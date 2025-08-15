ダイヤモンドスラリーの世界市場調査レポート:競合分析、予測2025-2031
ダイヤモンドスラリーとは、微細なダイヤモンド粒子を水系または油系のキャリア液に分散させた懸濁液であり、超精密研磨用途に用いられる高機能加工材料である。一般的に、ナノメートルからミクロン単位の単結晶または多結晶ダイヤモンドが使用され、その形状、粒度分布、表面改質状態により研磨性能が大きく左右される。キャリア液には界面活性剤や分散安定剤が添加されることが多く、対象基材への濡れ性、流動性、研磨残渣の除去性といった性能も調整される。主な用途としては、半導体ウェーハ、光学ガラス、セラミック、超硬合金、サファイア基板など、極めて高い平坦度と表面品質が要求される分野に集中しており、CMP（化学機械的平坦化）プロセスや最終仕上げ工程において不可欠な機能性材料となっている。
ダイヤモンドスラリー市場は、超精密加工技術の進展とともに、ニーズの高機能化・個別化が顕著に進んでいる。特に半導体や光学材料の加工では、表面欠陥やダメージ層を最小化することが求められ、単なる物理研磨性能に加えて、化学的安定性や研磨後の洗浄性、環境安全性など多様な要素の最適化が必要となる。そのため、スラリーの開発では、ダイヤモンド粒子の表面官能化、キャリア液のレオロジー制御、pHバランス調整など、細かなチューニングが繰り返される傾向にある。また、ユーザー企業ごとに使用条件や装置構成が異なるため、汎用品よりもプロセス条件に合わせたカスタム設計の需要が高く、開発スピードと応用提案力がメーカーの競争力を左右する状況となっている。
ダイヤモンドスラリーは単体で機能する材料ではなく、研磨装置、パッド、洗浄液などと一体で機能する「プロセス部材」としての性質を強く持つ。そのため、単なる研磨力の強さよりも、装置の回転数、加圧条件、冷却条件などと連動した相互最適化が不可欠である。近年では、装置メーカーと材料メーカーが連携し、「ソリューション型提案」を行うケースが増えており、材料単体ではなく工程全体での性能評価が重視される傾向にある。また、製造現場では高歩留まりや安定供給も求められることから、バッチ間の品質安定性や、長期保存に耐える分散安定技術も重要な差別化要素となっている。技術の深耕と並行して、ユーザー現場への常駐技術支援や試作段階からの共同開発といった“サービス含み”の競争が拡大している点も、本業界の特徴といえる。
LP Information調査チームの最新レポートである「グローバルダイヤモンドスラリー市場の成長2025-2031」によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが5.7%で、2031年までにグローバルダイヤモンドスラリー市場規模は1.9億米ドルに達すると予測されている。
図. ダイヤモンドスラリー世界総市場規模
図. 世界のダイヤモンドスラリー市場におけるトップ19企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、ダイヤモンドスラリーの世界的な主要製造業者には、Engis Corporation、Saint-Gobain、Lapmaster、Iljin Diamond、Kemet International、Fujimi Corporation、Asahi Diamond Industrial、Pureon、Hyperion Materials & Technologies、Mipox Corporationなどが含まれている。2024年、世界のトップ10企業は売上の観点から約78.0%の市場シェアを持っていた。
