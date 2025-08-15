fav me、透明感のあるメロディで魅せるエモーショナルラブソング「あの空はずっとキミ色」リリース

アソビシステム株式会社

今年4月にデビューし、先日初の東名阪ツアーを成功させたfav meが、10thシングル「あの空はずっとキミ色」を8月15日（金）に配信リリースした。

本作は、空のように移ろう気持ちと、胸を焦がすような片想いの情景を描いたエモーショナルなラブソング。「キミが 好きで好きで 大好きだ」というまっすぐなフレーズをはじめ、「好き」という気持ちの純度を描いており、透明感のあるメロディとともに、fav meメンバーの飾らない魅力が感じられる楽曲となっている。

8月23日（土）には池袋harevutaiにて単独ライブ『夏休me2025』を男性限定／女性限定の2部制で開催。さらに、2025年冬には初のシングルCDリリース、12月に自身最大規模となるKanadevia Hall（旧TOKYO DOME CITY HALL）でのライブ開催を控えるfav meから目が離せない。

＜リリース概要＞

fav me 10th Digital Single「あの空はずっとキミ色」

配信日：2025年8月15日（金）

配信URL：https://lnk.to/Your_Color_in_the_Sky

＜シングルCD概要＞

fav me 1st シングルCD『すきなんかじゃ…にゃい！』

2025年冬発売予定

詳細は後日発表

＜イベント概要＞

fav me 単独ライブ『夏休me2025』

日程：2025年8月23日（土）

会場：東京都 池袋harevutai

時間：女性限定ライブ 開場12:00 / 開演12:45

男性限定ライブ 開場17:30 / 開演18:15

詳細：https://peakspot.lnk.to/Your_Color_in_the_Sky

fav me ワンマンライブ

日程：2025年12月6日（土）

会場：東京都 Kanadevia Hall

詳細は後日発表

＜fav me Profile＞

グループ名は、「お気に入り」を意味する「fav（favorite）」と、「私を」という意味の「me」を組み合わせ、「fav me」と命名。「私をお気に入りにしてほしい」という想いが込められている。2025年2月に誕生。4月22日には初のワンマンライブを開催し、即日完売というスタートを切った。メンバーは小野寺梓、阿部かれん、川岸瑠那、瀬乃まりん、丸山蘭奈、澪川舞香、中本こまりの7名。

Official site：https://favme.asobisystem.com/

X：https://x.com/_fav_me_

Instagram：https://www.instagram.com/_fav_me_/

YouTube：https://www.youtube.com/@fav_me_fav_me

TikTok：https://www.tiktok.com/@_fav_me__