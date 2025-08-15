『ビックリマン』より、本金押箔を使用した豪華絢爛な色紙掛軸が受注生産商品で登場！

株式会社アニメイトホールディングス

1977年よりロッテから販売されているチョコレート「ビックリマンチョコ」。おまけシール入りの国民的お菓子として1980年代から大ブームを巻き起こし、長きにわたり愛されている大人気シリーズです。

この度、本作より新商品が続々と登場いたします。

第1弾は「色紙掛軸」。

ヘッドロココの高貴な煌めきを【本金押箔】で表現！純金のみがもつ豪華で重厚な輝きを存分に堪能できるこだわりの逸品です。

掛軸のサイズはビックリマンチョコ12枚分！迫力のサイズで、お部屋を煌びやかに彩ります。

また、取り外して色紙としても飾っていただける仕様。お部屋の雰囲気やその時の気分にあわせてお使いください。

こちらの商品の受注期間は2025年8月15日(金)～9月17日(水)まで。全国のアニメイト、アニメイトオンラインショップ、ムービック通信販売等でご予約受付中！

今後の展開もお楽しみに！

■ご予約：https://www.movic.jp/shop/pages/bikkuri_man.aspx

■新商品情報（発売元：ムービック）

【商品名】

色紙掛軸／ヘッドロココ

【価格】

38,500円（税込）

【サイズ】

色紙：約27.2×24.2cm

色紙幅：約85x31cm(軸先含め37cm)

【仕様】

色紙：紙／本金押箔（純度94.5％金）

色紙幅：綿、紙、木

品質証明書付き

【受注期間】

2025年8月15日(金)～2025年9月17日(水)

【発売日】

2025年11月14日(金)頃予定

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

※商品の発売、仕様につきましては、諸般の事情により変更・延期・中止になる場合が御座います。ご了承ください。

■権利表記：(C)LOTTE/ビックリマンプロジェクト

■『ビックリマン』オフィシャルホームページ：https://www.lotte.co.jp/products/brand/bikkuri_man/

■ムービック：https://www.movic.jp

【株式会社ムービック 会社概要】

ムービックはキャラクター商品の企画・制作・販売をトータルで手掛ける〈キャラクター事業〉をはじめ、一般量販向けのトレーディングカード、フィギュアなどの企画・制作・販売を行う〈量販事業〉など、多彩なコンテンツでユーザーに夢、喜び、感動を提供する、アニメイトグループの企業です。