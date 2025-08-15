【銀座・和光】本店地階アーツアンドカルチャーで「ブルネロ・クチネリ」のポップアップイベントを開催

株式会社 和光

株式会社 和光(本社：東京都中央区銀座・代表取締役社長：庭崎紀代子)は、8月21日(木)から9月17日(水)の期間、和光 本店地階アーツアンドカルチャーにて「ブルネロ・クチネリ」のポップアップイベントを開催いたします。

今回のテーマは “L'ANIMA DI SOLOMEOーソロメオの魂ー” 。「時の舞台」であるアーツアンドカルチャーの空間で提案するのは、「ブルネロ クチネリ」が目指す美しいライフスタイル。メンズ・レディースの2025年秋冬のアパレルコレクションを中心に、ホームコレクション、フレグランスを取り揃えるほか、ブランドの哲学を反映した、日本におけるアートプロジェクト“INCONTRO CONL’ARTIST アーティストとの出会い”の第一回アーティスト、陶芸家・辻村史朗氏による作品も展示されます。日本のクラフトマンシップを感じさせるアーツアンドカルチャーの空間と、ブルネロ クチネリが掲げるジェントルラグジュアリーが響き合う特別な設えです。

初日8月21日(木)は、ブランドアンバサダーが来店し、コーディネートのアドバイスを受けながらお買い物ができる一日となります。イタリアの空気を感じる、ドリンクや軽食もご用意いたします。

8月30日(土)、31日(日)は、「サルトリア ソロメオ」（メンズスーツのオーダーメード）とビキューナ素材を使用した商品を展開します。ブルネロ クチネリのテーラリングや素材へのこだわりを体感できる特別な2日間となります。

■「 “L'ANIMA DI SOLOMEOーソロメオの魂ー” ブルネロ クチネリ コレクション」

期間：8月21日（木）～9月17日（水）

お問合せ先：和光 本店地階 アーツアンドカルチャー 03-3562-2111(代表)

営業時間：11:00～19:00

■ブルネロ クチネリ

1978年にイタリア ウンブリア州で創業したブルネロ クチネリは、最高品質のカシミヤを使用したニットウェアを中心に、洗練されたエレガンスと卓越したコレクションを展開しています。イタリアの小さなソロメオ村に本社を構え、「思いやりを大切にしたラグジュアリー」の意を持つ「ジェントル・ラグジュアリー」を掲げ、人間性や神羅万象との調和を重視する『人間主義的経営』をおこなっています。

■和光 本店地階 アーツアンドカルチャー

「アーツアンドカルチャー」として、2024年7月20日に生まれ変わった本店地階。このフロアは、単なるお買いものの場ではなく、何百年と継承されてきた伝統や技術、自然との付き合い方から生まれる日本の美意識、創作の追求に費やされた時間など、お品物の背景にある物語を伝える拠点であり、文化と人々の交流の場です。

和光は、前身となる服部時計店の創業以来、職人のクラフトマンシップや最先端テクノロジーの粋を尽くした品々を紹介するとともに、定期的な美術展を開催して、そこに集う人々との関わり合いのなかで、さまざまな視点とインスピレーションを育んできました。和光に流れるアーツアンドカルチャーを尊ぶ精神を継承しながら、地階ならではの視点で、日本の工芸家や現代アーティストの作品を発信してまいります。

ホームページ

https://www.wako.co.jp/

インスタグラム

https://www.instagram.com/wako_ginza_tokyo/

アーツアンドカルチャーインスタグラム

https://www.instagram.com/artsandculture_wako_ginzatokyo/