³ô¼°²ñ¼ÒWOWOW¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò ¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷ »³ËÜ ¶Ñ¡¢°Ê²¼¡ÖWOWOW¡×¡Ë¤Ï¡¢ÎáÏÂ7Ç¯8·î6Æü¤«¤é¤ÎÄãµ¤°µ¤ÈÁ°Àþ¤Ë¤è¤ëÂç±«¤ËÈ¼¤¦ºÒ³²¤Ë¤«¤«¤ëºÒ³²µß½õË¡¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤¿ÃÏ°è¤Î¤´²ÃÆþ¼Ô¡¢ÂåÍýÅ¹¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÈïºÒ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»ÀìÍÑ¤Î¥Õ¥êー¥À¥¤¥ä¥ë¤òÀßÃÖ¤·¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÎÊØµ¹¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤ò·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÀìÍÑ¥Õ¥êー¥À¥¤¥ä¥ë¤ÎÈÖ¹æ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
ÈïºÒ¤ò¸¶°ø¤È¤¹¤ë»ëÄ°ÉÔÇ½¤Ê¤É¡¢WOWOW¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤«¤é¤Î¤´¼ÁÌä¤ËÂÐ±þ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
0120-814-619¡Ê¼õÉÕ»þ´Ö¡§9:00-20:00¡¿ÌµµÙ¡Ë
Æâ³ÕÉÜ¤¬8·î14Æü¤ËÄÉ²Ã¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡¢ºÒ³²µß½õË¡¤ÎÅ¬ÍÑÃÏ°è¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¡Ú·§ËÜ¸©¡Û
¾å±×¾ë·´¹Ãº´Ä®¡Ê¤«¤ß¤Þ¤·¤¤°¤ó¤³¤¦¤µ¤Þ¤Á¡Ë
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËºÒ³²µß½õË¡¤ÎÅ¬ÍÑ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿ÃÏ°è¤Ï²¼µ¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¡Ú»³¸ý¸©¡Û
±§Éô»Ô ¡Ê¤¦¤Ù¤·¡Ë
¡Ú·§ËÜ¸©¡Û
·§ËÜ»Ô¡Êµß½õ¼Â»Ü»Ô¡Ë¡Ê¤¯¤Þ¤â¤È¤·¡Ë¡¢È¬Âå»Ô ¡Ê¤ä¤Ä¤·¤í¤·¡Ë¡¢¶ÌÌ¾»Ô ¡Ê¤¿¤Þ¤Ê¤·¡Ë¡¢
¾åÅ·Áð»Ô ¡Ê¤«¤ß¤¢¤Þ¤¯¤µ¤·¡Ë¡¢±§¾ë»Ô ¡Ê¤¦¤¤·¡Ë¡¢Å·Áð»Ô ¡Ê¤¢¤Þ¤¯¤µ¤·¡Ë¡¢
²¼±×¾ë·´ÈþÎ¤Ä® ¡Ê¤·¤â¤Þ¤·¤¤°¤ó¤ß¤µ¤È¤Þ¤Á¡Ë¡¢¶ÌÌ¾·´¶ÌÅìÄ® ¡Ê¤¿¤Þ¤Ê¤°¤ó¤®¤ç¤¯¤È¤¦¤Þ¤Á¡Ë¡¢
¶ÌÌ¾·´Ä¹½§Ä® ¡Ê¤¿¤Þ¤Ê¤°¤ó¤Ê¤¬¤¹¤Þ¤Á¡Ë¡¢È¬Âå·´É¹ÀîÄ®¡Ê¤ä¤Ä¤·¤í¤°¤ó¤Ò¤«¤ï¤Á¤ç¤¦¡Ë
¡ÚÀÐÀî¸©¡Û
¶âÂô»Ô¡Ê¤«¤Ê¤¶¤ï¤·¡Ë
¡Ú¼¯»ùÅç¸©¡Û
»§ËàÀîÆâ»Ô¡Ê¤µ¤Ä¤Þ¤»¤ó¤À¤¤¤·¡Ë¡¢Á¾±÷»Ô ¡Ê¤½¤ª¤·¡Ë¡¢Ì¸Åç»Ô¡Ê¤¤ê¤·¤Þ¤·¡Ë¡¢°¨ÎÉ»Ô ¡Ê¤¢¤¤¤é¤·¡Ë
ÈïºÒ¤µ¤ì¤¿Êý¡¹¤Ë¤ª¸«Éñ¤¤¿½¤·¾å¤²¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÈïºÒ¤µ¤ì¤¿ÃÏ°è¤Î°ìÆü¤âÁá¤¤Éü¶½¤ò¿´¤«¤é¤ªµ§¤ê¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
