替え「常夏」（水着）を獲得しても、能力のパラメータは強化されません
【開催期間】
前半：2025年8月16日（土）0:00 ～ 8月23日（土）18:59
後半：2025年8月23日（土）19:00 ～ 8月31日（日）23:59
◎ミッションと報酬内容（※共通の内容を前半・後半で繰り返し開催）
ミッションを6個達成する：水着のお着替え交換チケット 1枚
ミッションを全部達成する：水着のお着替え交換チケット 1枚
リーグ・トロフィーを1回する：友トレ玉満タン回復 5個
リーグ・トロフィーを5回する：ドラゴンメダル 50枚
リーグ・トロフィーを10回する：夏の転生アバたまチケット 1枚
リーグ・トロフィーを20回する：きびだんご 100個
1日リーグ・トロフィーを勝利する：夏の転生アバたまチケット 1枚
2日リーグ・トロフィーを勝利する：ドラゴンメダル 50枚
3日リーグ・トロフィーを勝利する：夏の転生アバたまチケット 1枚
4日リーグ・トロフィーを勝利する：きびだんご 100個
攻撃（レア城主以外）で剣士を50体倒す：夏の転生アバたまチケット 1枚
攻撃（レア城主以外）で剣士を100体倒す：ドラゴンメダル 50枚
攻撃（レア城主以外）で剣士を150体倒す：夏の転生アバたまチケット 1枚
攻撃（レア城主以外）で剣士を200体倒す：きびだんご 100個
◎報酬アイテム（前半・後半総数）
夏の転生アバたまチケット 10枚
水着のお着替え交換チケット 4枚
友トレ玉満タン回復 10個
ドラゴンメダル 300枚
きびだんご 600個
※同じ内容と報酬のミッションが期間ごとに開催されます（前半・後半）
※各ミッションは8日間で終了となります。アイテムの取り忘れがないようご注意ください
◎復刻の「常夏」（水着）お着替えが獲得できるキャラ
ヴィーナス、プリティキャット、アマゾネス、サキュバス、ハーピー、マーマン
消費ルビー20%OFFで挑戦可能！「夏の転生アバたま」&「激レア強化アバたま」
前半・後半でそれぞれ対象の転生キャラがラインナップに加わった「夏の転生アバたま」（前半・後半）と、CP販売中のキャラの激レアお着替えが獲得可能な「激レア強化アバたま」（前半・後半）が登場！どちらのアバたまも1日3回まで有償80ルビーで挑戦できることに加え、通常のチャレンジでも1回につき240ルビーで挑戦できます。
