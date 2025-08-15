クラフトビール界のレジェンドと熟練パン職人のタッグ。最高の「パン飲み」で衰退する田舎を盛り上げたい！【クラウドファンディングスタート】

株式会社東美濃ビアワークス

クラフトビール界のレジェンド率いるカマドブリュワリー（岐阜県瑞浪市釜戸町 代表取締役・東恵理子）に今年５月、27年の経験を持つベテランのパン職人がジョインしました。

今回のクラウドファンディングで資金調達をし、2人の職人タッグで最高の「パン飲み」ができるパン屋を立ち上げます。

このプロジェクトは、2025年9月30日までの期間限定で、CAMPFIRE（URL：https://camp-fire.jp/projects/860389/view）にて実施されます。

職人たちのタッグで生まれた返礼品にも注目！！！

美味しく楽しく、地域活性化に貢献できるクラウドファンディングです。

実施の背景：釜戸町の衰退の現状と、「田舎を諦めない！」取り組み

カマドブリュワリーがある岐阜県瑞浪市釜戸町は、代表であるえりちゃん（東恵理子）の故郷。

人口およそ2400人の山々に囲まれた田舎町で、名古屋からJR中央線で、1時間ほどで到着します。

近年、高齢化や空き家が増加し、町の衰退に歯止めが効かない状態です。2024年には、カマドブリュワリー隣の商店が閉店、信用金庫も支店から出張所になり、さらに今年の春には、唯一のコンビニも閉店しました。

「そんな田舎町をクラフトビールと、さらに今回設立を目指すパン工房で盛り上げて、

日本の地域にとっても、田舎を諦めない！地域を諦めない！というモデルケースになっていければ」と代表の東は語ります。

これまでカマドブリュワリーではクラフトビールでの地域活性化に取り組んでいましたが、今年５月に兵庫県からパン職人が移住したことで、本プロジェクトでのパン工場立ち上げを決めました。

プロジェクトの概要

本プロジェクトでは、資金を集めてパン工房を立ち上げることで、下記の価値を提供していきます。

■「遊園地」がコンセプトのパン屋「かまどパン」

“わくわくする、何度来ても楽しい”パン屋をオープン

地元在住の人気陶芸作家うえのえみさんによるデザインで、楽しく食卓を彩ります🎡🍞

■ビールの仕込みで出る麦芽由来のスーパーフラワーを使用。

ビール×パンの二刀流ならではの、ここならではのパンづくりをめざします。

■松阪鉄平のパンづくりの技術 × 丹羽智のクラフトビールの技術による「究極のパン飲み体験」を実現。

クラフトビールでのパン酵母の使用、クラフトビールに着想を得たパン作りなど職人たちのコラボにより、「パン飲み」の新たな文化を作っていくことを目指します。



そして、衰退する釜戸町を、皆さんとともに美味しく楽しく活気づけていければと思います。

クラウドファンディングのリターン・特典

[リターン・特典のイメージ]

返礼品は、クラフトビールとパンのセット、限定醸造ビールだけでなく

オープニングパーティや、工場見学、パン教室など体験型の返礼品も！

さらに！！パン屋のビジュアルは、人気の陶人形「通称・ちび人形」作家のうえのえみさんが担当。

うえのさんの、世界観あるとっても可愛いクラファン限定リターンもご用意しました。

さらには、カマドブリュワリーで2024年のビアワングランプリで総合優勝に輝いた液種「ベルフォンセバーレーワイン」を使用した特別なパン「バーレーシュトーレン」も特別にご用意しました。

アルコールが苦手な方、パン好きの方、地域を盛り上げたい方にも、ぜひご支援いただければ幸いです。

プロジェクトの今後の展開

９月末 クラウドファンディング終了

10月上旬 パン屋SNS、HPなど立ち上げ

12月 店舗工事終了、商品ラインナップ決定

2026年1月末 パン屋オープン

オープニングパーティ開催

2026年1月以降 リターン発送開始、パン教室の開催

資金の使い道

建築費：約1,500万円 パン工場並びに販売スペースの建築工事

設備費：約700万円 オーブン、ミキサーなどパン工房の設備導入

クラウドファンディング手数料(17%+税)：約140万円（目標金額1,000万円の場合）

担当者コメント

代表えりちゃん株式会社東美濃ビアワークス代表取締役社長/カマドブリュワリー代表 東恵理子（あずま えりこ）

てっぺいさんのパンは、なんと言っても「生地が美味しい！」スーパーフラワーの麦芽の香ばしさと、発酵調味液による風味と旨み、パンの柔らかさ、口当たり、舌触り。そのバランス感覚はまるで、丹羽さんの作るペールエールのよう。

「主人公は何か」「全体のバランスを考える」と、丹羽さんがビール作りで大切にしていることを、彼はまさにパンで体現しています。

そんな2人の職人がタッグを組んで、可能性を広げていく。

そんなカマドの未来を楽しみにしていますし、

皆さんもぜひ一緒にその未来を楽しんでいただければ幸いです。

田舎を諦めないだけではなく、

田舎を職人たちと美味しく楽しく、幸せを共有できる居場所にしたい！

今度は「パン飲み」でみんなで乾杯していきましょう。本プロジェクトの応援、よろしくお願いいたします！

詳細を見る :https://camp-fire.jp/projects/860389/view