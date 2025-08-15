【ベトナムZ世代に聞く】日本のファーストフードに関する意識調査

株式会社Koeeru

株式会社Koeeru（本社：神奈川県鎌倉市、代表：長野 草児、以下「Koeeru」）は、ベトナムのZ世代である20代を対象に、日本のファーストフードに関する認知・思考・利用実態についてオンライン調査を実施しました。

【調査サマリー】

・ 調査の結果、ベトナムのZ世代（20～29歳）における日本食への関心は非常に高く、特に「ラーメン・うどん・そば」などの麺類（85.1%）や、「定食・丼もの」などのご飯を主食としたメニュー（78.2%）が圧倒的な人気を集めた。天ぷら（51.5%）、ハンバーグや肉料理（41.6%）も一定の支持を得ている。

・ 来店経験では、「すき家」「丸亀製麺」がそれぞれ59.0%で最多。進出から1年未満の「サイゼリヤ」も30.0%以上が来店経験ありと回答した。

・ 利用頻度は月1～3回が58.4%と最も多く、週1回以上利用する層も約20.0%存在。利用スタイルは「店内飲食」が61.4%でトップ、デリバリー（28.7%）、テイクアウト（20.8%）が続き、GrabやShopee Foodなどのデリバリーサービス利用も目立った。

・ 1食あたりの支出額は100,000～149,000VND（約650～970円）が30.7%、200,000VND以上（約1,300円以上）も31.7%と、高価格帯の利用者が多い。選ばれる理由は「おいしさ」（68.3%）、「清潔さ」（65.4%）、「日本食が好き」（64.4%）が上位で、価格やサービスよりも品質志向が強いことがうかがえる。

・ 全体の評価では「とても良い」35.6%、「良い」61.4%と満足度は高いが、改善要望として「新メニューの追加」（48.5%）、「価格の見直し」（46.5%）、「提供スピードの向上」（36.6%）が挙げられた。

■ 調査結果詳細

1. 人気メニュー

ベトナムZ世代が最も好む日本のファーストフードは麺類（ラーメン・うどん・そば）で85.1%、次いでご飯もの（定食・丼もの・牛丼・カレーライス・カツ丼など）が78.2%と高い支持を集めた。天ぷら（51.5%）、ハンバーグや肉料理（41.6%）も一定の人気がある。

来店経験では「すき家」「丸亀製麺」がそれぞれ59.0%で最多。進出から1年未満の「サイゼリヤ」も30%以上が来店経験ありと回答した。

2. 利用頻度とスタイル

利用頻度は月1～3回が58.4%で最多、週1回以上の利用者も約20.0%にのぼる。

利用スタイルは店内飲食が61.4%でトップ。デリバリー（28.7%）やテイクアウト（20.8%）も一定割合を占め、Grab・Shopee Foodなどのアプリ利用も普及している。

食事の同行者は「パートナーと」（28.7%）、「友人・同僚と」（27.7%）、「家族と」（23.8%）が多く、1人利用（19.8%）も少なくない。

3. 支出傾向と選定理由

1食あたりの支出額は100,000～149,000VND（約650～970円）が30.7%、200,000VND以上（約1,300円以上）が31.7%と、比較的高価格帯でも受け入れられている。

選ばれる理由は「おいしさ」（68.3%）、「清潔さ」（65.4%）、「日本食が好き」（64.4%）が上位で、価格やサービスよりも品質志向が強い。

4. 満足度と改善要望

品質評価では「とても良い」35.6%、「良い」61.4%と、総合満足度は高い水準にある。

改善要望としては以下が挙げられた。

新メニューの追加（48.5%） 価格の見直し（46.5%） 提供スピードの向上（36.6%） 店内環境の快適さ向上（28.7%）

■ 現地リサーチャーコメント

「ベトナムの若者にとって日本食は特別感のある外食選択肢です。特に麺類やご飯ものは定番人気で、ブランド体験の満足度も高い一方、飽きさせないメニュー展開や利便性の向上が次の成長のカギとなります。」

■ 調査概要

対象国：ベトナム

対象者：日本のファーストフードを利用したことがある20～29歳男女

サンプル数：101名（男女比50:50）

調査期間：2025年8月

調査方法：Koeeruグローバルリサーチを利用したオンライン調査

本調査は、株式会社Koeeruの「グローバルリサーチ」サービスにより実施しました。世界各国や訪日外国人の声を多言語で収集・分析できる独自プラットフォームを活用し、ベトナムをはじめアジア・欧米・中東での市場理解や戦略立案を支援します。

ターゲット設定から調査設計、データ収集、分析、レポートまでワンストップで提供し、現地生活者のリアルな声を商品開発やマーケティング、ブランド戦略に活かせる実践的なインサイトとして届けます。詳細は以下をご覧ください：



グローバルリサーチ - Koeeru(https://koeeru.com/global-research/)

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社Koeeru（担当：Michael）

◆ 株式会社Koeeru（コエル）について

株式会社Koeeruは、Voices for Good（一人ひとりの声で、世界を良くする）を企業理念に掲げ、グローバルのお客様の声（VOC)の収集、分析、活用に特化したデータプラットフォーム＜Koeeru CDP＞を開発するマーケティングテクノロジー会社です。

2021年設立以来、鎌倉及びハノイを拠点に、グローバルの顧客ニーズの把握から、顧客体験（CX）の改善やパーソナライズドマーケティングにつなげる一気通貫のプラットフォームソリューションを提供しています。

【会社概要】

社名：株式会社Koeeru

本社所在地：神奈川県鎌倉市扇ガ谷1丁目8-1 山口ビル3F

ベトナム支社：Floor 17, Ngoc Khanh Plaza, No 1st Pham Huy Thong, Ba Dinh, Hanoi, Vietnam

設立： 2021年

HP：https://koeeru.com/