全国区の経営者はなぜローカルに挑むのか。LGC公式メディアにて新インタビュー連載がスタート

クロスメディアグループ株式会社

クロスメディアグループ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：小早川幸一郎）は、地方企業の全国展開・世界進出を支援するプラットフォーム「LOCAL GROWTH CONSORTIUM（ローカルグロース・コンソーシアム、以下LGC）」の公式メディアにて、新たなインタビュー連載「Growing Back Home」を開始いたします。

LGC公式メディアではこれまで、地域に根ざしながら新しい価値を創出している“ローカル発”の企業や起業家たちを数多く取り上げてきました。今回の新連載ではその視点を逆転させ、すでに全国区・グローバルで活躍する経営者が、なぜいま“ローカル”に目を向け、深く関わろうとしているのかにフォーカスします。

都市と地方、中心と周縁の関係が見直されつつある今、トップランナーたちはどのような想いで地域と向き合っているのか。その思想と実践に迫るシリーズです。本企画では、47都道府県それぞれの地域でローカルの未来に貢献する企業家たちの姿を一人ひとり丁寧に取材し、全国へ届けていきます。

■第一弾に登場するのは、JINS代表・田中仁氏



初回は、アイウエアブランド「JINS（ジンズ）」を日本を代表する企業へと育て上げた実業家であり、現在は地元・群馬県前橋市でまちづくりや起業家支援に注力している株式会社ジンズホールディングス 代表取締役CEO 田中仁氏にインタビュー。

「地方の再生なくして、日本全体の持続的な成長はありえない。」

そう語る田中氏の地域への関わりは、CSRの枠を超え、都市と地方の新たな関係を構築しようとする社会的実践です。インタビューでは、LGC発起人であり、株式会社ロケットスター代表取締役の荻原猛氏が、その思想と行動の真意に迫ります。

▽記事URL

https://local-gc.jp/stories/jins/

■クロスメディアグループ代表・小早川幸一郎が監修

本連載は、編集力を軸に経営・事業の価値を可視化してきたクロスメディアグループ代表取締役であり編集者の小早川幸一郎が監修。

経営者と編集者、それぞれの視点から「なぜ今、成功した経営者が地方と向き合うのか」という問いに深くこだわり、単なる取材を超えた“読み継がれるビジネスドキュメント”を目指します。

地域と企業の未来を言葉でつなぎ、地方発の価値創造に伴走したい。それが本企画に込めた、私たちクロスメディアグループの想いです。

■今後の連載予定（登場予定の経営者・企業）

・バリューマネジメント株式会社

代表取締役 他力野 淳 氏

・スターティアホールディングス株式会社

代表取締役社長 本郷 秀之 氏

・株式会社メディアドゥ

代表取締役社長 CEO 藤田 恭嗣 氏

■LOCAL GROWTH CONSORTIUMとは

「地方発全国、日本発世界。」を合言葉に、地域企業の挑戦を支援する新たな共創の場

LGCは、地方企業の潜在力に光を当て、日本中、そして世界にその価値を届けることを目的とした共創型プロジェクトです。マーケティング、PR、EC、編集、資金調達など、各分野のプロフェッショナルが連携し、地方発の成長を支援する体制を構築しています。

▽公式サイト

https://local-gc.jp/

■クロスメディアグループ株式会社

ビジネス書の出版を中心に、経営者や企業のブランド価値を高める編集を手がける総合コンテンツ企業。取材を通じて経営理念や魅力を言語化し、書籍、Web、映像など多様なメディアで発信。

所在地：東京都渋谷区千駄ヶ谷4-20-3 東栄神宮外苑ビル

代表取締役：小早川 幸一郎

創業：2005年10月

事業内容：出版事業／法人向けマーケティング支援／アクティブヘルス事業

公式HP：https://cm-group.jp/

公式広報サイト「クロスメディアン」：https://crossmedian.com/