アンリツの通信計測技術で「関西万博をはかる」

アンリツ株式会社（社長 濱田 宏一）は、2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)に運営参加サプライヤーとして協賛し、万博会場における無線通信環境の最適化支援プロジェクトに取り組んでおります。「184日間定点モニタリング」では、全日程にわたりアンリツの測定器を提供し、万博関係者が使用するデジタル簡易無線機の周波数利用状況を把握することで、運用の最適化を実現します。

４月13日の開幕から４カ月間、アンリツの測定器を用いて周波数の利用状況を時間単位で収集・分析が続けられ、最適な周波数管理に役立てられました。また、デジタル簡易無線機の通信に影響を与える可能性がある混信や干渉電波の確認にも使用され、対策が講じられました。

閉幕の10月13日まで、無線通信の利用状況や干渉電波の有無を可視化することで、安定した運用管理を支援していきます。

大阪・関西万博におけるアンリツの取り組み

184日間定点モニタリング：

会期中、会場内の周波数利用状況を時間単位で収集し粗密を分析、安定した無線運用管理を支援。

電波の干渉源スポット調査：

ワイヤレスマイクなどの周波数利用時に生じる混信や他機器からの不要電波、未承認の周波数利用を監視し、干渉を未然に予防。

電波ばく露レベルモニタリング：

電波密度の高い環境が予測される万博会場内で、今後の電波防護指針の基礎検討データを取得。

電波環境評価：

データ送信のスループットや遅延などの通信品質の評価を会場内の様々な場所で実施。自動運転など高度なサービスに必要な通信品質を数値化。

今回の協賛を通じて得られる知見は、今後の通信インフラの発展にも大きく寄与します。アンリツは、万博の成功を支える高度な通信サービスの品質を担保するとともに、技術革新を通じてより快適で安全な通信環境の構築に貢献し、持続可能な社会の実現を支えてまいります。

