¤á¤Á¤ã¥³¥ß¥Ã¥¯¤Ë¤Æ¡¢¿Íµ¤¤Î¾¯Ç¯Ì¡²è100ºîÉÊ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡ÖºÇÂç50¡ó¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×³«ºÅ¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥à¥¿¥¹(https://www.amutus.co.jp/)(ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡»ù¶ÌÎ´»Ö) ¤Ï¡¢ÅÅ»Ò¥³¥ß¥Ã¥¯ÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¡Ö¤á¤Á¤ã¥³¥ß¥Ã¥¯¡Ê¤á¤Á¤ã¥³¥ß¡Ë(https://mechacomic.jp/)¡×WEBÈÇ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢2025Ç¯8·î15Æü(¶â)12:00¤«¤é2025Ç¯8·î16Æü(ÅÚ)10:00¤Þ¤Ç¤Î´ü´ÖÃæ¡¢¿Íµ¤¤Î¾¯Ç¯Ì¡²è100ºîÉÊ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡ÖºÇÂç50%¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã¥³¥ß¥Ã¥¯¡×WEBÈÇ¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥óÀìÍÑ¥Úー¥¸¤«¤é¥¨¥ó¥È¥êー¸å¡¢ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¿Íµ¤¤Î¾¯Ç¯Ì¡²è100ºîÉÊ¤ÎÃæ¤«¤é1,000¥Ý¥¤¥ó¥È°Ê¾å¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢Áí¾ÃÈñ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë±þ¤¸¤ÆºÇÂç50%¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¸åÆü´Ô¸µ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Ãç´Ö¤È¤ÎËÁ¸±¡¦¶¯Å¨¤È¤Î¼ê¤Ë´À°®¤ë¥Ð¥È¥ë¡¦Ì´¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤Ò¤¿¤à¤¤ËÆÍ¤¿Ê¤à¼ç¿Í¸ø¤¿¤Á¤Î»Ñ¤Ê¤É¡¢ÆÉ¼Ô¤Î¿´¤òÇ®¤¯¤¹¤ëÌ¡²è¤òÂçÊÑ¤ªÆÀ¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£¤³¤Îµ¡²ñ¤ËÀ§Èó¡Ö¤á¤Á¤ã¥³¥ß¥Ã¥¯¡×¤Ç¿·¤¿¤Ê¾¯Ç¯Ì¡²è¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö¿Íµ¤¤Î¾¯Ç¯Ì¡²è100ºîÉÊÂÐ¾Ý ºÇÂç50%¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤Î³µÍ×
¡ü ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´Ö
2025Ç¯8·î15Æü¡Ê¶â¡Ë12:00～2025Ç¯8·î16Æü¡ÊÅÚ¡Ë10:00
¡ü ¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µÆü
2025Ç¯9·î19Æü(¶â)
¡ü ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó»²²Ã»ñ³Ê
°Ê²¼¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥óÀìÍÑ¥Úー¥¸¤«¤é¡Ö¥¨¥ó¥È¥êー¡×¤µ¤ì¤¿¤á¤Á¤ã¥³¥ß¥Ã¥¯²ñ°÷¤Î¤ªµÒÍÍ
https://mechacomic.jp/point_back_campaigns/ptback_250815_boy
¡ü ¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µÎ¨
¡ü ÂÐ¾ÝºîÉÊ
¥¥ã¥ó¥Úー¥óÀìÍÑ¥Úー¥¸¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»ØÄê¤Î¾¯Ç¯Ì¡²è
¡ü Ãí°Õ»ö¹à
¡¡¡¦¡Ö¤á¤Á¤ã¥³¥ß¥Ã¥¯¡×WEBÈÇ¤Î¤ß¤Ç¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¤á¤Á¤ã¥³¥ß¥Ã¥¯¡×¥¢¥×¥êÈÇ¤ÏÂÐ¾Ý³°¤Ç¤¹¡£
¡¡¡¦ÂÐ¾ÝºîÉÊ¤Î¹ç·×¾ÃÈñ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë±þ¤¸¤¿´Ô¸µÎ¨¤ÇÅö³º¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò´Ô¸µ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¦ÂÐ¾ÝºîÉÊ¹ØÆþ¸å¤Î¥¨¥ó¥È¥êー¤Ï´Ô¸µÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£É¬¤º¥¨¥ó¥È¥êー¸å¤Ë¤´¹ØÆþ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¡¦ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë¤è¤ê´Ô¸µ¤µ¤ì¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¾å¸Â¤ÏºÇÂç5,000¥Ý¥¤¥ó¥È¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤á¤Á¤ã¥³¥ß¥Ã¥¯¡Ê¤á¤Á¤ã¥³¥ß¡Ë ´ðËÜ¾ðÊó¡Û
¥µー¥Ó¥¹Ì¾¾Î¡§¤á¤Á¤ã¥³¥ß¥Ã¥¯¡Ê¤á¤Á¤ã¥³¥ß¡Ëhttps://mechacomic.jp/
¥µー¥Ó¥¹¾Ò²ð¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£https://www.amutus.co.jp/service/comics/
¢£¤á¤Á¤ã¥³¥ß¥Ã¥¯¡Ê¤á¤Á¤ã¥³¥ß¡Ë¤È¤Ï¡©
¡Ö¤á¤Á¤ã¥³¥ß¥Ã¥¯¡Ê¤á¤Á¤ã¥³¥ß¡Ë¡×¤Ï¡¢2006Ç¯¤è¤ê¥µー¥Ó¥¹¤ò³«»Ï¤·¤¿ÅÅ»Ò¥³¥ß¥Ã¥¯ÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
ºÇ¿·¤Î¿Íµ¤¥³¥ß¥Ã¥¯¤äÄêÈÖ¥³¥ß¥Ã¥¯¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥³¥ß¥Ã¥¯¤ò¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Î²èÌÌ¥µ¥¤¥º¤ËºÇÅ¬²½¤µ¤ì¤¿½ÄÆÉ¤ß¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¤³¤È¤ä¡¢ÌµÎÁÌ¡²è¤¬ËÉÙ¤Ë¤¢¤ê¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤¹¤°¤Ë»î¤·ÆÉ¤ß¤Ç¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¹ñÆâÅÅ»Ò½ñÀÒ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ÎÍøÍÑ¼Ô¿ô¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°Ê¾å
¢¨ËÜ¥ê¥êー¥¹¤ËµºÜ¤µ¤ì¤¿²ñ¼ÒÌ¾¡¢¥µー¥Ó¥¹Ì¾µÚ¤ÓÀ½ÉÊÌ¾Åù¤Ï³ºÅö¤¹¤ë³Æ¼Ò¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Þ¤¿¤Ï½Ð´êÃæ¤Î¾¦É¸¤Ç¤¹¡£