改質アスファルト防水膜の世界市場2025年、グローバル市場規模（SBS膜、APP膜）・分析レポートを発表
2025年8月15日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「改質アスファルト防水膜の世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、改質アスファルト防水膜のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
本レポートは、改質アスファルト防水膜市場の包括的な調査結果をまとめたものであり、世界市場の現状、今後の成長予測、地域別分析、用途別トレンド、技術進化、競争環境などを多面的に解説しています。
2023年における本市場の世界規模は93億6,960万米ドルと推計されており、2030年には130億8,000万米ドルに達すると予測されています。これにより、2023年から2030年にかけての年平均成長率（CAGR）は4.9%と見込まれています。建設業界の持続的な成長や老朽化インフラの改修需要、新規都市開発がこの拡大を支える主因となっています。
________________________________________
【製品概要と技術的背景】
改質アスファルト防水膜は、防水性能と耐久性を兼ね備えた建材であり、主に屋上、地下室、高速鉄道トンネル、大型産業・商業施設などの防水用途に広く利用されています。代表的な製品タイプとしては、以下の2種類が存在します。
● SBS改質アスファルト膜：SBSゴムで改質された石油アスファルトを使用し、柔軟性と耐低温性に優れた特性を持ちます。
● APP改質アスファルト膜：無定形ポリプロピレン（APP）やポリオレフィン系ポリマーを使用し、耐熱性や耐候性が高いのが特長です。
これらの防水膜は、ポリエステルフェルトやガラス繊維フェルトを基材としており、建築物の長期使用に対応するための高い引裂き強度と接着性を有しています。
________________________________________
【市場動向と成長ドライバー】
市場の成長は以下の要因によって支えられています。
● 建築物の長寿命化と高性能建材の需要増加
● 従来型防水材料からの代替需要
● 工業・商業施設における大面積の防水ニーズ
● インフラ整備（特に新興国における都市開発）
● 政府によるグリーン建築推進と安全基準の強化
また、技術革新により、施工性の高い製品や環境負荷の少ない材料の採用が進んでおり、今後の市場拡大に貢献すると見られています。
________________________________________
【用途別・タイプ別セグメント】
本市場は、製品タイプ別および用途別に以下のように分類されています。
■ タイプ別
● SBS膜
● APP膜
■ 用途別
● 産業用建築物
● 商業施設
● 住宅建築
産業・商業施設向けの需要が依然として市場の主力を占めていますが、今後は住宅向けの普及も進むと予想されています。特に耐久性や省メンテナンス性を求める高層住宅や分譲マンションでの導入が進んでいます。
________________________________________
【地域別分析】
地域別に見ると、以下のような傾向があります。
● 北米およびヨーロッパ：成熟市場である一方、老朽インフラの改修需要や環境規制の強化により、堅実な成長を継続しています。
● アジア太平洋地域（特に中国）：圧倒的な製造基盤と国内建設需要、政府によるインフラ投資により、世界市場をリードする地域となっています。
● 中東・アフリカおよび南アメリカ：経済成長とともに建設需要が拡大し、今後の成長余地が大きい新興市場です。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「改質アスファルト防水膜の世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、改質アスファルト防水膜のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
本レポートは、改質アスファルト防水膜市場の包括的な調査結果をまとめたものであり、世界市場の現状、今後の成長予測、地域別分析、用途別トレンド、技術進化、競争環境などを多面的に解説しています。
2023年における本市場の世界規模は93億6,960万米ドルと推計されており、2030年には130億8,000万米ドルに達すると予測されています。これにより、2023年から2030年にかけての年平均成長率（CAGR）は4.9%と見込まれています。建設業界の持続的な成長や老朽化インフラの改修需要、新規都市開発がこの拡大を支える主因となっています。
________________________________________
【製品概要と技術的背景】
改質アスファルト防水膜は、防水性能と耐久性を兼ね備えた建材であり、主に屋上、地下室、高速鉄道トンネル、大型産業・商業施設などの防水用途に広く利用されています。代表的な製品タイプとしては、以下の2種類が存在します。
● SBS改質アスファルト膜：SBSゴムで改質された石油アスファルトを使用し、柔軟性と耐低温性に優れた特性を持ちます。
● APP改質アスファルト膜：無定形ポリプロピレン（APP）やポリオレフィン系ポリマーを使用し、耐熱性や耐候性が高いのが特長です。
これらの防水膜は、ポリエステルフェルトやガラス繊維フェルトを基材としており、建築物の長期使用に対応するための高い引裂き強度と接着性を有しています。
________________________________________
【市場動向と成長ドライバー】
市場の成長は以下の要因によって支えられています。
● 建築物の長寿命化と高性能建材の需要増加
● 従来型防水材料からの代替需要
● 工業・商業施設における大面積の防水ニーズ
● インフラ整備（特に新興国における都市開発）
● 政府によるグリーン建築推進と安全基準の強化
また、技術革新により、施工性の高い製品や環境負荷の少ない材料の採用が進んでおり、今後の市場拡大に貢献すると見られています。
________________________________________
【用途別・タイプ別セグメント】
本市場は、製品タイプ別および用途別に以下のように分類されています。
■ タイプ別
● SBS膜
● APP膜
■ 用途別
● 産業用建築物
● 商業施設
● 住宅建築
産業・商業施設向けの需要が依然として市場の主力を占めていますが、今後は住宅向けの普及も進むと予想されています。特に耐久性や省メンテナンス性を求める高層住宅や分譲マンションでの導入が進んでいます。
________________________________________
【地域別分析】
地域別に見ると、以下のような傾向があります。
● 北米およびヨーロッパ：成熟市場である一方、老朽インフラの改修需要や環境規制の強化により、堅実な成長を継続しています。
● アジア太平洋地域（特に中国）：圧倒的な製造基盤と国内建設需要、政府によるインフラ投資により、世界市場をリードする地域となっています。
● 中東・アフリカおよび南アメリカ：経済成長とともに建設需要が拡大し、今後の成長余地が大きい新興市場です。