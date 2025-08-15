酸素コンプレッサーの世界市場2025年、グローバル市場規模（産業用、医療用）・分析レポートを発表
2025年8月15日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「酸素コンプレッサーの世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、酸素コンプレッサーのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
本レポートは、世界の酸素コンプレッサー市場に関する最新調査に基づき、市場の規模、成長見通し、技術動向、地域別の需要、企業動向などを包括的に分析しています。2023年時点における世界市場はUSD XXX百万と評価されており、2030年にはUSD XXX百万に達する見込みです。予測期間中の年平均成長率（CAGR）はXXX%とされ、今後も安定的な成長が見込まれます。
酸素コンプレッサーは、酸素発生装置と一体化されたシステムであり、産業用ガス、金属加工、製紙、ガラス加工、化学産業など多岐にわたる分野で利用されています。特に酸素の安定供給が求められる現場において、高圧かつ連続的に酸素を圧縮・供給できる特性が評価されています。
________________________________________
【市場の全体像と構造】
本レポートでは、酸素コンプレッサー産業のバリューチェーン全体を把握し、原材料から製造、販売、最終用途に至るまでの流れを明らかにしています。特に産業用グレードと医療用グレードという2つの主要分類に基づき、それぞれの市場特性や需要傾向を詳細に分析しています。
■ 用途別の分類では、以下の分野が主な市場構成要素です。
● 産業用ガス
● 金属加工
● 化学産業
● 医療用途
● その他（研究開発・大学施設など）
産業用途においては、高純度酸素を大量かつ安定的に供給するため、信頼性の高い圧縮システムの導入が進んでいます。また、医療用途では、酸素吸入や人工呼吸器への応用が広がっており、小型で静音性に優れたモデルが求められています。
________________________________________
【地域別の市場動向】
地域別分析においては、北米とヨーロッパが安定成長を見せており、政府による医療・産業インフラの支援や、環境対応型製品への関心の高まりが背景にあります。アジア太平洋地域では、中国が最大の市場として浮上しており、政府主導の製造強化政策と国内需要の増加が成長をけん引しています。インド、韓国、東南アジア諸国でも、製造業や医療インフラの整備が進み、今後の拡大が見込まれます。
________________________________________
【主要分析項目】
■ 市場規模とセグメンテーション
2019年から2030年までのデータをもとに、販売数量（千台単位）、売上高、タイプ別および用途別の市場シェアを定量的に予測しています。
■ 業界トレンドと市場動向
本レポートでは、政府規制、技術革新、消費者ニーズ、環境要因などのマクロトレンドを分析しています。特に、低騒音設計、省エネルギー型、スマート制御対応のコンプレッサーの需要が高まっており、こうした技術的進展が競争優位性の鍵とされています。
■ 企業別分析
主要メーカーには、CET Engineering srl、J.P. Sauer & Sohn Maschinenbau GmbH、Inmatec GaseTechnologie GmbH、Oxywise、SIAD Macchine Impianti S.p.A.などがあり、各社の財務状況、市場ポジション、製品ライン、提携戦略について詳細に言及されています。
