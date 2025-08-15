SpiceSeed¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Îº×Åµ¡ØSpiceSeed Festival 2025 in NAMBA SkyO¡Ù¤¬2025Ç¯10·î12Æü(Æü)¡¦13Æü(·î¡¦½Ë)¤Î2DAYS³«ºÅ·èÄê¡ª
¢£³«ºÅÆü»þ
2025Ç¯10·î12Æü(Æü)
14¡§00～18¡§00
2025Ç¯10·î13Æü(·î¡¦½Ë)
10¡§00～14¡§00
¢£³«ºÅ¾ì½ê
¤Ê¤ó¤Ð¥¹¥«¥¤¥ª 7³¬¥³¥ó¥Ù¥ó¥·¥ç¥ó¥Ûー¥ë(https://www.nambaskyo-convention.com/access/)
¢©542-0076¡¡ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÃæ±û¶èÆñÇÈ5ÃúÌÜ1－60
¢£Æþ¾ìÎÁ
¡þÆþ¾ì·ô¡¡1,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡þ¥í¥´¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤ÉÕÆþ¾ì·ô¡¡1,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
SpiceSeed¥í¥´¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤
¢¨¥í¥´¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤ÉÕÆþ¾ì·ô¤Ï¸ÂÄê¿ô¤ËÃ£¤·¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Í½¹ð¤Ê¤¯ÈÎÇä¤ò½ªÎ»¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¤³¤Á¤é¤ÏÅöÆü²ñ¾ì¤Ç¤Î¤ªÅÏ¤·¸ÂÄê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ÉÔÎÉÉÊ¤ÎÂÐ±þ¤ÏÅöÆü¤Î¤ß²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£ÉÔÎÉÉÊ°Ê³°¤Î¸ò´¹¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢É¬¤º¤½¤Î¾ì¤Ç¤´³ÎÇ§¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¥í¥´¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤ÉÕÆþ¾ì·ô¤ò¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ¤¬ÅöÆüÍè¤é¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢¥í¥´¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ÎÈ¯Á÷¤äÊÖ¶â¤Ï¹Ô¤¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¹ØÆþ¤ÎºÝ¤Ï¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£
¢¨¥µ¥¤¥º/ ÉýÌó11.2cm ±ü¹ÔÌó1.9cm ¹â¤µÌó2.6cm
¢¨ÁÇºà/¥ì¥¸¥ó¥¥ã¥¹¥È
¢£Æþ¾ì·ô¹ØÆþ
¡À8·î17Æü(Æü)20:00¤è¤êÈ¯Çä³«»Ï!!¡¿
¢¨ÈÎÇä»þ´Ö¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¹ØÆþ²èÌÌ¤Ï¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¢Æþ¾ì·ô¹ØÆþ¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é
12Æü 14¡§00～18¡§00
https://ssfes2025innambaskyo1012.peatix.com/view
13Æü 10¡§00～14¡§00
https://ssfes2025innambaskyo1013.peatix.com/view
¡¦Æþ¾ì·ô¤Ï¡¢Peatix(https://peatix.com/)¤Ë¤ÆÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦Peatix¤ÎÍøÍÑÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤³¤Á¤é(https://help-attendee.peatix.com/ja-JP/support/solutions/articles/44001821734-%E3%80%90%E5%88%9D%E3%82%81%E3%81%A6%E3%81%94%E5%88%A9%E7%94%A8%E3%81%95%E3%82%8C%E3%82%8B%E5%8F%82%E5%8A%A0%E8%80%85%E6%A7%98%E5%90%91%E3%81%91%E3%80%91peatix%E3%81%94%E5%88%A9%E7%94%A8%E3%81%AE%E6%B5%81%E3%82%8C)¤ò»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤µ¤ì¤ëÊý¤Ï¡¢Peatix¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¤ª»ÙÊ§¤¤¤Ï¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É/¥Ç¥Ó¥Ã¥È¥«ー¥É/ ¥×¥ê¥Ú¥¤¥É¥«ー¥É¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë/ATM¡¢PayPal/¸ýºÂ¿¶ÂØ¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£Æþ¾ì·ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Æþ¾ì·ô¤ÏÀèÃå½ç¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Æþ¾ì·ô1Ëç¤Ë¤Ä¤1Ì¾ÍÍ¤ÎÆþ¾ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Æþ¾ì·ô¤Ï¤ª°ì¿ÍÍÍ10Ëç¤Þ¤Ç¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
Æþ¾ì·ô1Ëç¤Ë¤Ä¤¡ÖÍ½È÷ºß¸ËÊ¬ÃêÁªÈÎÇä·ô¡×¤ò1Ëç¤ªÅÏ¤·¤·¤Þ¤¹¡£
Ì¤½¢³Ø»ù¤ÏÆþ¾ìÌµÎÁ¡£¤´Æþ¾ì¤ÎºÝ¤ÏÉ¬¤ºÊÝ¸î¼ÔÆ±È¼¤Ç¤´Æþ¾ì¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨º£²ó¡ÚÍ¥ÀèÆþ¾ì·ô¡Û¤ÎÈÎÇä¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢£Æþ¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Æþ¾ì¤ÏÅÅ»Ò¥Á¥±¥Ã¥È¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤¿ÈÖ¹æ½ç¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Æþ¾ì¤ÎºÝ¤Ë¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢Îó¤ÎºÇ¸åÈø¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²ñ¾ì¤Îº®»¨¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢Æþ¾ìÀ©¸Â¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²ñ¾ìÆâ¤ÏÂÔµ¡Îó¤ò¤´ÍÑ°Õ¤¹¤ë¥¹¥Úー¥¹¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£³«¾ì»þ´ÖÁ°¤ÎÂÔµ¡¡¢Îó·ÁÀ®¤Ï¤´±óÎ¸¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£Ãí°Õ»ö¹à
ºÆÆþ¾ì¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¹ØÆþ¤·¤¿Æþ¾ì·ô¤Î¥¥ã¥ó¥»¥ë¤ª¤è¤ÓÊ§¤¤Ìá¤·¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
²ñ¾ìÆâ¤Ç¤Ï¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î»Ø¼¨¤ª¤è¤ÓÃí°Õ»ö¹à¤Ë½¾¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Å¸¼¨ÉÊ¤ª¤è¤ÓÅ¸¼¨¥±ー¥¹¤Ë¤Ï¿¨¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Å¸¼¨¾¦ÉÊ¤ÎÃæ¤Ë¤Ï°ìÉô»£±Æ¶Ø»ß¾¦ÉÊ¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£°ÆÆâ¤ò¤´³ÎÇ§¤Î¾å¡¢¥Þ¥Êー¤ò¼é¤Ã¤Æ¤Î¤´»²²Ã¤Ë¤´¶¨ÎÏ¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¶áÎÙ¤Ø¤Î¤´ÌÂÏÇ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢²ñ¾ìÉÕ¶á¤Ç¤ÎÄ¹»þ´Ö¤ÎÂÚºß¤Ï¤´±óÎ¸¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Æþ¾ì¡¢ÊÄ¾ì»þ´Ö¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
SpiceSeed¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸
https://spiceseed.jp/
SpiceSeed¸ø¼°X
https://x.com/Spice_Seed