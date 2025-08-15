アーティストの「SZA」 がVansのアーティスティック・ディレクターに就任。プロジェクトの幕開けとなるアンセムフィルムも公開。

VFジャパン株式会社

アクションスポーツフットウェア＆アパレルブランドのVans (ヴァンズ) は、

世界的に人気を博しているアーティスト「SZA (シザ)」との、複数年にわたるクリエイティブパートナーシップを締結したことを発表いたします。

Vansのアーティスティック・ディレクターとして、Vansのカルチャーと「Off The Wall」精神を体現し、SZA独自のビジョンとVansの創造的かつエネルギッシュなスピリットを融合させたエクスクルーシブコレクションの共同開発も予定しております。

SZAは、ジャンルの枠を超えた音楽でリアルな感情を表現し、世界中のリスナーを魅了するのみならず、さまざまな局面で新たな表現を切り拓いてきた、現代における革新的アーティストです。

ファッションにおいても、クリエイティブな精神で既成概念を打ち破り、ありのままの自分を表現し続けています。

本プロジェクトの幕開けとして、VansとSZAは「ありのままの自分であることの美しさ」を表現したアンセムフィルムを公開。

アートやスタイルを通じての自己表現をテーマに、SZAの愛用モデルである「Knu Skool (ニュースクール) 」をフィーチャーした映像が完成しました。

＜SZAコメント＞

Vansを履くと、自由を感じる。

Knu Skoolをはじめ、Vansのシューズは長年履いてきたし、

Vansの価値観にも共感する部分がたくさんある。

アーティスティック・ディレクターとしての私の使命は、

喜び、コミュニティ、創造性、ファッションは、今もなおすべて交差しているということを示すこと。

人や文化との繋がりが今でもすべての入り口で、勇気と好奇心が不安を取り除いてくれる。

それはライフスタイルであり、Vansはその姿勢を体現するブランド。

多くの人と一緒に「Off The Wall」を表現できることを、心から誇りに思う。

SZAプロフィール

SZA（シザ）は、グラミー賞を5度受賞したシンガーソングライター。感情的で思慮深い歌詞と独自の音楽スタイルで、世界的な人気を博している。メジャーデビューアルバム「Ctrl」は、700万ユニット以上売り上げ、累計1,000万ユニット以上を記録した「Love Galore」をはじめとする数々のヒット曲を収録。2作目となる「SOS」とそのデラックス版「SOS Deluxe: LANA」は、アメリカ合衆国の週刊誌「ビルボード」が発表する音楽チャート・Billboard 200で初登場1位を記録し、合計13週にわたって1位をキープ。現在900万ユニット以上売り上げ、R&Bアルバムチャートでは117週連続1位という記録を更新中。全プラットフォームでの総ストリーム数は700億回超にのぼり、アカデミー賞やゴールデングローブ賞にもノミネート。今年、「Saturn」で最優秀R&Bソングとしてグラミー賞を受賞し、Billboard Music Awards 8回、BET Awards 7回、MTV Video Music Awards 4回、American Music Awards 3回など、これまでに77の受賞歴を誇る。さらに、Kendrick Lamar(ケンドリック・ラマー)との「Grand National Tour」は、史上最も成功したデュオツアーとされ、2025年には映画「立ち退き回避のススメ (One of Them Days)」でスクリーンデビュー。全米興行収入1位を記録するなど、音楽・映画ともにその活躍はとどまることを知らない。

About Knu Skool

Knu Skool

品番：VN0009QC6BT

販売価格：\12,100 (税込)

1997年に誕生し、クラシックなOld Skoolを90年代の新世代向けに再構築した人気の復刻モデル。スケートボーディングから着想を得たデザインで、厚みのあるシュータン、立体的なサイドストライプ、ボリューム感のあるシューレースなどを備えた、モダンなシルエットが特徴。クラシックなオールドスクールのデザイン要素を誇張して、"OFF THE WALL" のスピリットを体現するユニークな一足。

■Knu Skool 取扱店舗

■About Vans

VF Corporation (NYSE: VFC) のブランドである Vans(R) は、1966年にカルフォルニア・アナハイムで誕生以来、アクションスポーツのフットウェア、アパレル、アクセサリーのオリジナルブランドとして100以上の国と地域で販売されています。Vans(R) ブランドは、枠にとらわれない自由な精神性で「Off The Wall」を体現しているすべての人の背中を押し、アクションスポーツ、アート、音楽、ストリートカルチャーにおけるクリエイティビティあふれる自己表現を促進し、「Vans Pipe Masters」やVansのカルチャーハブおよびライブハウスである「House Of Vans」などの革新的なプラットフォームを展開しつづけています。

Vans, "Off The Wall" Since '66

