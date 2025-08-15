東京のコンテンツ制作会社「はちのす制作」は、創業2周年を迎えました
SEO記事作成やオウンドメディア運営全般のサービスを中心としたWebコンテンツ制作サービスを提供している株式会社はちのす制作（本社：東京都、以下「はちのす制作」）は、2025年8月4日に創業2周年を迎えました。
はちのす制作は、2023年8月の創業以来、お客様をはじめ数多くの方に支えられて、これまで事業を続けることができました。これもひとえに皆様のご愛顧とご支援によるものと心より感謝申し上げます。
2025年8月1日には、新サービスとして「SEOブランディング記事作成サービス（ https://hachinosu-seisaku.co.jp/seo-branding/ ）」を公開いたしましたが、法人のお客様に向けて、主に集客の課題解決に貢献する、Webマーケティング領域のサービスを複数リリースしていく予定ですので、ぜひご期待ください。
【運営サービス】
・SEOブランディング記事作成サービス：https://hachinosu-seisaku.co.jp/seo-branding/
【会社概要】
・会社名：株式会社はちのす制作
・URL：https://hachinosu-seisaku.co.jp/
・本社所在地：〒140-0015
東京都品川区西大井１丁目１-２
Jタワー西大井イーストタワー ２階 品川区立 西大井創業支援センター
・電話番号：050-5050-3124
・事業内容：
- コンテンツ制作のためのアンケート調査/マーケティングリサーチ
- ブランディングを強化するSEO・AIO・LLMO対策のコンテンツ制作
- インスタグラムPRサービス #Chiba Booster / インスタ顧問
・設立：2023年8月
【お問い合わせ先】
株式会社はちのす制作 マーケティング課 大黒
電話番号：050-5050-3124
Mail：dgmark@hachinosu-seisaku.co.jp
配信元企業：株式会社はちのす制作
