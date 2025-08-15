『城とドラゴン』で8月16日（土）0:00より「城ドラ夏祭りミッション」など開催！復刻の水着お着替えなどがもらえる

『城とドラゴン』で8月16日（土）0:00より「城ドラ夏祭りミッション」など開催！復刻の水着お着替えなどがもらえる