¡Úºë¶Ì¸©¸ÍÅÄ»Ô¡¦»ÔÀ©»Ü¹Ô60¼þÇ¯µÇ°¡Û¥í¥´¥Þー¥¯¤È¥¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ìー¥º¤òÊç½¸¤·¤Þ¤¹
ºë¶Ì¸©¸ÍÅÄ»Ô
Êç½¸´ü´Ö
ÂÐ¾Ý
±þÊçÊýË¡
Áª¹ÍÊýË¡
É½¾´¡¦Éû¾Þ
- ¥í¥´¥Þー¥¯¤ÎºÎÍÑ
- ¾Þ¾õ¡¢Éû¾Þ¡Ê3Ëü±ßÊ¬¤ÎAmazon¥®¥Õ¥È·ô¤È¸ÍÅÄ»Ô¤ÎÌ¾»ºÉÊ¡Ë¤ÎÂ£Äè
- ¥¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ìー¥º¤ÎºÎÍÑ
- ¾Þ¾õ¡¢Éû¾Þ¡Ê3Ëü±ßÊ¬¤ÎAmazon¥®¥Õ¥È·ô¤È¸ÍÅÄ»Ô¤ÎÌ¾»ºÉÊ¡Ë¤ÎÂ£Äè
·ë²ÌÈ¯É½
¤½¤ÎÂ¾
¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
https://www.city.toda.saitama.jp/soshiki/111/hisyo-60th-logo-catchphrase.html
ºë¶Ì¸©¸ÍÅÄ»Ô¤Ç¤Ï¡¢ÎáÏÂ8Ç¯10·î1Æü¤Ë·Þ¤¨¤ë»ÔÀ©»Ü¹Ô60¼þÇ¯¤Ë¸þ¤±¡¢60¼þÇ¯¤ò½Ë¤¦¤¿¤á¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¤È¤Ê¤ë¡Ö¥í¥´¥Þー¥¯¡×¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¡Ö¥¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ìー¥º¡×¤òÊç½¸¤·¤Þ¤¹¡£
Êç½¸³µÍ×
Êç½¸´ü´Ö
ÎáÏÂ7Ç¯8·î15Æü¡Ê¶â¡Ë～9·î22Æü¡Ê·î¡Ë
¢¨É¬Ãå
ÂÐ¾Ý
¹ñÆâºß½»¼Ô¡Ê¸Ä¿Í¡Ë
¢¨Ì¤À®Ç¯¼Ô¤ÏÊÝ¸î¼Ô¤ÎÆ±°Õ¤¬É¬Í×
±þÊçÊýË¡
¸ÍÅÄ»Ô¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤Î±þÊç¥Õ¥©ー¥à¤Þ¤¿¤ÏÍ¹Á÷¤Ç
Áª¹ÍÊýË¡
¼çºÅ¼Ô¤Î¿³ºº¤Ë¤è¤ê¡¢¼õ¾ÞºîÉÊ¡Ê¥í¥´¥Þー¥¯¤ª¤è¤Ó¥¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ìー¥º³Æ1ÅÀ¡Ë¤òÁª¤Ó¤Þ¤¹¡£
É½¾´¡¦Éû¾Þ
£±.¥í¥´¥Þー¥¯¡§ºÇÍ¥½¨¾Þ1ÅÀ
- ¥í¥´¥Þー¥¯¤ÎºÎÍÑ
- ¾Þ¾õ¡¢Éû¾Þ¡Ê3Ëü±ßÊ¬¤ÎAmazon¥®¥Õ¥È·ô¤È¸ÍÅÄ»Ô¤ÎÌ¾»ºÉÊ¡Ë¤ÎÂ£Äè
£².¥¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ìー¥º¡§ºÇÍ¥½¨¾Þ1ÅÀ
- ¥¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ìー¥º¤ÎºÎÍÑ
- ¾Þ¾õ¡¢Éû¾Þ¡Ê3Ëü±ßÊ¬¤ÎAmazon¥®¥Õ¥È·ô¤È¸ÍÅÄ»Ô¤ÎÌ¾»ºÉÊ¡Ë¤ÎÂ£Äè
·ë²ÌÈ¯É½
¼õ¾Þ¼Ô¤Ø»öÌ³¶É¤«¤éÏ¢Íí¤Î¾å¡¢ÎáÏÂ7Ç¯10·î²¼½Ü¤Ë¼õ¾ÞºîÉÊ¤ª¤è¤Ó¼õ¾Þ¼Ô»áÌ¾¡¢¼õ¾Þ¼Ôµï½»ÃÏ¡Ê»Ô¶èÄ®Â¼Ã±°Ì¤Þ¤Ç¡Ë¤ò»Ô¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤ÇÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¾Þ¾õ¡¦Éû¾Þ¤ÎÂ£Äè¤Ï¡¢ÎáÏÂ8Ç¯10·î¤Ë³«ºÅÍ½Äê¤Î¸ÍÅÄ»Ô»ÔÀ¯»Ü¹Ô60¼þÇ¯µÇ°¼°Åµ¤Ç¹Ô¤¤¤Þ¤¹
¤½¤ÎÂ¾
±þÊçµ¬Äê¤Ê¤É¾Ü¤·¤¯¤Ï»Ô¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
