【静岡県民限定】夏の後半をおトクに楽しもう！「ぐりんぱ入園無料キャンペーン」開催
富士急グループの株式会社ピカが運営する、富士山二合目のテーマパーク「ぐりんぱ」では、8月21日(木)の静岡県民の日を記念して、2025年8月17日(日)から8月24日(日)の期間、地元である静岡県民の皆様への感謝を込めて「ぐりんぱ入園無料キャンペーン」を実施いたします。このキャンペーンでは、静岡県在住・在勤・在学中の方で、「ぐりんぱメルマガ会員」にご登録いただいた方を対象に、ぐりんぱの入園が無料となるほか、アトラクション1日乗り放題のワンデーパスも特別料金でご利用いただけます。
ぐりんぱではこの夏、自然を体験できる新たなアクティビティが続々登場、お子様から大人まで楽しめるコンテンツがさらに充実いたしました。標高1,200ｍという涼やかなロケーションで、巨大ミストの爽やかな水しぶきを浴びながらクールダウンできるイベント「SUMMER SPLASH」や、園内のしばふ広場ASOBIBAで開催する「ティピーランタンづくり」や「カスタネットづくり」など、創造性を育む「ものづくり」を楽しめるワークショップも開催しております。
静岡県民の皆様限定のこの企画。夏休みの思い出作りをする機会として、心躍るアドベンチャーと大自然を「ぐりんぱ」で存分にお楽しみ頂けるキャンペーンです。
【「静岡県民の日」キャンペーン概要】
１．期間
2025年8月17日(日)～8月24日(日)
２．割引料金
◆入園料
大人(中学生以上) 平 日 通常1,100円 → 無料
土休日 通常1,300円 → 無料
小人・シニア 平 日 通常 900円 → 無料
土休日 通常 700円 → 無料
◆ワンデークーポン
大人(中学生以上) 平 日 通常3,500円 → 特別料金2,200円
土休日 通常3,700円 → 特別料金2,400円
小人・シニア 平 日 通常2,500円 → 特別料金1,600円
土休日 通常2,700円 → 特別料金1,800円
※一部追加料金がかかるアトラクションがございます。
３．対象者
下記2つの条件を満たす方が対象となります。
・メルマガ登録会員の方
※メルマガ登録会員であることが証明できるもの(クーポン画面)をチケット窓口にてご提示ください。
【メルマガ会員登録はこちらから】https://www.grinpa.com/mailmagazine/
・静岡県に在住・在勤・在学中の方
※静岡県在住・在勤・在学を証明できる書類(運転免許証、学生証、社員証など顔写真と住所が記載された書類)をチケット窓口にてご提示ください。
【PICAが運営する2つのキャンプ場にもオトクに泊まれる！】
ぐりんぱ併設のキャンプ場「PICA富士ぐりんぱ」と、ぐりんぱから車で約17分の場所に位置する「PICA表富士」においても、静岡県民限定でお得な割引キャンペーンを実施しております。いずれのキャンプ場も標高約1,200mに位置し、富士山の麓ならではの心地良い涼しさと澄んだ空気で快適にお過ごしいただけます。
【キャンペーン概要】
◆PICA富士ぐりんぱ
1．対象日 2025年8月21日(木)
2．キャンペーン内容 素泊まりプランの宿泊料金10％OFF
◆PICA表富士
1．対象日 2025年8月17日(日)～8月31日(土)
2．キャンペーン内容 素泊まりプランの宿泊料金から、8月21日にちなみ、おひとり様あたり821円割引
※PICA富士ぐりんぱ、およびPICA表富士の公式ホームページよりご予約ください。
※チェックイン時に居住地が確認できる証明書をご提示ください。
【ぐりんぱ営業データ】
■営業時間
平日 9：30～16：30、土日祝 9：00～17：00
※不定休（詳しくはホームページをご確認ください）
■料 金
・入園料 おとな1,100円～1,500円/こども・シニア700 円～1,100円
・ワンデークーポン(入園料＋乗物乗り放題)
おとな 3,500円～3,900円/こども・シニア2,500円～2,900円
※料金はシーズンにより変動
※中学生以上はおとな料金
こども：3 歳～小学生
シニア：60 才以上で要証明
・ペット同伴入園 愛犬1頭 1,000円～1,400円
※ペット同伴入園の際は利用規約同意書の記入ならびリードの着用が必要
※狂犬病等予防接種未接種の場合入場できません。
■駐車料金
普通車 1,200円（1台/日）※平日無料
■交 通
車…東名高速・裾野ICから南外周道路経由で約20分
新東名高速 新富士ICから県道88号線経由で約30分
電車、路線バス…JR御殿場駅、富士、三島各駅から富士急行路線バス