外反母趾・足の痛み専門【整足院】六本木店が麻布十番へ移転！ 8月17日『整足院 麻布十番店』としてリニューアルオープン
株式会社 整足院（本社：東京都大田区田園調布、代表取締役：柏倉 清孝）は、2025年8月17日（日）、「整足院 六本木店」を移転し、新たに「整足院 麻布十番店」としてリニューアルオープンする運びとなりました。
既存店のさらなるサービス向上とアクセス改善を目的に、港区麻布十番へ移転。麻布十番駅『徒歩1分』の好立地で洗練された空間を整え、外反母趾や足の痛みに悩む方々に、より質の高い専門施術を提供します。
【店舗概要】
●店舗名：整足院 麻布十番店
●リニューアルオープン日：2025年8月17日（日）
●営業時間：10:00～20:00（定休日：火曜・金曜）
●電話番号：03-6435-1380（完全予約制）
●所在地：〒106-0045 東京都港区麻布十番2-18-4 テンポイントビル102（六本木店住所から変更）
●アクセス：東京メトロ南北線/都営大江戸線「麻布十番駅」1番出口から徒歩1分
●店舗ページ：https://seisokuin.jp/azabujyuban/
【主なサービス内容】
●特許取得の「整足テーピング」による施術（外反母趾・足の痛み・浮き指などに対応）
●足指やアーチ補整を目的とした「整足インナーサポーター」や「整足院トーストレッチソックス」の販売
●施術効果を高める「整足インソール」や各種サポーターの販売
●スイスの人気スポーツブランド「On（オン）」シューズの取り扱い
【整足院とは】
「整足院」は、外反母趾や足の痛みに特化した専門施術所として2017年3月に東京都・田園調布で開業。独自ノウハウと特許を取得した「整足テーピング」による管理型施術で、足本来の機能回復を目指します。
「どこに行っても改善されなかった」と悩む多くの患者さまの“駆け込み寺”として信頼を集めています。
2020年からはフランチャイズ展開を開始し、直営店・加盟店をあわせて全国に店舗を拡大中。今後も複数の新規出店を予定しています。
【会社概要】
●会社名：株式会社 整足院（Seisokuin Inc.）
●所在地：〒145-0071 東京都大田区田園調布2-50-12
●設立：2019年1月16日
●代表者：柏倉 清孝（Kiyotaka Kashiwagura）
●事業内容：外反母趾・足の痛みに特化した専門施術所「整足院」の運営（直営及びフランチャイズ）
●公式サイト：https://seisokuin.jp/
