ベーカリー・カフェ・イタリアンが一棟ビルに集結！町田に“街の食の拠点”が誕生。2025年8月20日グランドオープン

株式会社キープ・ウィルダイニング

焼き菓子やパンの香り、豊かなカフェタイム、セレクトワインと小皿料理を楽しむディナータイム。「一日を通して“おいしい”と“心地よさ”が巡る」新しい食の空間です。(運営：株式会社キープ・ウィルダイニング、本社：東京都町田市)

各フロアのご紹介

🍞1F｜「こがさかベイク パティスリー&ベーカリー」｜10:00～21:00

https://www.kogasaka-bake.com/(https://www.kogasaka-bake.com/)

水分量を極限まで高めた「高加水フォカッチャ」や「さくさくクロワッサン」、季節のタルトなど、素材と食感にこだわった約30種類のパンと焼き菓子を提供。町田市名産品の「しっとりパウンド」などこの地域でしか味わえないパンや焼き菓子を楽しめます。自社工房で焼き上げた、香り高い“日常のごほうび”をテイクアウトでお楽しみいただけます。

2F｜「こがさかベイクカフェ」｜10:00～21:00

https://www.cafekatsuo.com/(https://www.cafekatsuo.com/)

こだわりのスイーツには、自家製ブレンドの特製「こがさか和紅茶」を合わせて。 8種の小さなスイーツをひと皿に盛りつけたアフタヌーンティープレートは、至福のカフェタイムを演出します。その他、カフェ飯として満足感のあるカフェフードもご用意。おすすめなのは、アボカドと厚切りベーコンのサラダに、ふんわりとした自家製パンを添えた一皿。ほかにも、自家製のデリやキッシュは、ディナータイムのティーカクテルなどのお酒とも好相性。ランチからティータイム、そしてディナーまで、さまざまなシーンに寄り添うラインナップをご用意しています。

B1F｜「ボニート」｜11:00～23:00

https://www.itameshiya-bonito.com/(https://www.itameshiya-bonito.com/)

セレクトワインと彩り豊かな小皿料理を気軽に味わってほしい--そんな想いが詰まった、温かくも洗練されお店です。ディナーでは、旨味が凝縮された牛モツのフィレンツェ風煮込みや、見た目も愛らしいマッシュルームとラム肉のコロッケなど、厳選ワインやアペリティーヴォ（イタリアの食前酒）とともにお楽しみいただけます。ランチタイムは、食堂のような気軽さの中で、もちもち生麺のこだわりパスタとサラダバーをゆったりと、肩ひじ張らずに過ごせる、大人のためのレストラン空間です。

「地域に馴染む、まちの食空間」を目指して

この一棟すべてが、“食を通して街とつながる場所”をテーマに設計されています。

地域の人に喜んでもらうべく、日常にも記念日にも訪れたくなる場所を目指します。

【店舗情報】

・ ■グランドオープン：2025年8月20日（水）

・ ■プレオープン：2025年8月15日（金）

・ ■所在地：〒194-0022 東京都町田市森野１丁目３６－１１ WALD136 B1F～2F

・ ■営業時間：

