¡Ú»¨»ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¡ÛÄ¾¶á1Ç¯´Ö¤ËÅÅ»Ò½ñÀÒ¤Î»¨»ï¤òÍøÍÑ¤·¤¿¿Í¤Ï2³ä¼å¡£ÅÅ»ÒÈÇ¤ÎÍøÍÑ°Õ¸þ¼Ô¤Ï3³ä¶¯¡¢Ä¾¶á1Ç¯´Ö¤ËÍøÍÑ¤·¤¿¿Í¤Ç¤Ï9³ä

¢£Ä¾¶á1Ç¯´Ö¤ËÅÅ»Ò½ñÀÒ¤Î»¨»ï¤òÍøÍÑ¤·¤¿¿Í¤Ï2³ä¼å¡£¡ÖÌµÎÁ¤ÇÆÉ¤á¤ëÅÅ»Ò½ñÀÒ¤Î»¨»ï¡×¤¬1³ä¡¢¡ÖÆÉ¤ßÊüÂê¥µ¥Ö¥¹¥¯¡×¡Ö1ºý¤º¤Ä¹ØÆþ¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¤ÎÅÅ»Ò½ñÀÒ¤Î»¨»ï¡×¤¬³Æ4¡óÂæ¡£ÍøÍÑ¼Ô¤Î½Å»ëÅÀ¤Ï¡Ö·î³ÛÎÁ¶â¡×¤¬3³ä¶¯
¢£ÅÅ»Ò½ñÀÒ¤Î»¨»ï¤ÎÍøÍÑ°Õ¸þ¼Ô¤Ï3³ä¶¯¡¢Ä¾¶á1Ç¯´Ö¤ËÍøÍÑ¤·¤¿¿Í¤Ç¤Ï9³ä¡£¡Ö»æÈÇ¤âÅÅ»ÒÈÇ¤âÆÉ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤ï¤Ê¤¤¡×¤¬4³ä
¡¡
¥Þ¥¤¥Ü¥¤¥¹¥³¥à³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¹â°æÏÂµ×¡Ë¤Ï¡¢7²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¡Ø»¨»ï¡Ù¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº¤ò2025Ç¯7·î1Æü～7Æü¤Ë¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÉÅÅ»Ò½ñÀÒ¡É¤Î»¨»ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡É»æ¡É¤Î»¨»ï¤ÎÍøÍÑ¾õ¶·¤Ï¡¢¡ÚÄ´ºº·ë²Ì¾ÜºÙ¡Û¤Ç¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡
[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/7815/table/1656_1_dfd63ce73bf03ca609a043dfa0401247.jpg?v=202508150326 ]
¡¡
1. ÅÅ»Ò½ñÀÒ¤Î»¨»ï¤ÎÍøÍÑ¾õ¶·
Ä¾¶á1Ç¯´Ö¤ËÅÅ»Ò½ñÀÒ¤Î»¨»ï¤òÍøÍÑ¤·¤¿¿Í¤Ï2³ä¼å¤Ç¤¹¡£
¡¡
ÍøÍÑ¤·¤¿¤â¤Î¤Ï¡ÊÊ£¿ô²óÅú¡Ë¡¢¡ÖÌµÎÁ¤ÇÆÉ¤á¤ëÅÅ»Ò½ñÀÒ¤Î»¨»ï¡×¤¬9.8¡ó¡¢¡ÖÄê³ÛÀ©¤Ç»¨»ï¤¬ÆÉ¤ßÊüÂê¤ÎÅÅ»Ò½ñÀÒ¥µー¥Ó¥¹¡Ê»¨»ïÆÉ¤ßÊüÂê¥µ¥Ö¥¹¥¯¡Ë¡×¡Ö1ºý¤º¤Ä¹ØÆþ¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¤ÎÅÅ»Ò½ñÀÒ¤Î»¨»ï¡×¤¬³Æ4¡óÂæ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö»¨»ï¤¬ÆÉ¤ßÊüÂê¤ÎÅÅ»Ò½ñÀÒ¥µー¥Ó¥¹¡Ê»¨»ïÆÉ¤ßÊüÂê¥µ¥Ö¥¹¥¯¡Ë¡×¤Ï¡¢ÃËÀ10¡¦20Âå¤ä½÷À10～30Âå¤Ç¤ä¤ä¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÃËÀ10¡¦20Âå¤Ç¤Ï¡Ö1ºý¤º¤Ä¹ØÆþ¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¡×¤â¤ä¤ä¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡
2. ÅÅ»Ò½ñÀÒ¤Î»¨»ïÍøÍÑ»þ¤Î½Å»ëÅÀ
Ä¾¶á1Ç¯´Ö¤ËÅÅ»Ò½ñÀÒ¤Î»¨»ï¤òÍøÍÑ¤·¤¿¿Í¤Ë¡¢ÍøÍÑ»þ¤Î½Å»ëÅÀ¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡ÊÊ£¿ô²óÅú¡Ë¡¢¡Ö·î³ÛÎÁ¶â¡×¤¬32.7%¡¢¡ÖÌµÎÁ¤ª»î¤·¤Î½¼¼ÂÅÙ¡×¡ÖÆÉ¤ß¤¿¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î½¼¼ÂÅÙ¡×¡Ö¼è°·¤¤¿ô¤Î½¼¼ÂÅÙ¡×¤¬³Æ20%Âæ¤Ç¤¹¡£
¡¡
¡Ö·î³ÛÎÁ¶â¡×¡ÖÎÁ¶â¥×¥é¥ó¤Î½¼¼ÂÅÙ¡×¡Ö¥¢¥×¥ê¤ä¥µ¥¤¥È¤Î»È¤¤¤ä¤¹¤µ¡×¤Ï¡¢¼ãÇ¯ÁØ¤ÇÈæÎ¨¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»¨»ïÆÉ¤ßÊüÂê¥µ¥Ö¥¹¥¯ÍøÍÑ¼Ô¤Ç¤Ï¡¢¡Ö·î³ÛÎÁ¶â¡×¡Ö¼è°·¤¤¿ô¤Î½¼¼ÂÅÙ¡×¤¬¾å°Ì2°Ì¤Ç¤¹¡£
¢¨¥°¥é¥Õ¤ÎÂ³¤¤Ê¤É¡¢¤è¤ê¾Ü¤·¤¤¥Çー¥¿¤Ï¡ÚÄ´ºº·ë²Ì¾ÜºÙ¡Û¤Ç¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡
3. »æÈÇ¡¦ÅÅ»ÒÈÇ¤ÎÍøÍÑ³ä¹ç
Ä¾¶á1Ç¯´Ö¤Ç»æÈÇ¤Î»¨»ï¤òÆÉ¤à¤³¤È¤¬Â¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¡Ö»æÈÇ¤Î»¨»ï¤òÆÉ¤à¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡×¡Ö¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¨¤Ð»æÈÇ¤Î»¨»ï¤òÆÉ¤à¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡×¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ45¡ó¤Ç¤¹¡£°ìÊý¡¢ÅÅ»ÒÈÇ¤Î»¨»ï¤òÆÉ¤à¤³¤È¤¬Â¿¤¤¿Í¤Ï1³ä¤Ç¤¹¡£
¡ÖÄ¾¶á1Ç¯´Ö¤Ç¤Ï¡¢»æÈÇ¤âÅÅ»ÒÈÇ¤âÆÉ¤Þ¤Ê¤¤¡×¤Ï38.7¡ó¡¢¼ãÇ¯ÁØ¤ÇÈæÎ¨¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡
4. ÅÅ»Ò½ñÀÒ¤Î»¨»ï¤ÎÍøÍÑ°Õ¸þ
ÅÅ»Ò½ñÀÒ¤Î»¨»ï¤òÍøÍÑ¤·¤¿¤¤¿Í¤Ï3³ä¶¯¤Ç¤¹¡£ÃËÀ30～40Âå¤ä½÷À10～40Âå¤Ç¤Ï³Æ4³ä¼å¤È¤ä¤ä¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ä¾¶á1Ç¯´Ö¤ËÅÅ»Ò½ñÀÒ¤Î»¨»ï¤òÍøÍÑ¤·¤¿¿Í¤Ç¤Ï9³ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡
ºÇ¤âÍøÍÑ¤·¤¿¤¤¤â¤Î¤Ï¡¢¡ÖÌµÎÁ¤ÇÆÉ¤á¤ëÅÅ»Ò½ñÀÒ¤Î»¨»ï¡×¤¬19.7¡ó¡¢¡ÖÄê³ÛÀ©¤Ç»¨»ï¤¬ÆÉ¤ßÊüÂê¤ÎÅÅ»Ò½ñÀÒ¥µー¥Ó¥¹¡Ê»¨»ïÆÉ¤ßÊüÂê¥µ¥Ö¥¹¥¯¡Ë¡×¤¬5.1¡ó¡¢¡Ö1ºý¤º¤Ä¹ØÆþ¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¤ÎÅÅ»Ò½ñÀÒ¤Î»¨»ï¡×¤¬4.0¡ó¤Ç¤¹¡£
¡Ö»æÈÇ¤âÅÅ»ÒÈÇ¤âÆÉ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤ï¤Ê¤¤¡×¤Ï40.4¡ó¡¢¼ãÇ¯ÁØ¤Ç¤ä¤ä¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡
¡ã¡ã ²óÅú¼Ô¤Î¥³¥á¥ó¥È ¡ä¡ä
¡ù¤½¤ÎÅÅ»Ò½ñÀÒ¤Î»¨»ï¤òºÇ¤âÍøÍÑ¤·¤¿¤¤ÍýÍ³¡ÊÁ´3,668·ï¡Ë
[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/7815/table/1656_2_207321cb11aa1b5e106c447ff13ab8bd.jpg?v=202508150326 ]
¡¡
¡ú¥Þ¥¤¥Ü¥¤¥¹¥³¥à¤Ç¤Ï¡Ö¥¢¥ó¥±ー¥È¥â¥Ë¥¿ー¡×¤òÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é(https://voice.myvoice.co.jp/info/visitor/)¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£