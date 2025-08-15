ツーリストホテル『ホテルリソル佐世保』“魚が美味しい街・佐世保”産「九十九島ひらまさ」の味覚を体験　ー５種の特別メニューを2025年8月15日（金）より提供開始ー

リソル株式会社

リソル株式会社（所在地：千葉県茂原市、代表取締役社長：佐野直人）が運営する「リソルホテルズ」ブランドのツーリストホテル『ホテルリソル佐世保』（長崎県佐世保市白南風町8-17）は、佐世保市が推進する地域ブランディングプロジェクト「九十九島ひらまさTOWN」に参画し、2025 年 8 月 15日（金）より、佐世保のブランド魚「九十九島ひらまさ」を使用した５種類の特別メニューを提供開始します。本特別メニューは15名以上のグループでご利用いただけます。

今回の取り組みは、佐世保観光コンベンション協会が地元の生産者や飲食店と連携し、佐世保ならではの食文化体験の魅力を発信するとともに、観光振興と地域経済の活性化を目指すものです。訪れるお客様には、“ホテルリソル佐世保でしか味わえない食の体験”を通して、旅の思い出づくりをお楽しみいただけます。

■長崎・佐世保の海が育むブランド魚“ひらまさ”。特別な味わいを旅の思い出に。

長崎県は、魚種の豊富さで日本一を誇り、佐世保市は“魚が美味しい街”として全国的な認知向上を目指しています。その魅力を発信する取り組みの一つが、「九十九島ひらまさTOWN」プロジェクトです。佐世保市内の飲食店が連携し、「九十九島ひらまさ」を使った多彩な料理で訪れる人々をもてなしています。

「ホテルリソル佐世保」では、「九十九島ひらまさ」をふんだんに使った御膳や、洋食ランチなど、5種類のコースをご用意いたしました。コリコリとした食感と上質な脂の旨味を、様々な調理法でお楽しみいただけます。

「リソルホテルズ」は、土地に根ざした文化と魅力を大切に、“ここでしか味わえない体験”を提供しています。地域とともに歩み、滞在が旅の思い出となる空間づくりを進め、すべての旅人（ツーリスト）たちのニーズに応え、かけがえのない旅の「物語」を紡いでまいります。

「九十九島ひらまさ」コース概要

【提供開始】 2025年8月15日（金）よりお昼帯～

【料理メニュー】

・九十九島ひらまさ重 2,500円（税込）

・九十九島ひらまさ御膳 3,000円（税込）

・九十九島ひらまさ洋食ランチ 3,000円（税込）

・九十九島ひらまさ会席 6,000円（税込）

・九十九島ひらまさ洋食パーティーコース 6,000円（税込）

九十九島ひらまさ重九十九島ひらまさ御膳九十九島ひらまさ会席九十九島ひらまさ洋食パーティーコース九十九島ひらまさランチ

【予約方法】電話にて受付（TEL：0956-24-9269）

【利用条件】15名様以上で利用可能

【提供場所】ホテルリソル佐世保内個室宴会場

※宿泊者以外の方もご利用いただけます。

■九十九島ひらまさTOWNについて

佐世保市が推進する、地域全体の価値を高める中長期的なプロジェクトです。日本一の魚種を誇り、「魚が美味しい街」としての認知向上を目指している長崎県・佐世保の名物「九十九島ひらまさ」にスポットを当てた、地域の海産物の魅力を 広く発信することを目的としています。地域内の飲食店や宿泊施設と連携し、「九十九島ひらまさ」を使用した多彩なオリジナルメニューを提供します。

九十九島ひらまさとは？

スズキ目アジ科ブリ属の海水魚で、ぶりやかんぱちに比べて血合いの変色が少なく、コリコリとした食感が特徴です。

西海国立公園・九十九島の豊かな海で養殖され、地元で「ひらす」と呼ばれ、祝いの席にも欠かせないブランド魚として親しまれています。

ツーリストホテル「リソルホテルズ」について

「物語のあるホテル」をコンセプトに、それぞれに異なる趣で旅を彩るツーリストホテル「リソルホテルズ（英語表記：RESOL HOTELS）」は、北海道から沖縄まで全国20施設を展開しているホテルブランドです。各地に根付く唯一無二の物語を取りこみ、街のシンボルとしてではなく、街の縮図となるべく生まれたホテルです。

「リソルホテルズ」の定義する「ツーリストホテル」とは、おしゃれ感度の高いミレニアル世代の女性をメインターゲットに、個性的な空間デザインや充実のサービスによる高付加価値な旅をご利用いただきやすいお手ごろな価格帯で提供する、ワンランク上の「旅行者」のためのホテルのことを指しています。

ブランドサイトでは、全国各地のリソルホテルの情報だけでなく季節ごとの魅力的な街の表情を現地ホテルから届ける オウンドコンテンツ「Discovery」を提供し、全国各地から集まる「物語」が、皆さまを旅へと誘います。

ブランドサイト：https://www.resol-hotel.jp/