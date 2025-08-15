ＪＡ全農が運営する産地直送通販サイト「ＪＡタウン」は、７月３０日（水）から「生産者応援キャンペーン」を実施しています。このキャンペーンは、猛暑や自然災害、資材価格高騰などにより農業の取り巻く環境が厳しさを増す生産者の皆さんを「農畜産物を食べることで応援」するキャンペーンです。

第３弾では、８月１８日（月）から８月３１日（日）まで「野菜ボックス」を「お客様送料負担なし」で販売します。「８月３１日 野菜の日」に合わせて約７０種類以上の野菜ボックスを取り揃えており、夏の太陽の光をあびておいしく育った全国各地の野菜をお楽しみいただけます。

生産者応援キャンペーンＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/contents3/support_event.aspx

野菜ボックス「お客様送料負担なし」キャンペーンＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/e/eyasaicp/

【生産者応援キャンペーン概要】

内 容：第１弾～第４弾まで対象の商品をお得な価格で購入できます。

（１）第１弾：「夏の福袋」お客様送料負担なし 令和７年７月３０日（水）～８月下旬

※送料はＪＡタウンが負担

（２）第２弾：「お米」お客様送料負担なし 令和７年８月 ５日（火）～８月下旬

※送料はＪＡ全農が負担

（３）第３弾：「野菜」お客様送料負担なし 令和７年８月１８日（月）～８月３１日（日）

※送料はＪＡ全農が負担

（４）第４弾：「お肉」 令和７年８月２０日（水）～９月上旬

【ＪＡタウン】

ＪＡタウンは、全国農業協同組合連合会(ＪＡ全農)が運営する産地直送通販サイトです。「おいしい日本と暮らそう。」をテーマに、「ＪＡタウン」に出店する全国の農協（ＪＡ）などが、各産地で育まれた旬の農畜産物や特産品を、インターネットを通じてお客さまに直接お届けし、食を通じて豊かな暮らしの実現を目指しています。ＪＡタウンイメージキャラクターは「じぇー太」。

ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/f/f0

【公式Ｘアカウント「ＪＡタウン【公式】」】

「ＪＡタウン【公式】」では、全国の産地の旬の農畜産物やお得なキャンペーンの情報を都度発信しています。

公式Ｘアカウント：https://x.com/ja_jatown