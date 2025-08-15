【マイナビ TGC 2025 A/W】ELLEgirlとコラボ！小國舞羽がまとうガールズパワー全開のTGC秋冬トレンドキーワード「ヤンカワ」「色っぽガーリー」「ちょいふわ」ブランドラインアップも決定！

株式会社W TOKYO

この度、東京ガールズコレクション実行委員会（企画/制作：株式会社W TOKYO）は、2025年9月6日（土）に、さいたまスーパーアリーナにて『第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER』（以下、マイナビ TGC 2025 A/W）を開催いたします。この度、TGCが発信する今季のトレンドキーワードが決定しましたのでお知らせいたします。

自己肯定感を高めてガールズパワー全開！

TGCが開催ごとに発信しているトレンドキーワード。

今回もガール世代のエンパワーメディアELLEgirlがビジュアル監修！

リアルクローズを応援するTGCにELLEgirlの高いファッション感度とエッセンスが加わりました。

今季のTGCトレンドキーワードは“ガールズパワー”をテーマに

「ヤンカワ」「色っぽガーリー」「ちょいふわ」今の気分を詰め込んだ最旬3スタイルを提案！

自分らしくいることが最上級にかわいい(ハート)

着たい服を、好きなように---

自己肯定感を高めて、ガールズパワー全開な秋冬ファッションを楽しもう！

＜Key word １.＞ 無敵ガールの新定番！ヤンチャ要素を取り入れた「ヤンカワ」

ロックとヴィンテージをMIXした、まさに無敵ガール！レースや小物のパールで女っぽさも忘れない

媚びない女性像を背景に、グランジやヴィンテージなど、ちょっと“ヤンチャ”な要素を取り入れて、無敵ガールに仕上げるのが今季の気分！

秋冬らしいふわっとしたシルエットのニットに、ハードな素材感のベルトとレザーのブレスレットを効かせた甘辛MIXなスタイルは、足元にこだわりのヴィンテージブーツで全体にインパクトと明るさをプラス。“柔らかさ×強さ”そんなムードをまとった「ヤンカワ」な女性像を描きました。

ビッグショルダーのテーラードジャケットにメンズライクなキャップをプラスした、ちょっとヤンチャなスタイルは、茶色のブーツで程よくカジュアルダウンしながらシューズチャームやシルバーのアクセサリーでピリッと引き締めました。“かっこいい”と“かわいい”が共存する絶妙なバランスが「ヤンカワ」の醍醐味です！

＜Key word ２.＞ 最強モテガール爆誕！ワンポイント肌見せで「色っぽガーリー」

“色っぽ”とガーリーの絶妙なコントラスト小物でガーリーさをプラスするテクは真似したい

かわいいだけじゃ物足りない！王道のガーリースタイルも素敵だけど、秋冬はほんのり“色っぽさ”をプラスして、ワンポイント肌見せで最強モテガールに変身しちゃいましょう！

レースやリボンが愛らしいチェックキャミワンピを取り入れたスタイルは、プリーツミニをレイヤードし、ツートーンで奥行きを出しつつ、肌見せでほんのり女っぽさを演出。レースをたっぷり使っているので、子供っぽくなりすぎず、大人なムードに仕上がります。主役級のロングコートやシルバーのアクセサリーで辛口な印象を添えつつ、ふわふわのニット帽やフリルシューズカバーで甘さをオン。可愛いだけじゃない、少し背伸びした絶妙なバランスがポイントです。

開襟シャツ×デニムというコンサバになりやすいスタイルは、カットアウトデニムの肌見せでぐっと今っぽくアップデート。胸元にスポーティでカジュアルなトップスを巻いて抜け感をプラスし、足元はスタッズ付きのバレエシューズでガーリーさをひとさじ加えました。フェミニンな小物で可愛さを加え、ディテールに色っぽさを忍ばせた上級者コーデです。

＜Key word ３.＞ “技あり”オシャレガール「ちょいふわ」

ファーの部分使いが“技あり”！1点豪華主義はバランスが命！

今季は、1点豪華主義のファーコートもあれば、裾やポケットなど一部分にファーが施されているアイテムなど、ファーライクなアイテムのバリエーションが豊富。気分や気温に合わせて自分にちょうどいいちょいふわアイテムを見つけてみましょう！

ボリューム感のあるブルゾンを重ね着した“あったか”スタイルは、全体のバランスが重くなりすぎないよう、インナーは短丈トップスで軽さを重視。デニムの裾にあしらった”ちょいふわ”素材で異素材MIXを楽しんで、こなれた印象にするには、足し引きで絶妙なバランスを創るのがポイントです！

存在感たっぷりのファージャケットは、下半身をコンパクトにまとめてシルエットを調整しましょう。獣っぽいクールなファーは今季注目のテクスチャー！肌見せと縦に長いアクセサリーで、抜け感と余⽩をプラスして、足元の柄ソックスで、ちょっとだけスパイスを加えました。

スタイリスト：呉屋千紗季 メイク：Hirotaka Iizuka (juice) ヘア：Ken Yoshimura 撮影：野田若葉（TRON） モデル：小國舞羽

【ELLEgirl（エル ガール）について】

『ELLEgirl（エル ガール）』は、インターナショナル誌『ELLE』のシスターサイトで、ファッション、ウェルネス＆ビューティ、スポーツの最新情報を通じて自分らしい生き方を見つけるための、高感度な若年層へ向けたエンパワーメディアです。Z世代のインフルエンサーやオピニオンリーダーとのリアルタイム共創メディアとして、ウェブサイトやSNS、動画、イベントなど多様なタッチポイントで、読者の未来を考える”場”を提供しています。2021年には若年層の将来の選択肢を広げるセッション「ELLEgirl NextLAB（エル ガール ネクストラボ）」を始動。多彩な分野で輝く多くのラボ生を輩出しています。

サイト：https://www.ellegirl.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/ellegirl_jp/

TikTok:：https://www.tiktok.com/@ellegirl_jp

Youtube：https://www.youtube.com/c/ellejapan

X：https://twitter.com/ellegirl_jp

Facebook:：https://www.facebook.com/ELLEgirlJAPAN/

■今季のトレンドを発信するブランドラインアップ発表！初出展、周年ブランド多数登場！

今季のトレンドを発信するブランドラインアップが決定しました！

アパレル企業史上最短・最年少上場記録を更新し、業界からも注目を集める片石貴展氏が代表を務める株式会社yutoriが、今回もTGCに参画。同企業が展開するステージでは、前回に続き「00年代の平成ギャルのリバイバル」をコンセプトにした9090 girl（ナインティナインティ ガール）に加え、9090の新ラインとして、2000年代の平成当時に流行したギャル男カルチャーからインスピレーションを受け、現代のトレンドと融合させたデザインを今後展開していく2002（ニーマルマルニー）、そしてフランス発のデニムブランドで現代的に再解釈された新たなスタイルで再始動MARITHE + FRANҪOIS GIRBAUD（マリテ＋フランソワ・ジルボー）がTGCに初登場します。

さらに、SSに引き続きMILKFED.（ミルクフェド）がブランド30周年を記念したアニバーサリーステージを展開。「いつまでも、どんな時も『かわいい』を忘れない女性へ」をコンセプトに、自分をカテゴライズしない自由なファッションスタイルを提案し続ける同ブランドの特別なステージは必見です。

また、次世代の才能にフォーカスするNext Designer’s STAGEには、TGC初参画となる注目のデザイナー3ブランドが登場！デザイナーAI NITTAが手掛ける、人々にとっての遊び場となるようなクリエイティブ活動を行うArchi DanTe.（アーチダンテ）、デザイナーIKEKITA MIZUKIによる、“私が1番”でいられる服をテーマにしたMIZUKI IKEKITA（ミズキ イケキタ）、デザイナーFUMINARI FUJIWARAが生み出す、【変身する服】をコンセプトに自由自在なスタイリングを提案するCHIDORI（チドリ）がランウェイを彩ります。

そして、韓国を代表する百貨店チェーン・現代百貨店「THE HYUNDAI GLOBAL」がTGC初参画！同ステージではOHESHIO（オヘシオ）、Rest&Recreation（レストアンドレクリエーション）、The Barnnet（ザバーネット）、TREEMINGBIRD（トリミングバード）といった韓国を代表するKファッションブランドがお披露目されます。

このほかにも、Ikuto KitamuraとSaeko Ishiiの2人のデザイナーによるdisemBySiiK（ディゼムバイシーク）がTGC初登場するほか、カジュアル、セクシー、フェミニンの三軸を融合したスタイルで人気のDarich（ダーリッチ）、若者から支持を集めるGYDA（ジェイダ）、手軽にトレンドかつベーシックなアイテムを提供するmoment+（モーメントプラス）、全国約180以上のストアを展開し多様なカルチャーを発信し続けるWEGO（ウィゴー）も参加し、今季のトレンドを多彩なスタイルで発信します。

＜初登場ブランド＞

■ファッション＆メイクのプロフェッショナルが、今季のファッション＆メイクトレンドをレクチャーします！- ファッション・クリエイティブ・ディレクター 軍地彩弓氏

エンターテイメントシーンではガールズグループの勢いが止まりません。ポジティブなエネルギーで、自分らしく、カッコよく、パワフルにセルフプロデュースする彼女たちの姿は、まさに2025年秋冬のテーマ「ガールズパワー」そのものです。媚びないスタイルを目指す ＃ヤンカワ なファッションは復活したグランジやヴィンテージテイストを取り入れて。女に生まれてよかった系の #色っぽガーリー ではキャミワンピやプリーツスカートをプラス。また、一点豪華主義でファーアイテムを加える #ちょいふわ スタイルであったかコーデを完成させて。自分らしく生きる、誰のためでもない私だけのファッションを楽しむ。この秋冬は主張強めのファッションであなた自身の「ガールズパワー」を炸裂させましょう！

- 東京ガールズコレクション実行委員会 ブランドプロデューサー 金子紗織

秋冬は、春夏から更に自己肯定感を高めたセルフラブなスタイルがトレンド！

○○らしさって、要は自分らしさでOK！何をセレクトしても自分らしくありのままでいることが最強で最高(ハート)自分が好きなもの、心地よいと感じるものをセレクトしましょう。今季はグランジ要素がMIXされた、媚びないファッションにも注目です。季節を超えてオールシーズン楽しめるアイテムや、小物で秋冬さを表現できるアイテムも多数登場するので、その瞬間の気分を自由に重ねて楽しみましょう！

- スタイリスト / 東京ガールズコレクション実行委員会 ファッションディレクター FUKAMI

今季のTGCのトレンドキーワードは、自分の“好き”を全開に。強さも甘さも、色気も遊びも、全て欲張っていいのです。少しやりすぎなくらいが、今の気分。『盛る』ことで自己肯定感はもっと高まる。最高にポジティブな自分を、思いきり表現してみましょう。

- 東京ガールズコレクション メイクアップディレクター Hirotaka Iizuka (juice)

25年秋冬のトレンドメイクは、「イメージとのギャップ」を意識して、より新鮮で個性的に仕上げるのがポイント。たとえば、スモーキーアイにあえてピンクを入れるだけでハードすぎないメイクになったり、王道のガーリースタイルに下まつ毛だけシャープなイメージを入れるだけで甘すぎないガーリースタイルにしたり、ハイライト部分に異素材(箔等)の物を使ってちょっとエレガンスにしたり、アイラインで個性を出したりと、ワンポイントで自由度の高いアレンジを加えることで、従来の自分とのギャップが一層際立ちます。これからは、アート感覚で楽しみながら、自分らしい個性を存分に活かしていきましょう。

【第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER】

全てリリース配信時の情報となります。

今後、内容の変更が生じる可能性がございますので、予めご了承ください。

イベント名称：第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER

（略称：マイナビ TGC 2025 A/W）

開催日時 ：2025年9月6日（土） 開場12:00、開演14:00、終演21:00（予定）

会場 ：さいたまスーパーアリーナ（〒330-0081 埼玉県さいたま市中央区新都心８）

公式サイト ：https://tgc.girlswalker.com/25aw/

チケット ：【入場料】※4歳以上はチケットが必要となります。

アリーナS席 ：完売御礼

アリーナA席（追加販売）：一般：13,000円（税込）/お土産袋・ペンライト付

ゴールド席 ：完売御礼

A席 ：一般：10,500円（税込）/お土産袋・ペンライト付

B席 ：一般：7,500円（税込）/お土産袋・ペンライト付

【先行販売第1弾】【先行販売第2弾】終了

【一般販売】2025年07月12日（土）10:00 ～ ※先着・売り切れ次第終了

※一般販売は、「ticket board」および「dポイントクラブ会員」の2つの

受付窓口にて実施いたします。

【チケットに関する問い合わせ先】

https://support.tickebo.jp

※お問い合わせは24時間受付しております。営業時間内に順次回答いたします。

※内容によっては、返答にお時間をいただく場合がございます。

ブランド：2002、9090 girl、ArchiDanTe.、CHIDORI、Darich、disemBySiiK、GYDA、MARITHE + FRANҪOIS GIRBAUD、MILKFED.、MIZUKI IKEKITA、moment+、OHESHIO、Rest&Recreation、The Barnnet、TREEMINGBIRD、WEGO ※アルファベット順

メインモデル：嵐莉菜、アリアナさくら、安斉星来、池田エライザ、池田美優、板倉可奈（CUTIE STREET）、岡崎紗絵、小川桜花（Girls²）奥田彩友（SWEET STEADY）、加藤史帆、加藤ナナ、金村美玖（日向坂46）、香音、茅島みずき、川口ゆりな、河村ここあ、上坂樹里、小坂菜緒（日向坂46）、小林由依、雑賀サクラ、さくら、佐々木久美、Shiho、白石まゆみ（SWEET STEADY）、鈴木ゆうか、せいら、立花琴未（CANDY TUNE）、田鍋梨々花、田村保乃(櫻坂46)、椿、鶴嶋乃愛、なえなの、中条あやみ、なごみ、那須ほほみ、新沼凛空、生見愛瑠、希空、土方エミリ、藤田ニコル、藤吉夏鈴(櫻坂46)、ブリッジマン遊七、星乃夢奈、本田紗来、MINAMI、三吉彩花、村上愛花、村瀬紗英、守屋麗奈(櫻坂46)、矢吹奈子、山崎天(櫻坂46)、ゆいちゃみ、ゆうちゃみ、米澤りあ、りんか 他 ※50音順

ゲスト：あの、岩瀬洋志、くれいじーまぐねっと、小宮璃央、しなこ、翔、曽野舜太、平祐奈、高橋文哉、高松アロハ、綱啓永、とうあ、夏生大湖、NOA、野村康太、樋口幸平、本田響矢、松本仁、丸山礼、水沢林太郎、宮世琉弥、村重杏奈、もーりーしゅーと、杢代和人、MON7A、山下幸輝 他 ※50音順

メインアーティスト：aoen、CANDY TUNE、FRUITS ZIPPER、ME:I、MEOVV、WILD BLUE 他 ※50音順

MC：EXIT、鷲見玲奈 ※50音順

スタジオMC：柏木由紀、TGCオフィシャルサポーター HIROMI（マーケティングアドバイザー）、TGCオフィシャルサポーター FUKAMI（ファッションディレクター） ※50音順

ステージ内容：ファッションショー、アーティストライブ、パートナーステージ 他

主催：東京ガールズコレクション実行委員会

特別協賛：株式会社マイナビ

パートナー：TGC CARD(イオンフィナンシャルサービス株式会社)、株式会社NTTドコモ、MEMEME(花王株式会社)、ANGEL CHAMPAGNE(ANGEL JAPAN株式会社)、ダイソー(株式会社大創産業)、ESTHER FORMULA (ESTHER FORMULA JAPAN株式会社)、wakemake（CJ Olive Young Japan株式会社）、ウエラ プロフェッショナル(ウエラ プロフェッショナル)、NANOAMINO TOKYO(ニューウェイジャパン株式会社)、ルシェロ 歯みがきペースト ホワイトプレミアムケア(株式会社ジーシー)、レインストーム(エナジー・ビバレッジズ・ジャパン合同会社)、KOREA FASHION ASSOCIATION (韓国ファッション協会)、Tamagotchi Paradise(株式会社バンダイ) 他 ※ランク別、50音順

FOR 2025：大阪・関西万博

後援：環境省、観光庁、東京都、さいたま市、国連の友Asia-Pacific

協力：さいたまスーパーアリーナ

公式メディア：girlswalker

演出：DRUMCAN

企画/制作：株式会社W TOKYO

■東京ガールズコレクションとは・・・

「日本のガールズカルチャーを世界へ」をテーマに2005年8月から年2回開催。モデル、タレント、アーティスト、動画クリエイター等のトップインフルエンサーが一堂に会する認知度94％を誇る史上最大級のファッションフェスタ。リアルとオンラインを通じた総体感人数はのべ約800万人を超え、多種多様なパートナーとTGCを掛け合わせることによりファッションショーという枠組みを超えコンテンツ開発やブランディングの“ラボラトリー”機能を担うブランディングプラットフォームへと発展。その発信力を活かし、国際連合、政府、官公庁と連携し、SDGs推進・地方創生など、変わり続ける社会課題を若年層へ伝える架け橋としての役割を担う。

TOKYO GIRLS COLLECTION 公式サイト：https://tgc.st/(https://tgc.st/)

LINE：@TGC_LINE / X：@TGCnews / Instagram：@tgc_staff / Threads：@tgc_staff / TikTok：@TGC__official

ハッシュタグ：#マイナビTGC ＃TGC / YouTube：https://www.youtube.com/user/girlsTV(https://www.youtube.com/user/girlsTV)