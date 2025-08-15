¡Ø¥×¥íÌîµå¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥ÄA¡Ù 10¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥¹¥«¥¦¥È¡Ö¥×¥í¥¹¥Ô¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó 10 Years Selects¡×¤¬ËÜÆü¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¡ªÎòÂå¤Î¥×¥í¥¹¥Ô¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿Áª¼ê¤¬¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥Ê¥ß¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ï¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥²ー¥à¡Ø¥×¥íÌîµå¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥ÄA¡Ù¡Ê°Ê²¼¡¢¥×¥í¥¹¥ÔA¡Ë¤Ç¡¢10¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥¹¥«¥¦¥È¡Ö¥×¥í¥¹¥Ô¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó 10 Years Selects¡× ¤òËÜÆü8·î15Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥×¥í¥¹¥ÔA¡Ù¤Ï2015Ç¯10·î21Æü¤ËÇÛ¿®¤ò³«»Ï¤·¡¢º£Ç¯¤Ç10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¹¥«¥¦¥È¤Ï¼þÇ¯¥¤¥äー¤òµÇ°¤·¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¥¹¥«¥¦¥È¤Ç¡¢ÎòÂå¤Î¡Ö¥×¥í¥¹¥Ô¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤ÎÃæ¤«¤é12Áª¼ê¤¬¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤·¤Þ¤¹¡£¥»¡¦¥êー¥°¤«¤é¤Ï¡¢Åê¼ê3´§¤äÂôÂ¼¾Þ¤Ê¤É¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¥¨ー¥¹¤È¤·¤Æ¤Î¼ÂÎÏ¤ò¸«¤»¤¿2018¥·ー¥º¥ó¤Î¿ûÌîÃÒÇ·Áª¼ê¡ÊÆÉÇä¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡Ë¤äÅû¹á²ÅÃÒÁª¼ê¡Ê²£ÉÍDeNA¥Ù¥¤¥¹¥¿ー¥º¡¢2016¥·ー¥º¥ó¡Ë¡¢¥¨¥ë¥É¥ì¥Ã¥ÉÁª¼ê¡Ê¹ÅçÅìÍÎ¥«ー¥×¡¢2016¥·ー¥º¥ó¡Ë¤é¤¬ÅÐ¾ì¡£
¥Ñ¡¦¥êー¥°¤«¤é¤Ï¡¢ÅìËÌ³ÚÅ·¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¤ー¥°¥ë¥¹¤Ø°ÜÀÒ¤·¤Æ¶¯ÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¼ÂÎÏ¤ò¼¨¤·¤¿2019¥·ー¥º¥ó¤ÎÀõÂ¼±ÉÅÍÁª¼ê¤äµÜÀ¾¾°À¸Áª¼ê¡ÊËÌ³¤Æ»ÆüËÜ¥Ï¥à¥Õ¥¡¥¤¥¿ー¥º¡¢2023¥·ー¥º¥ó¡Ë¡¢¥í¥á¥íÁª¼ê¡Ê¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ð¥Õ¥¡¥íー¥º¡¢2017¥·ー¥º¥ó¡Ë¤é¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥ó¥¹¥êー´¶¼Õº×¤Ç¤Ï¡¢ ¡Ö¥×¥í¥¹¥Ô¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó 10 Years Selects¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëS¥é¥ó¥¯Áª¼ê¤¬1Ì¾³ÎÄê¤Ç³ÍÆÀ¤Ç¤¤ëÌµÎÁ10Ï¢¥¹¥«¥¦¥È¤â³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¼þÇ¯¥¤¥äー¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥¹¥«¥¦¥È¤Ç¡¢Ì´¤Î¥ªー¥Àー¤òÁÈ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¢¨¡Ê¡ËÆâ¤ÎµåÃÄ¤Ï¡¢¥²ー¥àÆâ¤Î½êÂ°µåÃÄ¤Ç¤¹¡£
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=rlpdfieAcMA ]
¥×¥í¥¹¥Ô¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó 10 Years Selects¤ÎÅÐ¾ìÁª¼ê
¡ã¥»¡¦¥êー¥°¡ä
¡ã¥Ñ¡¦¥êー¥°¡ä
¡Ö¥×¥í¥¹¥ÔA ¥×¥í¥êー¥°¡×¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥óÍ½Áª¤¬9·î7Æü¡ÊÆü¡Ë¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¡ª¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¹¥Ý¥ó¥µー£³¼Ò¤â·èÄê¡ª
¡Ö¥×¥í¥¹¥ÔA ¥×¥í¥êー¥°¡×¡Ê°Ê²¼¡¢¥¹¥Ô¥êー¥°¡Ë¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥óÍ½Áª¤¬9·î7Æü¡ÊÆü¡Ë¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤¹¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥óÍ½Áª¤Ê¤É¤òÄÌ²á¤·¤¿13Ì¾¤Èºò¥·ー¥º¥ó¤ÎÂåÉ½Áª¼ê¤ò²Ã¤¨¡¢10·î¤ÎºÇ½ªÁª¹Í²ñ¤ò·Ð¤Æ¡¢³ÆµåÃÄ¤ÎÂåÉ½Áª¼ê¡Ê1µåÃÄ£³Ì¾¡Ë¤¬·èÄê¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥×¥í¥¹¥ÔA ¥×¥í¥êー¥°¡×¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ñー¥È¥Êー¤Ë¡¢¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥«ー¥É¥²ー¥à¤ÎÈÎÇä¡¦Çã¼èÀìÌçÅ¹¡Ö¥Û¥Óー¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¡×ÍÍ¡¢¥×¥íÌîµå±þ±ç¥°¥Ã¥º¤òÀ©ºî¤¹¤ë¡Ö°ìµå¡×ÍÍ¡¢Ì¾¸Å²°Ì¾Êª¤ß¤½¤«¤Ä¤Î¡ÖÌð¾ì¤È¤ó¡×ÍÍ¤Î3¼Ò¤¬·èÄê!
¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¹¥Ý¥ó¥µー¤Î³§ÍÍ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥¹¥Ô¥êー¥°¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥Û¥Óー¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó
¥Û¥Óー¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¿Íµ¤¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥«ー¥É¥²ー¥à¤ÎÈÎÇä¡¦Çã¼è¤òÀìÌç¤È¤¹¤ëTCGÀìÌçÅ¹¤Ç¤¹¡£TCG¤âe¥¹¥Ýー¥Ä¤â¼ÂÎÏ¼ÔÆ±»Î¤¬¹â¤¤ÀïÎ¬À¤È½¸ÃæÎÏ¤ò¤Ö¤Ä¤±¹ç¤¦»Ñ¤Ë¤Ï¡¢´Ñ¤ë¼Ô¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤ë°µÅÝÅª¤Ê¶ÛÄ¥´¶¤ÈÌ¥ÎÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Áª¼ê¤Î³§ÍÍ¤¬Á´ÎÏ¤ÇÀï¤¤¡¢´¶Æ°¤È¶½Ê³¤ò¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤È¶¦Í¤Ç¤¤ëÇòÇ®¤·¤¿»î¹ç¤ò¡¢¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ¶¦¤Ëºî¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿¤é´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£°ìµå
³ô¼°²ñ¼Ò°ìµå¤Ï¥×¥íÌîµå¥°¥Ã¥º¤Î³«È¯¤òÌó40Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¹Ô¤¤¡¢Ìîµå³¦¤ÎÀ¹¤ê¾å¤²¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¡¢Â¿¤¯¤ÎÌîµå¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤ë¡Ö¥×¥í¥¹¥ÔA ¥×¥í¥êー¥°¡×¤Î2025¥·ー¥º¥ó¤Ë¶¨»¿¤·¡¢ÆüËÜ°ì¤È¤¤¤¦Ì´¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤¹¥×¥í¥×¥ì¥¤¥äー¤é¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£Âç²ñ¤Ç¤Ï¡¢ºÇ¸å¤Î¡È°ìµå¡É¤Þ¤ÇÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤Ç®Àï¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¤³¤È¤òÂç¤¤¤Ë´üÂÔ¤·¤Þ¤¹¡£
¢£Ìð¾ì¤È¤ó
Ì¾¸Å²°Ì¾Êª¤ß¤½¤«¤Ä¤ÎÌð¾ì¤È¤ó¤Ï¡¢ËÜÂç²ñ¤Î³«ºÅ¤ò¿´¤è¤ê´¿·Þ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤ÏÃÏ°è¤Ëº¬º¹¤·¡¢¤ß¤½¤«¤Ä¤Ç¿Í¡¹¤ò¾Ð´é¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ¸µµ¤¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤Î¤â¤ÈÆü¡¹¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£e¥¹¥Ýー¥Ä¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤ËÌ´¤È´¶Æ°¤òÆÏ¤±¤ë¤³¤ÎÂç²ñ¤ò¡¢¿´¤«¤é±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤´¼«Âð¤Ç¤Î´ÑÀï¤Î¤Ò¤È¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¤¼¤ÒÌð¾ì¤È¤ó¤ÎÌ£¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö¥×¥í¥¹¥ÔA ¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡×¤Î·è¾¡Âç²ñ¤Ï3·î7Æü³«ºÅÍ½Äê¡ª
¡Ö¥×¥í¥¹¥ÔA ¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡×¡Ê¥¹¥Ô¥Á¥ã¥ó¡Ë¤Î¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£2026Ç¯1·î¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥óÍ½Áª¡¢2·î¤Ë¥Ö¥Ã¥í¥¯Âç²ñ¤È¥¨¥ê¥¢Âç²ñ¤ò³«ºÅ¡£·è¾¡Âç²ñ¤Ï3·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ËÍÌÀGYM¤Ç¡¢¥×¥í¥¹¥ÔA¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿inÅìµþ¤ÈÆ±»þ¤Ë³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
ºÇ¶¯¤Î¥ªー¥Àー¤òÁÈ¤ó¤Ç¡¢ÆüËÜ°ì¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¥â¥Ð¥¤¥ë¥²ー¥à ¡Ø¥×¥íÌîµå¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥ÄA¡Ù
6,400Ëü¥À¥¦¥ó¥íー¥ÉÆÍÇË¡ª¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤ò360ÅÙ¤«¤é»£±Æ¤·¡¢¤½¤Î¥Çー¥¿¤ò¸µ¤Ë3D¥â¥Ç¥ë¥Çー¥¿¤È¤·¤Æ¥²ー¥àÃæ¤ËºÆ¸½¤¹¤ë¡Ö3D¥¹¥¥ã¥ó¡×µ»½Ñ¤òºÎÍÑ¤·¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥²ー¥à¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤ÈþÎï¤Ê¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤ÈÎ×¾ì´¶¤ò¼Â¸½¡£¼ê·Ú¤ÊÁàºî¤ÇÌîµå¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤äÁª¼ê¤Î°éÀ®¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡¢ËÜ³ÊÇÉ¥×¥íÌîµå¥²ー¥à¥¢¥×¥ê¤Ç¤¹¡£¥×¥ìー¥äー¤Ï¡¢¼Âºß¤Î¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤ò¼ý½¸¡¦°éÀ®¤·¤ÆºÇ¶¯¤Î¥Áー¥à¤òºî¤ê¡¢Á´¹ñ¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤ÈÂÐÀï¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Í¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢»î¹ç¾ðÊó¤äÁª¼ê¥Çー¥¿¤Ê¤É¤Î¥×¥íÌîµå¾ðÊó¤â½¼¼Â¡£ÂÐÀï¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥×¥íÌîµå¾ðÊó¥Äー¥ë¤È¤·¤Æ¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
