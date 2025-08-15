¥Þ¥ëー¥ó5¡¢¿·ºî¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØLove Is Like¡Ù¡¡8·î15Æü¡Ê¶â¡ËÈ¯Çä¡ª
¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë ¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¹çÆ±²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ ¼ÒÄ¹·óºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¡ÊCEO¡Ë¡§Æ£ÁÒ¾° / °Ê²¼¡¢ ¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë ¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¡Ë¤Ï¡¢¥Þ¥ëー¥ó5¡ÊMaroon £µ¡Ë¤Î8ËçÌÜ¤È¤Ê¤ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØLove Is Like¡Ù¡Ê¤è¤ß¡§¥é¥ô¡¦¥¤¥º¡¦¥é¥¤¥¯¡Ë¤ò8·î15Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¥°¥é¥ßー¾Þ¤ò3ÅÙ¼õ¾Þ¡¢2025Ç¯¤Ë¤ÏÊÆBillboard»ï¤Ë¡Ö21À¤µª¤Î¥È¥Ã¥×¡¦¥Ð¥ó¥É¡×¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤¿¥Þ¥ëー¥ó£µ¡ÊMaroon£µ¡Ë¡£¸½ºß¤Þ¤Ç¤Ë1²¯Ëç°Ê¾å¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤È7²¯5ÀéËüËç°Ê¾å¤Î¥·¥ó¥°¥ë¤òÇä¤ê¾å¤²¡¢35¥«¹ñ°Ê¾å¤ÇRIAAÇ§Äê¤ò³ÍÆÀ¡¢Á´ÊÆ¥·¥ó¥°¥ë¡¦¥Á¥ãー¥È¤Ç¤Ï32Ëç¤ÎºîÉÊ¤¬¥Á¥ãー¥ÈÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Á°ºî¡ØJordi¡Ù°ÊÍè4Ç¯¤Ö¤ê¡¢8ºîÌÜ¤È¤Ê¤ë¿·ºî¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ç¤¹¡£¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡¢Í¢ÆþÈ×CD¤ÈLP¤Î¤Û¤«¡¢Ìó15Ëü¿Í¤òÆ°°÷¤·¤¿2025Ç¯ÍèÆü¸ø±é¤Î²»¸»¡¦±ÇÁü¡¦¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¹ñÆâÈ×2·ÁÂÖ¡ÊÄÌ¾ïÈ×¡¦¸ÂÄêÈ×¡Ë¤ÇÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£¥Þ¥ëー¥ó5¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¡¦¥Þ¥ó¡¢¥¢¥À¥à¡¦¥ì¥ô¥£ー¥ó¤¬¡È¸¶ÅÀ²óµ¢¡É¤È¸ì¤ëºîÉÊ¤Ç¡¢»ý¤ÁÌ£¤Î¥®¥¿ー¥µ¥¦¥ó¥É¤ò¿Ê²½¤µ¤»¤¿²Æ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÎÁÖ²÷´¶¤¢¤ëÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¢¥À¥à¡¦¥ì¥ô¥£ー¥ó¤ÎÉã¿Æ¡¢¥Õ¥ì¥Ã¥É¡¦¥ì¥ô¥£ー¥ó¤¬¥µ¥Ã¥¯¥¹±éÁÕ¤Ç»²²Ã¤·¤¿¡ÖAll Night¡×¤ä¡¢BLACKPINK¤ÎLISA¤ò·Þ¤¨¤¿¡ÖPriceless¡×¤Ê¤ÉÁ´10¶Ê¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï8·î24Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¡ÖMaroon 5 Night in TOKYO¡×¤òÅìµÞ²ÎÉñ´ìÄ®¥¿¥ïー2F¤Î¿·½É¥«¥Ö¥hall～²ÎÉñ´ì²£Ãú KABUKI CAFE¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¥Þ¥ëー¥ó£µ¤Î³Ú¶Ê¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¤µ¤ì¤¿¥³¥é¥Ü¥É¥ê¥ó¥¯2¼ï¤òÈÎÇä¡£ÃíÊ¸¤·¤¿¤ªµÒÍÍ¤Ë¤ÏÈóÇäÉÊ¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤¬Á´°÷¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ëÂ¾¡¢ÃêÁª¤Ç¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤¬Åö¤¿¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤â¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£¥¤¥Ù¥ó¥ÈÃæ¤Ï²»¤È±ÇÁü¤ò¥·¥ó¥¯¥í¤µ¤»¤¿VDJ¡ÊVideo DJ¡Ë¤¬¥Þ¥ëー¥ó£µ¤Î³Ú¶Ê¤Î¤ß¤ÇÈäÏª¤µ¤ì¡¢Âç·¿LED¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ÇMV¤ä2025Ç¯ÍèÆü¸ø±é¤ò´Þ¤à¥é¥¤¥ô±ÇÁü¤ò¸«¤Ê¤¬¤éDJ¤òÂç²»ÎÌ¤Ç³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢²ñ¾ì¤Ë¤Ï¥á¥ó¥Ðー¤Î»£±Æ²ÄÇ½¤ÊÅù¿ÈÂç¥Ñ¥Í¥ë¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¥Þ¥ëー¥ó5¤Ï10·î¤è¤ê¡¢Á´ÊÆ¥¢¥êー¥Ê¡¦¥Ä¥¢ー¤Î³«ºÅ¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÏ¸µ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÎKia Forum¤ä¡¢¥Ë¥åー¥èー¥¯¤Î¥Þ¥Ç¥£¥½¥ó¡¦¥¹¥¯¥¨¥¢¡¦¥¬ー¥Ç¥ó¤Ç¤Î¸ø±é´Þ¤àÁ´23¸ø±é¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
Maroon 5 - ¡ÈAll Night¡É Official Music Video
[Æ°²è1: https://www.youtube.com/watch?v=2HCThr-qbPw ]
Maroon 5 - Priceless ft. LISA (Official Video)
[Æ°²è2: https://www.youtube.com/watch?v=vaGf8fmtBr4 ]
Maroon 5 - California (Live from the Today Show)
[Æ°²è3: https://www.youtube.com/watch?v=5ddS2okZSGc ]
Maroon 5 - Love is Like ft. Lil Wayne (Official Video)
[Æ°²è4: https://www.youtube.com/watch?v=B4u1nXhh5ck ]
Maroon 5¡ØLove Is Like¡Ù
¥Þ¥ëー¥ó5 / ¥é¥ô¡¦¥¤¥º¡¦¥é¥¤¥¯
2025Ç¯8·î15Æü¡Ê¶â¡Ë¥ê¥êー¥¹
https://umj.lnk.to/Maroon5_LIL
1¡¥¥Ï¥¤¥À¥¦¥§¥¤ / Hideaway
2¡¥¥é¥ô¡¦¥¤¥º¡¦¥é¥¤¥¯ feat. ¥ê¥ë¡¦¥¦¥§¥¤¥ó / Love Is Like Ft. Lil Wayne
3¡¥¥ªー¥ë¡¦¥Ê¥¤¥È / All Night
4¡¥¥¤¥¨¥¹¡¦¥¢¥¤¡¦¥Ç¥£¥É / Yes I Did
5¡¥¥×¥é¥¤¥¹¥ì¥¹ feat. LISA / Priceless Ft. LISA
6¡¥¥¢¥¤¡¦¥é¥¤¥¯¡¦¥¤¥Ã¥È feat. ¥»¥¯¥·ー¡¦¥ì¥Ã¥É / I Like It Ft. Sexyy Red
7¡¥¥Ðー¥ó¡¦¥Ðー¥ó¡¦¥Ðー¥ó / Burn Burn Burn
8¡¥¥¸¥§¥é¥·ー¡¦¥×¥í¥Ö¥ì¥à¥º / Jealousy Problems
9¡¥¥Þ¥¤¡¦¥é¥ô / My Love
10¡¥¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢ / California
¡»¡ÒÄÌ¾ïÈ×¡Ó¡Ø¥é¥ô¡¦¥¤¥º¡¦¥é¥¤¥¯¡Ê¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Ë¡Ù
ÉÊÈÖ¡§UICS-1415
²Á³Ê¡§\3,300 (ÀÇ¹þ¡Ë
¡¦¥Üー¥È¥é3¶Ê¡Ê2025Ç¯ÍèÆü¸ø±é¤è¤ê¥é¥¤¥ôÏ¿²»¡Ë
¡¦ÄÌ¾ï¥¸¥å¥¨¥ë¥±ー¥¹
¡»¡Ò¸ÂÄêÈ×¡Ó¡Ø¥é¥ô¡¦¥¤¥º¡¦¥é¥¤¥¯¡Ê¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡¦¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Ë¡Ù
ÉÊÈÖ¡§UICS-9187
²Á³Ê¡§\5,500 (ÀÇ¹þ¡Ë
¡¦¥Üー¥Ê¥¹DVD¡Ê2025Ç¯ÍèÆü¸ø±é¤è¤ê5¶Ê¥é¥¤¥ô±ÇÁü¼ýÏ¿¡Ë
¡¦¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¡Ê2025Ç¯ÍèÆü¸ø±é¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¡Ë
¡¦»°ÊýÇØ¥±ー¥¹
¢£ÆÃÅµ¾ðÊó
¡ÚÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¡Û
2025/8/15¡Ê¶â¡ËÈ¯Çä ¥Þ¥ëー¥ó 5 ¹ñÆâÈ× CD
UICS-9187 ¡Ø¥é¥ô¡¦¥¤¥º¡¦¥é¥¤¥¯¡Ê¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡¦¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Ë¡Ù
UICS-1415 ¡Ø¥é¥ô¡¦¥¤¥º¡¦¥é¥¤¥¯¡Ê¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Ë¡Ù
¡ÚÆÃÅµÆâÍÆ¡Û
¡û°ìÈÌÆÃÅµ¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×´Þ¤à¡Ë
¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¡Ê¥µ¥¤¥º¡§6.5¡ß6.5cm¡Ë
¡ûUNIVERSAL MUSIC STORE
¥Ý¥¹¥¿ー¡Ê¥µ¥¤¥º¡§A3¡Ë
¾ÜºÙ¡§https://store-annex.universal-music.co.jp/artist/maroon5/?s13=20250815&stock=0#itemTitle(https://store-annex.universal-music.co.jp/artist/maroon5/?s13=20250815&stock=0#itemTitle)
¡ûTOWER RECORDS Á´Å¹¡Ê¥¿¥ïー¥ì¥³ー¥É¥ª¥ó¥é¥¤¥ó´Þ¤à/°ìÉôÅ¹ÊÞ½ü¤¯¡Ë
¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É¡Ê¥µ¥¤¥º¡§14.8¡ß10cm¡Ë
¾ÜºÙ¡§https://tower.jp/article/feature_item/2025/06/24/0101
¡ûHMV Á´Å¹¡ÊHMV&BOOKS online ´Þ¤à/°ìÉôÅ¹ÊÞ½ü¤¯¡Ë
¥³ー¥¹¥¿ー¡Ê¥µ¥¤¥º¡§9¡ß9cm¡Ë
¾ÜºÙ¡§https://www.hmv.co.jp/news/article/250624122/
¡û¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°
¥¢¥¯¥ê¥ë¥Ð¥Ã¥¸¡Ê¥µ¥¤¥º¡§3.2¡ß3.2cm¡Ë
¢¨ÆÃÅµ¥Ê¥·¤Î¥«ー¥È¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾ÜºÙ¡§https://7net.omni7.jp/search/?keyword=maroon520250815&searchKeywordFlg=1(https://7net.omni7.jp/search/?keyword=maroon520250815&searchKeywordFlg=1)
¡ûAmazon.co.jp
¥á¥¬¥¸¥ã¥±¡Ê¥µ¥¤¥º¡§24¡ß24cm¡Ë
¢¨ÆÃÅµ¥Ê¥·¤Î¥«ー¥È¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾ÜºÙ¡§https://www.amazon.co.jp/s?rh=p_78%3AB0FF4N22N1%257CB0FF4PR3G5%257CB0FF4QFPYD%257CB0FF4MN7HY
¢¡¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
¡ãMaroon 5 Night in TOKYO¡ä
¡ÚÆü»þ¡Û8/24(Æü)20:00～22:00
¡Ú¾ì½ê¡Û¿·½É¥«¥Ö¥hall～²ÎÉñ´ì²£Ãú KABUKI CAFE
¢©160-0021 ÅìµþÅÔ¿·½É¶è²ÎÉñ´ìÄ®1ÃúÌÜ29－1
https://kabukihall.com/
¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆâÍÆ¡Û
¡¦¥³¥é¥Ü¥É¥ê¥ó¥¯2¼ï¤ÎÈÎÇä
¡ÖLove Is Like¡×¡Ê¥¢¥ë¥³ー¥ë¡Ë 1,000±ß
¡ÖSunday Morning¡×¡Ê¥Î¥ó¥¢¥ë¥³ー¥ë¡Ë 1,000±ß
¢¨¾åµ¥«¥¯¥Æ¥ë¤ò¥ªー¥Àー¤ÇÈóÇäÉÊ¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤òÁ´°÷¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¢¨¾åµ¥«¥¯¥Æ¥ë¤ò¥ªー¥Àー¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤«¤éÃêÁª¤Ç¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¢¨8·î15Æü(¶â)È¯Çä¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØLove Is Like¡Ù¤ò»ý»²¤¤¤¿¤À¤¯¤È¥³¥é¥Ü¥É¥ê¥ó¥¯¤ò800±ß¤Ë³ä°ú
¡¦²»¤È±ÇÁü¤ò¥·¥ó¥¯¥í¤µ¤»¤¿¤ÎVDJ(Video DJ)
DJ&VDJ¤ÎDUKE¡ùTOMONO»á¤¬¥Þ¥ëー¥ó£µ¤Î±ÇÁü¤È²»³Ú¤ò¶î»È¤·¡¢²»¤È±ÇÁü¤ò¥·¥ó¥¯¥í¤µ¤»¤¿VDJ(Video DJ)¤òÈäÏª
¡¦Åù¿ÈÂç¥Ñ¥Í¥ë¤ÎÀßÃÖ
¼Ì¿¿»£±Æ²ÄÇ½¤Ê¥á¥ó¥Ðー6¿Í¤ÎÅù¿ÈÂç¥Ñ¥Í¥ë¤ò¥¹¥Æー¥¸¾å¤ËÀßÃÖ
¢¨¥Þ¥ëー¥ó£µËÜ¿Í¤Î½Ð±é¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨´ÑÍ÷¼«ÂÎ¤ÏÌµÎÁ¤Ç¤¹¤¬¡Ø¿·½É¥«¥Ö¥hall～²ÎÉñ´ì²£Ãú¡Ù¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ë¤Æ¥Õー¥É¤ä¥É¥ê¥ó¥¯¤ò¤´ÃíÊ¸¤Î¤¦¤¨¡¢¤ª¿©»ö¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é´ÑÍ÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¡Ø¿·½É¥«¥Ö¥hall～²ÎÉñ´ì²£Ãú¡Ù¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ë¤Æ¥Õー¥É¤ä¥É¥ê¥ó¥¯¤ò¤´ÃíÊ¸¤ÎÊý¤Ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÈóÇäÉÊ¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤òÇÛÉÛ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥Þ¥ëー¥ó£µ¡¿Maroon 5¡Û
¥°¥é¥ßー¾Þ¤ò3ÅÙ¼õ¾Þ¤·¡¢¥Ý¥Ã¥×¡¦¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯³¦¤ÇºÇ¤âÉÔµà¤Ç¤¢¤ê¡¢21À¤µªºÇÂç¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î°ìÁÈ¤Ç¤¢¤ë¥Þ¥ëー¥ó£µ¡£¸½Âå¤Î¥Ý¥Ô¥å¥éー²»³Ú¤Ë¶¯Îõ¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤òÍ¿¤¨¤ë¥Õ¥í¥ó¥È¥Þ¥ó¡¢¥¢¥À¥à¡¦¥ì¥ô¥£―¥ó¤ÎÆÃÄ§Åª¤Ê¥Õ¥¡¥ë¥»¥Ã¥È¡¦¥Ü¥¤¥¹¤Ï¡¢¿ô¡¹¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤ä¿´²¹¤Þ¤ë¥Ð¥éー¥É¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤È¤Ê¤ê¡¢¥Ð¥ó¥É¤ò¸½Âå¤Î¥Ý¥Ô¥å¥éー²»³Ú¤Ë¤ª¤±¤ëÀ¤³¦Åª¤ÊÂçÀ®¸ù¤Ø¤ÈÆ³¤¤¤¿¡£¥Ç¥Ó¥åー¡¦¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØSongs About Jane¡Ù¡Ê2002Ç¯¡Ë¤Ç¥í¥Ã¥¯¤ÈR&B¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¡¦¥µ¥¦¥ó¥É¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤äÈãÉ¾²È¤òÌ¥Î»¤·¡¢2025Ç¯¤Ë¤ÏÊÆ¡¦¥Ó¥ë¥Üー¥É¤Ë¡Ö21À¤µª¤Î¥È¥Ã¥×¡¦¥Ð¥ó¥É¡×¡ÊÁí¹ç¥È¥Ã¥×¡¦¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ç¤Ï11°Ì¡Ë¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤ë¡£¸½ºß¤Þ¤Ç¤Ë¡¢Èà¤é¤Ï1²¯Ëç°Ê¾å¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤È7²¯5ÀéËüËç°Ê¾å¤Î¥·¥ó¥°¥ë¤òÇä¤ê¾å¤²¡¢35¥«¹ñ°Ê¾å¤ÇRIAAÇ§Äê¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢Á´ÊÆ¥·¥ó¥°¥ë¡¦¥Á¥ãー¥È¤Ç¤Ï32Ëç¤Î¥ì¥³ー¥É¤¬¥Á¥ãー¥ÈÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤é¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤Î¤¦¤Á¡¢3¶Ê¤Ï¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥ÉÇ§Äê¡Ê¥×¥é¥Á¥ÊÇ§Äê¤Î10ÇÜ¡Ë¡¢26¶Ê¤Ï¥×¥é¥Á¥ÊÇ§Äê¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢11¶Ê¤¬¡Ö¥Ç¥å¥ª¤Þ¤¿¤Ï¥°¥ëー¥×¤Ë¤è¤ë1°ÌºÇÂ¿³ÍÆÀ¡×¡¢15¶Ê¤¬¡Ö¥¢¥À¥ë¥È¡¦¥Ý¥Ã¥×¡¦¥¨¥¢¥×¥ì¥¤¤Ç¤Î1°ÌºÇÂ¿³ÍÆÀ¡×¤òÃ£À®¤·¡¢¡Ö¥Ç¥å¥ª¤Þ¤¿¤Ï¥°¥ëー¥×¤Ë¤è¤ëHot 100¤Çº£À¤µª1°ÌºÇÂ¿³ÍÆÀ¡×¤òÊÝ»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Þ¥ëー¥ó5¤Ï¸½ºß¡¢Spotify¤À¤±¤ÇÁíºÆÀ¸²ó¿ô300²¯²ó°Ê¾å¤òµÏ¿¤·¡¢12¶Ê¤¬¤½¤ì¤¾¤ìºÆÀ¸²ó¿ô10²¯²ó¤òÃ£À®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£YouTube¤Ç¤Ï¡¢Á´Æ°²è¤ÎÁíºÆÀ¸²ó¿ô¤¬300²¯²ó¤òÄ¶¤¨¡¢¤½¤Î¤¦¤Á4¶Ê¤ÎºÆÀ¸²ó¿ô¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì10²¯²ó¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¥Þ¥ëー¥ó5¤Ï¥Ä¥¢ー¤Ç¤âÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2023Ç¯¤Ë¤Ï¡¢ÊÆ¡¦¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤Ë¤Æ¾ïÀß¸ø±é¡ØM5LV¡Ù¤ò³«ºÅ¡£ÊÆ¡¦¥Ó¥ë¥Üー¥É¤¬¡Ö¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤Ç¤ÎÏ¢Â³¸ø±é¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê ¡×¤ÈÉ¾¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥Õ¥¡¥ó¤äÈãÉ¾²È¤«¤é¤âÀä»¿¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¥Þ¥ëー¥ó5¤Ï2024Ç¯5·î¤«¤é2025Ç¯½Õ¤Ë¤«¤±¤Æ¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤ËÌá¤ê¡¢·×40¸ø±é¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢À¤³¦Ãæ¤Î²ñ¾ì¤Ç¤â¸ø±é¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
