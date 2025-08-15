一番人気とろ生チーズケーキも送料無料。夏のチーズケーキ祭りをtoroaオンラインショップで開催

株式会社フードクリエイティブファクトリー

株式会社フードクリエイティブファクトリー（本社：東京、代表取締役社長：五十嵐豪、以下FCF）が運営する極上スイーツブランド「toroa（トロア）」は、公式オンラインストア（https://www.kutsurogi-ya.com/）にてtoroa夏のチーズケーキ祭りを2025年8月17日（日）から8月24日（日）まで開催します。

夏のおやつにぴったりなとろける口溶けのチーズケーキをお楽しみいただける、toroa夏のチーズケーキ祭り

URL：https://www.kutsurogi-ya.com/c/cheesefestival

夏のおやつにぴったりなチーズケーキをお楽しみいただける、toroa夏のチーズケーキ祭りを2025年8月15日（日）よりtoroa公式オンラインショップにて開催します。

開催期間中は、対象商品が送料無料や10%OFFでご購入いただけます。

日本最大級おとりよせサイトおとりよせネットお取り寄せ大賞2022総合大賞受賞および3年連続入賞殿堂入り「とろ生チーズケーキ」も送料無料

URL：https://www.kutsurogi-ya.com/c/cheesefestival/a00007

toroa夏のチーズケーキ祭りの期間中は、日本最大級おとりよせサイトおとりよせネットお取り寄せ大賞2022総合大賞受賞および3年連続入賞殿堂入り「とろ生チーズケーキ」も送料無料に。

北海道チーズ・生クリーム・発酵バターの濃厚生地に自家製焦がしキャラメルクリームが隠し味。濃厚ながらも心地のいい酸味で後を引く味わいの「とろ生チーズケーキ」は夏のおやつにぴったりです。

食べきりとろ生チーズケーキは10%OFF

URL：https://www.kutsurogi-ya.com/c/cheesefestival/a00050

「とろ生チーズケーキ」をたっぷり1～2人分の食べきりサイズにしたのが「食べきりとろ生チーズケーキ」です。

北海道チーズ・生クリーム・発酵バターの濃厚生地に自家製焦がしキャラメルクリームが隠し味。濃厚ながらも心地のいい酸味で後を引く味わいです。

アールグレイ香る食べきりとろ生チーズケーキが新発売

URL：https://www.kutsurogi-ya.com/c/cheesefestival/b00308

toroa夏のチーズケーキ祭りの開催に合わせ、人気商品「アールグレイ香るとろ生チーズケーキ」の食べきりサイズ「アールグレイ香る食べきりとろ生チーズケーキ」が新発売。

北海道チーズ・生クリーム・発酵バターの濃厚生地にオリジナルブレンドtoroaTeaのアールグレイ「ジンライム」を丁寧に煮出して配合。濃厚生地に深みとコクのある茶葉を合わせた、最高にリッチな味わいのチーズケーキです。

toroa夏のチーズケーキ祭りの開催期間中は、「アールグレイ香るとろ生チーズケーキ」も10%OFFでお買い求めいただけます。

冷凍配送でお届け

冷凍チーズケーキは焼いてから冷凍するまでに時間がかかると味が劣化する原因になります。そこで2022年12月から急速冷凍機を導入。焼いたらすぐに急速凍結することで、作りたての味をキープしフレッシュな味わいをお届けしています。

toroa夏のチーズケーキ祭りは公式オンラインショップで開催

https://www.kutsurogi-ya.com/

toroa夏のチーズケーキ祭り商品ページ：https://www.kutsurogi-ya.com/c/cheesefestival

期間：2025年8月17日（日）～8月24日（日）



【株式会社フードクリエイティブファクトリー】

「おいしいごはんで暮らしにくつろぎを」をモットーに、SNSではたくさんの方に簡単、美味しい、時短レシピを提供することで、暮らしに楽しみとゆとりをつくり、くつろぎ屋では極上に美味しいスイーツを通して、暮らしに悦びとくつろぐ時間をつくります。FCFの事業は「おいしさ」と「くつろぎ」を広めていくことです。

https://foodcreativefactory.com/



【toroa】

誰も体験したことのない極上の美味しさをお届けするスイーツブランドです。忙しい日々の中でも、とびっきり美味しいスイーツを味わう時間を通して、ほっと一息ついて心を緩めていただけたら…そんな想いからtoroaは生まれました。誰も体験したことのない唯一無二の美味しさをお届けするスイーツブランドとして、誰もが愛する定番スイーツをこれまでの常識にとらわれることなく、ひたすらに「美味しい」を追求して商品開発をしています。こだわり抜いたスイーツを開発するために、創業40年続いていた町工場をコロナ禍に事業承継してアトリエにし、商品開発・製造をしています。

https://www.kutsurogi-ya.com/



