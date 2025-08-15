投資先である株式会社PAPABUBBLE JAPAN HDに関する株式譲渡契約締結のお知らせ

ジャフコ グループ株式会社

ジャフコ グループ株式会社（本社：東京都港区、取締役社長：三好啓介）は、その管理・運営するファンド（ジャフコSV5共有投資事業有限責任組合及びジャフコSV5スター投資事業有限責任組合。以下、総称して「ジャフコ」といいます。）の投資先である株式会社PAPABUBBLE JAPAN HD（以下、株式会社PAPABUBBLE JAPAN HDの100%子会社である株式会社PAPABUBBLE JAPANを含めて「PAPABUBBLE」といいます。）の発行済株式の100%を、株式会社アカツキ（本社：東京都品川区、代表取締役CEO：香田哲朗。以下「アカツキ」といいます。）に譲渡する契約を締結しましたので、お知らせいたします。

PAPABUBBLEは、手作りアートキャンディショップ「PAPABUBBLE」等を展開しております。2005年中野店開業以降、大丸東京店等にて出店してきました。「ワクワクしなくちゃ、お菓子じゃない」をコンセプトに、店舗にて、職人がお客様の目の前でキャンディを作っており、そのパフォーマンスは、圧巻の迫力です。また、キャンディは、手作りならではの食感や上品な甘さ、デザイン等が特徴となっております。

PAPABUBBLEの店舗は、見て楽しい・選んで楽しい・食べて楽しいなど、五感で楽しめる、まるで小さな劇場です。単なる「モノ消費」ではない、「コト消費」を実現する数少ない“お菓子屋さん”です。

ジャフコは、2017年10月にPAPABUBBLEの事業発展を目的に資本参加し、以来約8年、パートナーとして成長戦略の実現を支援してきました。コロナ禍においては、小売店全般が大きく影響を受ける中、PAPABUBBLEも同様の影響を受けましたが、事業を継続させ、コロナ後においては事業の再成長をサポートしてきました。

PAPABUBBLEの創業20周年という節目の年を迎えるにあたり、その更なる持続的な成長のため、アカツキが最適なパートナーであると思料し、株式譲渡の合意にいたりました。

ジャフコは今後も、まだ見ぬ価値を生み出す挑戦に果敢に投資し、持続可能な社会の実現に貢献していきます。

ジャフコ グループ株式会社について

会社名 ジャフコ グループ株式会社

Web https://www.jafco.co.jp/

所在地 東京都港区虎ノ門1-23-1 虎ノ門ヒルズ森タワー24階

事業内容 日本最大の累計投資社数を誇るベンチャーキャピタル。投資先上場企業は 1,000 社超。バイアウト投資においても25年超の経験を有する。