【大阪・関西万博ステージ8/16登壇】脳波解析×英会話教育の最前線──進鳳堂・代表が登壇して語る、未来の「学び」と「いのち」の可能性

「豊かな人類体験を、教育から」をミッションに掲げる株式会社進鳳堂（東京都港区、代表：小倉進太郎）は、2025年8月16日、大阪・関西万博会場内「EXPOメッセ WASSE North」で開催される、文部科学省主催の体験型展示イベント「わたしとみらい、つながるサイエンス展～あなたは、未来をつくれる人～」で開催されるステージイベントで、共同研究で取り組む「脳波解析技術を活用した英会話教育」の成果を発表いたします。

本展示は「自分とつながる」「周囲とつながる」「社会とつながる」「地球とつながる」の4ゾーンで構成され、進鳳堂は、「自分とつながる」ゾーンにおいて、脳波解析の英会話教育への応用を中心とした体験型研究成果を発信します。

■イベント概要

ステージテーマ：脳波解析を活用した英会話教育の未来

サブタイトル：英語学習中の前頭部θ波活動による英語習熟度の識別

開催日程：2025年8月16日（土）18:00～18:30

会場：大阪・関西万博 会場内 EXPOメッセ「WASSE」North

登壇者：株式会社進鳳堂 代表 小倉進太郎／大阪大学産業科学研究所 小倉基次 特任教授

■ステージトークの内容（予定）

1.挨拶

2.脳波計紹介・体験 実際に研究で使用した最新の脳波計を紹介

3.研究成果・論文紹介 脳波により英語の習熟度が測れるという研究内容の説明

4.脳波体験参加 参加者による実際の脳波計を装着体験

5.将来のメリット・着物研究 脳波解析の今後の未来の展望

6.質疑応答 中高生の方々からの質問にアンサー

7.展示ブースの紹介 展示ブースでの体験内容の案内

■来場者へのメッセージ

「学び」は、未来を創る原動力です。私たちは、脳波解析で自分の集中状態を“見える化”することで、英語学習も未来設計も自分次第で変えられると信じています。ぜひステージへ、そして展示で未来とつながる体験を。あなたの可能性を一緒に見つけましょう。





■文科省COIプログラムとは

文部科学省で、潜在している将来社会のニーズから導き出されるあるべき社会の姿、暮らしの在り方として3つのビジョンを設定し、このビジョンを基に10年後を見通した革新的な研究開発課題を特定した上で、既存分野・組織の壁を取り払い、企業だけでは実現できない革新的なイノベーションを産学連携で実現するために、平成25年度から開始された革新的イノベーション創出プログラム（COI STREAM）。※2022年3月終了







■会社概要

会社名：株式会社進鳳堂

所在地：東京都港区高輪2-14-14-208

代表者：代表取締役 小倉進太郎

事業内容：教育、語学教育、Edtech、脳科学、日本文化普及支援、インバウンド

問い合わせ先：info@shinhodo.co.jp / TEL: 03-3445-6046