アカツキ、世界有数のキャンディアーティスト集団PAPABUBBLE JAPANがグループ参画へ

株式会社アカツキ（本社：東京都品川区、代表取締役CEO：香田 哲朗、以下「アカツキ」）は、アート・キャンディの製造・販売を通じて、本物の職人技術とパフォーマンスによる体験価値を提供する、株式会社PAPABUBBLE JAPAN（本社：東京都中野区、代表取締役CEO：越智 大志、以下「PAPABUBBLE JAPAN」）が、2025年8月にアカツキグループへ参画することをお知らせいたします。

PAPABUBBLE JAPANは、「ワクワクしなくちゃ、お菓子じゃない」というコンセプトの下、職人技が光るパフォーマンスを通じて、日常が劇場に変わるような”ワクワク”する体験を提供する唯一無二のブランドです。その参入障壁の高い職人技術と、リアルな場で顧客を魅了するエンターテインメント性は、AIや先端技術の進化が急速に進む現代においてより一層価値を高めていくものと確信しております。

本グループ参画により、アカツキがこれまで培ってきたデジタル領域でのIPプロデュース力や事業ノウハウと、PAPABUBBLE JAPANが持つリアルな顧客接点、職人による製造力、そして体験型エンターテインメントの知見を融合させます。これにより、デジタルとリアルを融合させた新しいライフスタイル体験の創出を加速させてまいります。

両社の強みを融合することで、世界中の人々の日常に更なる彩りと感動を届け、持続的な企業価値向上に繋げてまいります。

■ 代表者コメント

株式会社PAPABUBBLE JAPAN 代表取締役CEO 越智 大志

私たちPAPABUBBLE JAPANは、単なるお菓子屋ではなく、“本物の職人技術”と“お客さまを楽しませるパフォーマンス”を掛け合わせたエンターテインメント集団です。2005年の創業から20年を迎えましたが、今もなお成長の途中にあります。

代表に就任して以来、私が最も重視してきたのは「社員の意識」です。私たちは単なるキャンディの小売業ではなく、世界でも稀有なアーティスト集団であるという認識を共有してきました。

そうした中で、感性とテクノロジーでエンターテインメントをリードするアカツキに、世界有数のキャンディアーティストとして認めていただけたことを大変光栄に思います。

まだ発展途上ではありますが、アカツキの一員としてさらなる成長を目指し、いつかは世界を魅了するブランドとしてグループに貢献できるよう努力してまいります。

株式会社アカツキ 代表取締役CEO 香田 哲朗

このたびアカツキは「ワクワクしなくちゃ、お菓子じゃない」という唯一無二の世界観を持つPAPABUBBLE JAPANを、新たな仲間としてグループに迎えることになりました。

私たちは、「Challenger's Community」というビジョンのもと、情熱を持って挑戦し続ける仲間たちと共に、新たな価値を生み出すことを目指しています。PAPABUBBLE JAPANが長年培ってきたクラフトマンシップと、驚きと遊び心に満ちたブランド体験には、私たち自身が大きな刺激と共鳴を感じています。

アカツキはこれまで、IP創出やエンターテインメント領域、デジタルコンテンツに強みを持って成長してまいりました。今後はその知見とリソースを活かし、PAPABUBBLE JAPANが持つブランドの魅力をさらに広げ、多くの人々の心を動かす体験へと昇華させていきます。

PAPABUBBLE JAPANとの新しい旅路に、どうぞご期待ください。

■ 株式会社PAPABUBBLE JAPAN 会社概要

2005年日本上陸、スペイン・バルセロナ発祥の「ワクワクしなくちゃ、お菓子じゃない」をコンセプトとするアート・キャンディ・ブランドです。伝統的な飴細工の技術をベースに 、職人が目の前で繰り広げるリアルな体験とパフォーマンスを融合させ、単なる菓子の製造販売に留まらないワクワク感あふれるエンターテインメントを提供しています。また、バウムクーヘンが人気の「ヴィヨン」など複数の洋菓子ブランドも展開しています。

■ 株式会社アカツキ 会社概要

アカツキは「感性とテクノロジーで、世界をもっと楽しく、豊かに変えていく。」というミッションのもと事業を展開する企業です。エンターテインメント、ライフスタイル、ソリューションの3つの領域を事業の柱とし、人と事業が連携して価値を高め合います。

社内外から目的をともにする挑戦者が集うコミュニティとして、既存の枠組みに捉われない新しい価値の連鎖を生み出し、持続的な企業価値向上を目指します。

