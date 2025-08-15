fav me、透明感のあるメロディで魅せるエモーショナルラブソング「あの空はずっとキミ色」リリース

今年4月にデビューし、先日初の東名阪ツアーを成功させたfav meが、10thシングル「あの空はずっとキミ色」を8月15日（金）に配信リリースした。




本作は、空のように移ろう気持ちと、胸を焦がすような片想いの情景を描いたエモーショナルなラブソング。「キミが 好きで好きで 大好きだ」というまっすぐなフレーズをはじめ、「好き」という気持ちの純度を描いており、透明感のあるメロディとともに、fav meメンバーの飾らない魅力が感じられる楽曲となっている。



8月23日（土）には池袋harevutaiにて単独ライブ『夏休me2025』を男性限定／女性限定の2部制で開催。さらに、2025年冬には初のシングルCDリリース、12月に自身最大規模となるKanadevia Hall（旧TOKYO DOME CITY HALL）でのライブ開催を控えるfav meから目が離せない。



＜リリース概要＞







fav me 10th Digital Single「あの空はずっとキミ色」


配信日：2025年8月15日（金）


配信URL：https://lnk.to/Your_Color_in_the_Sky



＜シングルCD概要＞


fav me 1st シングルCD『すきなんかじゃ…にゃい！』


2025年冬発売予定


詳細は後日発表



＜イベント概要＞


fav me 単独ライブ『夏休me2025』


日程：2025年8月23日（土）


会場：東京都 池袋harevutai


時間：女性限定ライブ 開場12:00 / 開演12:45


　　　男性限定ライブ 開場17:30 / 開演18:15


詳細：https://peakspot.lnk.to/Your_Color_in_the_Sky



fav me ワンマンライブ


日程：2025年12月6日（土）


会場：東京都 Kanadevia Hall


詳細は後日発表



＜fav me Profile＞


グループ名は、「お気に入り」を意味する「fav（favorite）」と、「私を」という意味の「me」を組み合わせ、「fav me」と命名。「私をお気に入りにしてほしい」という想いが込められている。2025年2月に誕生。4月22日には初のワンマンライブを開催し、即日完売というスタートを切った。メンバーは小野寺梓、阿部かれん、川岸瑠那、瀬乃まりん、丸山蘭奈、澪川舞香、中本こまりの7名。



Official site：https://favme.asobisystem.com/


X：https://x.com/_fav_me_


Instagram：https://www.instagram.com/_fav_me_/


YouTube：https://www.youtube.com/@fav_me_fav_me


TikTok：https://www.tiktok.com/@_fav_me__