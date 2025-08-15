司法書士・加陽麻里布著『一人一法人時代の会社の作り方【基本編】』がAmazonストアに登場

司法書士法人永田町事務所

司法書士法人永田町事務所（東京都千代田区、代表司法書士：加陽麻里布）の代表・加陽麻里布による著書『司法書士が全部教える「一人一法人」時代の会社の作り方【基本編】』の電子書籍版が、Amazonストアに掲載されました。

本書は「一人一法人」時代を見据え、会社設立を検討する方に向けて、設立前の準備、基本事項の決定、設立手続き、設立後に必要な各種対応までを網羅的に解説。

副業や資産管理、事業拡大など、目的に応じた会社活用法を司法書士の視点でわかりやすくまとめています。

一人一法人時代の会社の作り方

電子書籍版の先行公開について

2025年8月15日電子書籍版がAmazonストアに登場し、ページ閲覧が可能となりました。

購入は近日中に可能となる予定です。

▼Amazon書籍ページ

https://www.amazon.co.jp/dp/B0FMHTH7WN

ペーパーバック版の発売予定

ペーパーバック版は来週中の販売開始を予定しており、正式発売時改めてお知らせします。

著者プロフィール

加陽 麻里布（かよう・まりの）

司法書士法人永田町事務所 代表司法書士。

会社・法人登記（商業登記）業務専門

セミナー講師や執筆活動も行い、法律や手続きの情報をわかりやすく発信

【法人概要】

司法書士法人永田町事務所

所在地：東京都千代田区永田町一丁目11番28号 合人社東京永田町ビル5階

代表者：加陽 麻里布（かよう・まりの）

業務内容：会社・法人登記（商業登記）、企業法務、渉外登記ほか

ウェブサイト：https://asanagi.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

司法書士法人永田町事務所

担当：加陽 麻里布（かよう・まりの）

TEL：03-6659-2314

Email：information@asanagi.co.jp

問い合わせフォーム：https://asanagi.co.jp/contact/

