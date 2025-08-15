¡ÚÈôÂÍ¹â»³¡¦´ôÉì¸©¹â»³»Ô¡Û9·î14Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¿¶ÂØ³«ºÅ¤¬·èÄê¡ª¤Ò¤ÀÅí¸»¶¿¤¯¤°¤ÎÇ¼ÎÃ²Æ¤Þ¤Ä¤ê¡Ê¤¯¤°¤ÎÂç²Ö²Ð¡Ë
¡¡8·î11Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¤ËÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ö¤Ò¤ÀÅí¸»¶¿¤¯¤°¤ÎÇ¼ÎÃ²Æ¤Þ¤Ä¤ê¡×¤Ï¡¢¹ÓÅ·¤Î¤¿¤á±ä´ü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢9·î14Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÅöÆü¤Ï¡¢»³¡¹¤ËÈ¿¶Á¤¹¤ëÇú²»¤Î¼Ü¶Ì²Ö²Ð¤Î¤Û¤«¡¢²°Âæ¤ä¥¥Ã¥Á¥ó¥«ー¤Î½ÐÅ¹¡¢¥¹¥Æー¥¸¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡½©¤ÎÎÃ¤ä¤«¤ÊÌëÉ÷¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥¹¥Þ¥Û±Û¤·¤Ç¤ÏÂÎ´¶¤Ç¤¤Ê¤¤¡ÈÈ©¤È»ë³Ð¤Ç´¶¤¸¤ë¡ÉÇ÷ÎÏ¤ÎÂç²Ö²Ð¤ò¤É¤¦¤¾¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
´üÆü¡§9·î14Æü(Æü) ¡¡±«Å··è¹Ô¡¦¹ÓÅ·Ãæ»ß
¡¡¡¡¡¡Í½È÷Æü¡¡9·î15Æü¡Ê·î¡¦½ËÆü¡Ë
»þ´Ö¡§16¡§30～22¡§30
¾ì½ê¡§ÆúÎ®´Û¤¯¤°¤Î¡Êµ×¡¹Ìî»Ù½ê¡Ë
¾ÜºÙ¾ðÊó¤Ï¤³¤Á¤é¡Ê¤Ò¤ÀÅí¸»¶¿¤¯¤°¤Î´Ñ¸÷¶¨²ñ(https://www.kuguno.jp/events/hanabi)¡Ë
µ×¡¹ÌîÃÏ°è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
µ×¡¹ÌîÃÏ°è¤Ï¡¢¹â»³»Ô¤ÎÆîÂ¦¡¢Ê¬¿åÎæ¤ÎÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢°Ì»³¡¦Á¥»³¤ÎÏ¼¤Ë¹¤¬¤ëÈôÂÍÀî¡¢Ìµ¿ô²ÏÀî¡¢È¬¼ÜÀî¤Î3¤Ä¤Î²ÏÀî±è¤¤¤Ë½¸Íî¤¬ÅÀºß¤·¤Æ¤¤¤ëÃÏ°è¤Ç¤¹¡£Æ²Ç·¾å°äÀ×¡¢¾®²°Ì¾¤·¤ç¤¦¤±¡¢ÍÆ»¤·¤ã¤¯¤·¤Ê¤É¤ÎÎò»Ë°ä»º¤¬·Ñ¾µ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢´¨ÃÈº¹¤Î¤¢¤ëµ¤¸õ¤«¤é¤ê¤ó¤´¤äÅí¤Ê¤É¤Î²Ì¼ùºÏÇÝ¤¬À¹¤ó¤Ç¡¢½ÕÀè¤Ë¼ù±àÃÏ¤Ë²Ö¤¬°ìÀÆ¤Ëºé¤¤½¤í¤¦ÍÍ¤«¤é¡¢ÊÌÌ¾¡Ö¤Ò¤ÀÅí¸»¶¿¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ëË¤«¤Ê¼«Á³¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿ÃÏ°è¤Ç¤¹¡£
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
¡ü¤Ò¤ÀÅí¸»¶¿¤¯¤°¤Î´Ñ¸÷¶¨²ñ
ÅÅÏÃ¡§0577-52-2270
¡ü¹â»³»Ôµ×¡¹Ìî»Ù½ê´ðÈ×»º¶È²Ý
ÅÅÏÃ¡§0577-52-3111