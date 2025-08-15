¡ÖItalia Terrace by¥Ó¥Ã¥é¥â¥ì¥Ã¥Æ¥£¡×Heineken Asia Pacific Beverages¤¬ºÆ¤ÓÅìµþ¤Ç¥µ¥ó¥×¥ê¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ
Heineken Asia Pacific Beverages¤Ï¡¢ 2025Ç¯8·î23Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤é24Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î2Æü´Ö¤Ç¡¢No.1*¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥Óー¥ë¡Ö¥Ó¥Ã¥é¥â¥ì¥Ã¥Æ¥£¡×¤Î»î°û¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖItalia Terrace by¥Ó¥Ã¥é¥â¥ì¥Ã¥Æ¥£¡×¤ò¡¢½ÂÃ«¥¹¥È¥êー¥àÁ° °ð²Ù¶¶¹¾ì¤Ë¤Æ³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
No.1*»²¾È¡§Value MS, Circana sell-out data, Italian market off-trade, FY23¡Ê2023Ç¯Í¢ÆþÄÌ´Ø¿ôÎÌ¡¡½ÐÅµ¡§ºâÌ³¾Ê°×Åý·×Åù¡Ë
¡ã¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×¡ä
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡§Italia Terrace by¥Ó¥Ã¥é¥â¥ì¥Ã¥Æ¥£
¾ì ½ê¡§½ÂÃ«¥¹¥È¥êー¥àÁ° °ð²Ù¶¶¹¾ì¡ÊÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è½ÂÃ«3-21-3¡Ë
Æü »þ¡§8·î23Æü¡ÊÅÚ¡Ë11:00～21:00
8·î24Æü¡ÊÆü¡Ë10:00～19:00
¡ã¥¤¥Ù¥ó¥È¾ÜºÙ¡ä
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¡Ö¥Ó¥Ã¥é¥â¥ì¥Ã¥Æ¥£¡×¤ÈÍÍ¡¹¤Ê¥¤¥¿¥ê¥¢ÎÁÍý¤È¤Î¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¤ò´®Ç½¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡¢Æþ¾ìÌµÎÁ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£ºÇ½é¤Î°ìÇÕÌÜ¤Ï20ºÐ°Ê¾å¤Î¤É¤Ê¤¿¤Ç¤âÌµÎÁ¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë²ñ¾ì¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥¤¥¹¥¯¥êー¥à¤¬¤â¤é¤¨¤ë¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー¤ä¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤¬Åö¤¿¤ëÃêÁª¡¢¥èー¥í¥Ã¥ÑÀ¸¤Þ¤ì¤Î¥¹¥Ýー¥Ä¡Ö¥Ü¥Ã¥Á¥ã¡×¤Î¥ß¥ËÈÇÂÎ¸³¥Öー¥¹¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥Õ¥©¥È¥Öー¥¹¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡¢ ¡ÖItalia Terrace by¥Ó¥Ã¥é¥â¥ì¥Ã¥Æ¥£¡×¤Ç¤³¤Î²Æ°ìÈÖ¤ª¤¤¤·¤¤°ìÇÕ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¥¤¥áー¥¸
4¤Ä¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤ÊÍè¾ìÆÃÅµ¡¦¥Ó¥Ã¥é¥â¥ì¥Ã¥Æ¥£¤Î¥µ¥ó¥×¥ë¤ò°ìÇÕÌµÎÁ¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
Íè¾ì¤¤¤¿¤À¤¤¤¿20ºÐ°Ê¾å¤ÎÊý¤Ë¡¢¤â¤ì¤Ê¤¯¡Ö¥Ó¥Ã¥é¥â¥ì¥Ã¥Æ¥£¡×¤Î¥µ¥ó¥×¥ë¤ò°ìÇÕÌµÎÁ¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£
¾ìÆâ¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¥¤¥¿¥ê¥¢ÎÁÍý¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¥¢¥¤¥¹¥¯¥êー¥à¤¬¤â¤é¤¨¤ë¡Ö¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー¡×
¥¹¥¿¥ó¥×3¤Ä¥³¥ó¥×¥êー¥È¤Ç¥¢¥¤¥¹¥¯¥êー¥à¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
¢¨¥¢¥¤¥¹¥¯¥êー¥à¤¬Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè¡¢½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
£±.ÌµÎÁ¥Óー¥ë¥µ¥ó¥×¥ê¥ó¥°¼õÎÎ
£².¥ß¥Ë¥²ー¥à¡Ö¥Ô¥Ã¥³¥í¥Ü¥Ã¥Á¥ã¡×»²²Ã
£³.¥Ó¥Ã¥é¥â¥ì¥Ã¥Æ¥£¸ø¼°Instagram¤ò¥Õ¥©¥íー¤·¡¢
¡¡@birramoretti.jp¥¿¥°ÉÕ¤±¤ÇÅê¹Æ
¡¡¡Ê¥¹¥Èー¥êー/¥Õ¥£ー¥ÉÌä¤ï¤º¡Ë
¡¦¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥ºÃêÁª
1,200±ß°Ê¾å¤Î¥Õー¥É¹ØÆþ¡Ê1¥Õー¥É¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë¤Æ¡Ë
¤Þ¤¿¤Ï¥Óー¥ë3´Ì¥»¥Ã¥È¹ØÆþ¤Ç
ÃêÁª¥¹¥¿¥ó¥×¤òGET¤·¤Æ¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤¬¤â¤é¤¨¤ë¡ª
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¡ÊÃêÁª¡Ë
¡¦¤´¼«¿È¤Î¤ªÌ¾Á°¤¬¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¤¿¥Þ¥¤¥â¥ì¥Ã¥Æ¥£¥Ü¥È¥ë
¡¦¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥°
¡¦¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¥»¥Ã¥È
¢¨¥°¥Ã¥º¤¬Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè¡¢½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¥Ó¥Ã¥é¥â¥ì¥Ã¥Æ¥£MAPÉÕ¤¡ª¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤¦¤Á¤ï¡×¥×¥ì¥¼¥ó¥È
Íè¾ì¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¡¢¤â¤ì¤Ê¤¯¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤¦¤Á¤ï¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£
¤¦¤Á¤ï¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï½ÂÃ«¶è¤Ç¥Ó¥Ã¥é¥â¥ì¥Ã¥Æ¥£¤ò°û¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤ªÅ¹¤òÈ´¿è¤·¤¿MAP¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤âËÉÙ¤Ê¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤È¥Õー¥É¤ò¤´ÍÑ°Õ
¥Ô¥Ã¥³¥í¥Ü¥Ã¥Á¥ã
¥Ï¥¤¥¹¥³¥¢³ÍÆÀ¼Ô¤Ë¤Ï¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Î¥Ü¥È¥ë¥ªー¥×¥Êー¤òÂ£Äè¤·¤Þ¤¹
¥Õ¥©¥È¥Öー¥¹
¥¤¥¿¥ê¥¢´¶°î¤ì¤ë¥Õ¥©¥È¥Öー¥¹¤Ç¡ÖµðÂç¡×¥Óー¥ëÉÓ¤È¥Äー¥·¥ç¥Ã¥È
¿ôÅ¹ÊÞ¤Î¥Õー¥É¥È¥é¥Ã¥¯
¥Ó¥Ã¥é¥â¥ì¥Ã¥Æ¥£¤È³Ú¤·¤á¤ë¥¤¥¿¥ê¥¢ÎÁÍý¤òÈÎÇäÍ½Äê
¢¨ÇÛÉÛ¤Ï20ºÐ°Ê¾å¤ÎÊý¤Ë¸Â¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨Ç¥¿±Ãæ¤ä¼øÆý»þ¤Î°û¼ò¤ÏÂÛ»ù¡¦Æý»ù¤ÎÈ¯°é¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¤ª¹µ¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¿¦¾ì¤ä¶ÐÌ³Ãæ¤Î°û¼ò¤Ï¤ª¹µ¤¨¤¤¤¿¤À¤¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ì¤Þ¤¿¤Ï¤´¼«Âð¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ÅöÆü¤ÎÅ·¸õ¤äºÒ³²¤Ê¤É¤Ë¤è¤êÍ½¹ð¤Ê¤¯Ãæ»ß¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ²¼¤µ¤¤¡£
¢¨·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ðÊó¤Ï¡¢ËÜ¥ê¥êー¥¹È¯É½»þÅÀ¤Ç¤Î¾ðÊó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¸åÍ½¹ð¤Ê¤·¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£À½ÉÊ¾Ò²ð
¥Ó¥Ã¥é¥â¥ì¥Ã¥Æ¥£¤Ï¡¢1859Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡¢¾ðÇ®¤ÈºÇ¹âÉÊ¼Á¤Î¸¶ÎÁ¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢ÅÁÅýÅª¤ÊÀ½Ë¡¤Ç¾úÂ¤¤µ¤ì¤ëÀµ¿¿ÀµÌÃ¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¡¦¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£ー¡¦¥é¥¬ー¥Óー¥ë¤Ç¤¹¡£
¾å¼Á¤Ê¥Û¥Ã¥×¤Î¹á¤ê¤È¥Õ¥ëー¥Æ¥£ー¤Ê¹á¤ê¤¬¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯Ä´ÏÂ¤·¡¢Å¬ÅÙ¤Ê¶ìÌ£¤È¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿¸åÌ£¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡¢¥Ó¥Ã¥é¥â¥ì¥Ã¥Æ¥£¤ÎË¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ÈËÜ³Ê¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¤È¤ÎÀäÌ¯¤ÊÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ò¡¢ÂçÀÚ¤ÊÊý¡¹¤È¿´¤æ¤¯¤Þ¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£³§ÍÍ¤Î¤ª±Û¤·¤ò¿´¤è¤ê¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
Birra Moretti Japan ¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à
https://www.instagram.com/birramoretti.jp/
¢£HEINEKEN ASIA PACIFIC BEVERAGES PTE. LTD.¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë 459 Jalan Ahmad Ibrahim, Singapore 639934
ÂåÉ½¼Ô¡§Christopher Kidd¡Ê¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡ー¡¦¥¥Ã¥É¡Ë
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§
¡¦¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤Ë¤ª¤±¤ëHEINEKEN¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÍ¢½Ð¡¦ÈÎÇä
¡¦Æ±ÃÏ°èÆâ¤Î»Ô¾ì³«Âó¤È¥Ö¥é¥ó¥ÉÇ§ÃÎÅÙ¸þ¾å
¡¦HEINEKEN½êÍ¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¶¡µë¤È¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÀïÎ¬¤ÎºöÄê
URL¡§https://www.hapbev.co/