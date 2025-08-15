【8/28】『本当に売れるの？』に答える！TikTok Shop の今とこれから 成果を出す企業の共通点と運用のリアルを徹底解説する無料オンラインセミナーを開催

アライドアーキテクツ株式会社

データとクリエイティブの力でマーケティングコミュケーションを設計し、企業のマーケティングAXを支援するアライドアーキテクツ株式会社（本社：東京都渋谷区、取締役社長：村岡弥真人、証券コード：6081、以下「当社」）は、8月28日（木）に、TikTok Shopに関する無料オンラインセミナー「『本当に売れるの？』に答えるTikTok Shopの今とこれから～成果を出す企業の共通点と運用のリアルを徹底解説～」を開催いたします。リリース前より注目されているTikTok Shopですが、「本当に売上につながるのか分からない」という声も少なくありません。

本セミナーでは、国内成功事例がまだ少ない中で成果を出し始めている企業の取り組みを紐解き、TikTok Shopで売上を生み出すために不可欠な“前提”と“戦略”を徹底解説します。実際の運用内容やプラットフォームの特性を踏まえ、成果につながる“仕組みの作り方”を実践的にご紹介します。

https://service.aainc.co.jp/product/letro/seminar/20250828-tiktok-shop-seminar

■開催背景とテーマ

「TikTok Shop、始めたけど売れない…」「話題になっているけど本当に売上が立つチャネルなの？」そんな悩みや不安を感じている企業様に向けて、TikTok Shopで成果を出すために知っておきたい“前提”と”戦略”を徹底解説するセミナーを開催します。

国内ではまだ大きな成功事例が少ない中、成果を出し始めている企業は何をしているのか？

本セミナーでは、TikTok Shopのリアルな現状と、売上を生み出すために知っておきたいプラットフォームの特性や“仕組みの作り方”を実践的にご紹介します。

■開催概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/58547/table/317_1_e4f1ed0e2f28a157b624bd455913dcc2.jpg?v=202508150226 ]【アジェンダ】- まず知っておきたいTikTok Shopのプラットフォーム・ユーザー特性- TikTok Shopで売れている企業がやっていること- 質疑応答【このような方におすすめ】- TikTok Shopに取り組むか迷っているが、費用対効果や戦略面に不安がある方- TikTok Shopを導入したが、売上が思うように伸びていない方- 投稿本数が少ない、ライブを活用できていないなど課題を感じている方- TikTok上で“売れる”ための具体的な打ち手を知りたいマーケ・EC担当者

【TikTok Shopとは？ 】

TikTok Shopは、ショート動画やLIVE配信を通じて、視聴者がその場で商品を購入できる次世代型EC機能です。この新しい購買行動の形は「ディスカバリーEコマース」と呼ばれています。ユーザーは動画・LIVE配信の視聴を楽しみながら、思いがけない商品と出会い、コンテンツから直接購入することが可能になります。従来の検索主導型ECとは異なり、コンテンツの力を通じた商品との自然な出会いによって、ニーズ顕在前の潜在層にもアプローチできるのが最大の特徴です。

＜アライドアーキテクツのTikTok Shop店舗開設・運用支援サービス＞

・ TikTok Shopアカウント開設支援

・ ショップ運営サポート（運営戦略策定、商品登録など）

・ コンテンツ企画・動画制作（一部AIを活用）、投稿代行

・ クリエイターの選定・キャスティング・インセンティブ設計

・ ライブ配信の企画・配信ディレクション

など、TikTok Shopの店舗運営に関わる業務を一気通貫でご支援

サービス詳細ページ： https://service.aainc.co.jp/solution/tiktok-shop

＜アライドアーキテクツ株式会社 会社概要＞

＜アライドアーキテクツ株式会社とは＞

アライドアーキテクツ株式会社は、データとクリエイティブの力でマーケティングコミュニケーションを設計することで事業成果の向上に貢献するマーケティングAX（※1）支援企業です。2005年の創業以来培った6,000社以上のマーケティング支援実績とUGCを始めとする顧客の声データ資産を活かし、独自開発のSaaS・SNS・AI技術とデジタル・AI人材（※2）を組み合わせた統合ソリューションで、企業のマーケティングAX実現を加速しています。

※1 マーケティング領域におけるAIトランスフォーメーションのこと。AI技術やデジタル・AI人材（※2）によって業務プロセスや手法を変革し、データとAIの活用によって人と企業の新しい関係性を創出すること、と当社では定義しています。

※2 主にAI技術、SaaS、SNSなどのデジタルマーケティングに関連する技術・手法に精通し、それらを活かした施策やサービスを実行できる人材（AIマーケティング戦略立案者、生成AIプロンプトエンジニア、SNS広告運用者、SNSアカウント運用者、エンジニア、Webデザイナー、クリエイティブ・ディレクター等）を指します。

＊ 本プレスリリースに記載している会社名および商品・サービス名は各社の商標または登録商標です。