アプリ『スヌーピードロップス』スヌーピーに会える”グリーティングイベント”をカプコンアミューズメント3店舗で開催！

株式会社カプコンが配信するパズルアプリ『スヌーピードロップス』が、スヌーピーに会える特別なイベントをカプコンアミューズメントの3店舗で開催いたします！

プラサカプコン 羽生店にはスヌーピーのかわいい女きょうだい「ベル」もやってくるよ！

アプリ『スヌーピードロップス』をプレイして、スヌーピーたちに会いに来てね♪

■開催概要

・プラサカプコン 羽生店

開催日時：9月14日（日） 12:00～ 14:00～ 16:00～ （3回）

開催場所：プラサカプコン 羽生店 店内スペース

整理券配布場所：プラサカプコン 羽生店 店内

※当日開店10:00より店頭にて整理券を配布いたします。

１：開店前に配布する可能性があります。

２：整理券の時間帯はお選びいただけません。



・MIRAINO イオンモール白山店

開催日時：9月21日（日） 12:00～ 14:00～ 16:00～ （3回）

開催場所：イオンモール白山 1階かがやきステージ

整理券配布場所：MIRAINO イオンモール白山店

※当日開店10:00より店頭にて整理券を配布いたします。

１：開店前に配布する可能性があります。

２：整理券の時間帯はお選びいただけません。



・プラサカプコン 石巻店

開催日時：9月28日（日） 12:00～ 14:00～ 16:00～ （3回）

開催場所：プラサカプコン 石巻店 店内スペース

整理券配布場所：プラサカプコン 石巻店 店内

※当日開店10:00より店頭にて整理券を配布いたします。

１：開店前に配布する可能性があります。

２：整理券の時間帯はお選びいただけません。



■イベント内容

お客様とのツーショット写真撮影会 各回最大３０組様



【参加方法】

・パズルアプリ『スヌーピードロップス』をインストールする

・アプリが入っているスマートフォンを店舗スタッフにみせる



【注意事項】

・カメラをご持参ください。（スマホOK）

・お客様お一組につき1日1回限りの参加とさせていただきます。

・詳しくは店舗スタッフまでお問い合わせください。

・シャッターチャンスは2回までとさせて頂きます。



■『スヌーピードロップス』とは

スヌーピーと一緒に楽しめる、簡単なパズルゲームです。

同じ色のドロップを３つそろえて消していき、ステージ毎に設定された目標を達成するとクリア！

連続してドロップが消えると気分爽快♪



▼アプリ情報

ジャンル：パズルゲーム

プレイ料金：基本プレイ無料（アプリ内課金あり）

iOS 13.3以上の iPhone、 iPadに対応。

Android OS 6.0以上のスマートフォン、タブレットに対応。

iOS 18.3以上、Android OS 15.0以上はサポート対象外。

(C) 2014 Peanuts Worldwide LLC. All game code (C)CAPCOM



■「ピーナッツ」とは

「ピーナッツ」のキャラクターおよび関連する知的財産権は、Peanuts Worldwideが所有し、WildBrainが41%、株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントが39%、チャールズ M.シュルツ氏のファミリーが 20%を保有しています。チャールズ M.シュルツ氏が初めて「ピーナッツ」の仲間たちを世の中に紹介したのは、1950年。「ピーナッツ」が７つの新聞紙上でデビューを飾った時でした。それ以来、チャーリー・ブラウン、スヌーピーをはじめとするピーナッツ・ギャングたちは、ポップカルチャーに不滅の足跡を残してきました。Apple TV +で親しまれているピーナッツの番組や特番に加えて、世界中のファンの皆様には、多種多様の商品、アミューズメントパークのアトラクション、文化イベント、ソーシャルメディア、そして伝統的な紙媒体からデジタルまで各種媒体で掲載されている連載コミックなどを通して「ピーナッツ」を楽しんでいただいています。さらに2018年、「ピーナッツ」は、NASA とスペース・アクト・アグリーメントで複数年の提携をしました。このスペース・アクト・アグリーメントは、宇宙探査と STEMへの情熱を啓発するよう次世代の子供たちに向けてデザインされたプログラムです。



