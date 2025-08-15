【豊橋市】防災の第一歩は家の中から！　家具固定インストラクター講座の参加者募集中

豊橋市

南海トラフ地震に備え、愛知県豊橋市では、家具が倒れないように固定するスペシャリストの養成講座を２０２５年８月３０日（土）に開催します。家具の固定は手軽にできるうえ、地震での被害を大幅に軽減できる重要な減災対策です。ぜひ、家具固定の手順や施工方法を学び、地域の防災訓練などでその知識を広めてください。

命を守る家具の転倒防止対策

大地震が発生するたびに、家具の転倒やテレビなどの落下による負傷者があとを絶ちません。被害を最小限に抑えるためには、日頃の備えが不可欠。家の中を点検し、家具の転倒・落下防止対策を講じることが命を守る第一歩になります。

豊橋市では、地域の防災訓練などで、家具固定の必要性や方法についての啓発活動、アドバイスなどを行う人材を「家具固定インストラクター」として養成するほか、家具転倒防止器具の購入や業者の取り付けにかかる費用の一部を助成しており、安心安全な住まいづくりを支援しています。

インストラクターとして地域防災をサポート

この講座では「家具固定インストラクター」の養成を目的に３時間の講習を実施します。「地震の時の室内の危険性とその対策」に関する講義に加え、工具を用いたネジ・金具取り付けや下地センサーを使った取付箇所の確認、ガラス飛散防止フィルム貼付など、実践的な内容が学べます。講師は、東日本大震災や熊本地震などの被災地で多数の倒壊家屋調査などを行った「たくみ設計室」の鈴木啓之氏です。

【「家具固定インストラクター講座」の概要】

日時：２０２５年８月３０日（土）１.午前の部 ９時３０分～１２：３０２.午後の部 １４：００～１７：００（各回内容は同じ）

開催場所：豊橋市役所１３階講堂 （豊橋市今橋町１）

受講料：無料

受講対象者：地域の防災訓練などでの啓発活動及び家具固定器具の取り付け支援、ガラス飛散防止フィルムの貼り方の指導を行う意欲がある方

定員：各回４０名（先着順）

申込方法：豊橋市防災危機管理課ホームページより電子申請で受付（https://ttzk.graffer.jp/city-toyohashi/smart-apply/apply-procedure-alias/kagukoteiinstructor2025ippan/door）

申込期限：２０２５年８月２４日（日）まで