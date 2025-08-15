2025年度第1四半期業績のご報告

メットライフ生命保険株式会社

メットライフ生命保険株式会社（代表執行役 会長 社長 最高経営責任者 ディルク・オステイン）の2025年度第1四半期（2025年4月1日～2025年6月30日）の業績をお知らせします。

業績概況

- 新契約年換算保険料は、445億円（前年同期比 +24.3%）- 保険料は、7,174億円（前年同期比 +22.6%）- 保有契約件数は、953万件（前年度末比+0.4%）- 基礎利益は、663億円（前年同期比 +0.8 %）- ソルベンシー・マージン比率は、718.2%（前年度末比 △17.2ﾎﾟｲﾝﾄ）

詳細はこちらをご覧ください。

https://www.metlife.co.jp/content/dam/metlifecom/jp/corp/pdf/about/press/2025/250815data.pdf

メットライフ生命について

メットライフ生命は日本初の外資系生命保険会社として1973年に営業を開始し、現在は世界有数の生命保険グループ会社、米国メットライフの日本法人としてお客さまに常に寄り添い、最適な保障を選ぶお手伝いをしています。多様な販売チャネルを通じて、個人・法人のお客さまに対し幅広いリスクに対応できる、 革新的な商品の提供に努めています。https://www.metlife.co.jp