ウェイロン・ジェニングスが未発表曲を収録した10/3リリースの新作『Songbird』より2ndシングル「The Cowboy (Small Texas Town)」リリース

1973年～1984年の間に制作されたWaylon Jennings（ウェイロン・ジェニングス）の楽曲を、彼の息子で、３度のグラミー(R)受賞プロデューサー／アーティストのShooter Jennings（シューター・ジェニングス）が新たに編集とミックスを担当。完全な未発表曲アルバム『Songbird』として１０月３日（金）にリリースされる。





そんな話題のアルバムから新たに、2ndシングル「The Cowboy (Small Texas Town)」がリリースされた。アウトロー・カントリーのレジェンド、Johnny Rodriguez（ジョニー・ロドリゲス）によって書かれたこの楽曲は、ウェイロンの１９７８年発表、全米カントリーチャートNo.1アルバム『I’ve Always Been Crazy』のセッション中に初めてレコーディングされた楽曲。先日リリースされた1stシングル「Songbird」と共に、アルバム『Songbird』に収録される。

シューター・ジェニングスは、この楽曲「The Cowboy (Small Texas Town)」」についてこう語る。

「これは、とてもシンプルで美しい曲で、下積みから始まったアーティストが、音楽を通じて立場の違う人々をひとつにする物語を描いているんだ。前半は、父の物語をとても分かりやすく語っていて、後半になると熱を帯びてくる。その中には、僕が長い間耳にした中でも特に印象的な“ホワイトカラーの人々”についての一節もあるんだ。むしろ曲が書かれた当時よりも、今の時代にこそ、ぴったり当てはまるのかもしれないね。」

完全未発表曲アルバム『Songbird』について

カントリー界のスーパースター＝ウェイロン・ジェニングスの未発表音源を集めた3枚のアルバム（３部作）のうちの1枚目となる『Songbird』は、ウェイロンと彼の長年のドラマーであり共同プロデューサーであるリッチー・オルブライトが、1973年から1984年にかけ、様々なスタジオで制作した音源を集めたもの。オルブライトや著名なペダル・スティール・ギタリストのラルフ・ムーニーを含む忘れ難き彼のバックバンド、ザ・ウェイラーズのメンバー、そしてトニー・ジョー・ホワイト、ジェシ・コルターなどの特別ゲストが参加している。ハリウッドの神聖なるサンセット・サウンド・スタジオ3でシューター・ジェニングスが新たに編集とミックスを担当したこのアルバム『Songbird』は、2025年10月3日（金）に＜Son of Jessi/Thirty Tigers＞からリリースされる。（輸入・配信のみ）



アルバムから７月に先行リリースされた１stシングル「Songbird」は、フリートウッド・マックの名曲を、ウェイロンが見事にアレンジしたバージョン。そんなシングル「Songbird」とアルバム『Songbird』プロジェクトは、６月１５日、カリフォルニア州ウェスト・ハリウッドのザ・ヴァイパー・ルームで行われたシューター主催のウェイロン・ジェニングス誕生日パーティー／父の日祝賀会で正式に発表。当日はウェイロンのバック・バンド、The Waylorsの残されたメンバーに加え、カントリー／アメリカーナ界で活躍中のジェイミー・ワイアット、エリザベス・クックク、アシュリー・モンロー、チャーリー・クロケット、そしてシューター・ジェニングスがハウス・バンドとなり、ウェイロン・ジェニングスの輝かしい名曲の数々を披露した。

在りし日のウェイロンの姿も登場する「Songbird (Official Music Video)」

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=3mRJgF_ssNw ]

ウェイロン・ジェニングス バイオグラフィー

１９３７年テキサス州生まれ。８歳からギターを弾きはじめ、１４歳でラジオDJとなった彼は、その後バディ・ホリーに認められバックを務めたことでも知られる。バディ亡き後は、ソロ活動を経てナッシュヴィルでデビュー。しかし、ナッシュヴィルの旧態依然としたプロデュース・システムに反感を覚え、自身のバンドThe Waylorsと共に活動。アルバム『レディーズ・ラヴ・アウトローズ』（72年）に次いで、自身でプロデュースした『ロンサム・オンリー・アンド・ミーン』（73年）、『ホンキー・トンク・ヒーローズ』（同）が成功を納め、ウィリーとともにナッシュヴィル産のカントリーとは異なる“アウトロー・カントリー”ブームを巻き起こした。

８５年からは、クリス・クリストファーソン、ウィリー・ネルソン、ジョニー・キャッシュと

The Highwaymen結成。２００１年にカントリーミュージックの殿堂入り。

翌２００２年２月１３日、６４歳で死去。

リリース情報

Waylon Jennings / ウェイロン・ジェニングス

未発表曲アルバム『Songbird』 /『ソングバード』

２０２５年１０月３日（金）リリース

購入・試聴予約： https://waylonjennings.ffm.to/songbird

レーベル：Son of Jessi/Thirty Tigers

（国内盤なし／輸入盤・配信のみ）

Tracklist:

Songbird

The Cowboy (Small Texas Town)

I’d Like To Love You Baby

I’m Gonna Lay Back With My Woman

Wrong Road Again

I Hate To Go Searchin’ Them Bars Again

The Brand New Tennessee Waltz

(I Don’t Have) Anymore Love Songs

After The Ball

Dink’s Blues



■Music Video

「Songbird」https://www.youtube.com/watch?v=3mRJgF_ssNw



