PAPABUBBLE JAPAN、「感性とテクノロジーで、世界をもっと楽しく、豊かに変えていく。」アカツキのグループ参画へ

株式会社PAPABUBBLE JAPAN

Craft Candy Theater「PAPABUBBLE/パパブブレ」は、エンターテインメント、ライフスタイル、ソリューションの3つの領域で事業を展開する、株式会社アカツキ（本社：東京都品川区、代表取締役CEO：香田 哲朗）のアカツキグループへ、2025年8月に参画することをお知らせいたします。

グループ参画により、PAPABUBBLE JAPANが持つリアルな顧客接点、職人による製造力、そして体験型エンターテインメントの知見と、アカツキがこれまで培ってきたデジタル領域でのIPプロデュース力や事業ノウハウを融合させます。これにより、デジタルとリアルを融合させた新しいライフスタイル体験の創出を加速させてまいります。

両社の強みを融合することで、世界中の人々の日常に更なる彩りと感動を届け、持続的な企業価値向上に繋げてまいります。

■株式会社アカツキ 会社概要

アカツキは「感性とテクノロジーで、世界をもっと楽しく、豊かに変えていく。」というミッションのもと事業を展開する企業です。エンターテインメント、ライフスタイル、ソリューションの3つの領域を事業の柱とし、人と事業が連携して価値を高め合います。

社内外から目的をともにする挑戦者が集うコミュニティとして、既存の枠組みに捉われない新しい価値の連鎖を生み出し、持続的な企業価値向上を目指します。

URL：https://aktsk.jp/

設立：2010年6月

代表者：代表取締役CEO 香田 哲朗

所在地：東京都品川区上大崎2-13-30 oak meguro 8階

事業内容：

エンターテインメント事業、ライフスタイル事業、ソリューション事業

■株式会社PAPABUBBLE JAPAN 会社概要

2005年日本上陸、スペイン・バルセロナ発祥の「ワクワクしなくちゃ、お菓子じゃない」をコンセプトとするアート・キャンディ・ブランドです。伝統的な飴細工の技術をベースに 、職人が目の前で繰り広げるリアルな体験とパフォーマンスを融合させ、単なる菓子の製造販売に留まらないワクワク感あふれるエンターテインメントを提供しています。また、バウムクーヘンが人気の「ヴィヨン」など複数の洋菓子ブランドも展開しています。

URL：https://papabubble.co.jp/

設立：2005年2月

代表者：代表取締役CEO 越智 大志

所在地：東京都中野区新井1丁目15-13

事業内容：菓子の製造・販売

PAPABUBBLEについて

ワクワクしなくちゃ、お菓子じゃない。

パパブブレ。

そこは、ただキャンディを売るだけのお店ではありません。

職人が、練って切って一からつくりあげる姿を、目の前で見られる。

その中から、あなただけのものを選べる。

一口食べれば、新しいおいしさが味わえる。

見て楽しい。選んで楽しい。食べて楽しい。

その時間はきっと、誰でも子供みたいな目をしてる。

そう、お菓子ってそもそも、

ワクワクするためにあるんだから。

2003年、バルセロナで生まれたパパブブレは、

伝統のアメ細工の技術をパフォーマンスにまで昇華しました。

名づけて”Craft Candy Theater“。

ここだけにしかない体験を、どうぞお楽しみください。

