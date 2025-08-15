【小樽洋菓子舗ルタオ】ららぽーと愛知東郷にて8月19 日（火）より、北海道のプレミアムギフトスイーツを期間限定でお届け。

株式会社ケイシイシイ

株式会社ケイシイシイ(本社：北海道千歲市)が展開する「小樽洋菓子舗ルタオ」は、2025年8月19日（火）～9月1日（月）にららぽーと愛知東郷に期間限定出店します。ルタオ看板商品の「ドゥーブルフロージュ」や夏季限定「メロンドゥーブル ～北海道メロン～」など、ルタオ自慢のスイーツをご用意いたします。

出店概要

■ 出店期間：2025年8月19日（火）～9月1日（月） 10:00‐20:00 ※最終日のみ18:00まで

■ 開催場所：ららぽーと愛知東郷 1F 中央 メインスクエア / 愛知県愛知郡東郷町 東郷中央土地区画整理事業62街区1・3

■ 取扱商品

・ルタオを代表するチーズケーキ「ドゥーブルフロマージュ」、「ショコラドゥーブル」

・3種のチーズの個性を活かしたチーズテリーヌ「パフェ ドゥ フロマージュ」

・人気のチーズラングドシャ「小樽色内通りフロマージュ」

・ルタオ定番のチョコレート「レアチョコレート ナイアガラ」「プチショコラ ストロベリー」

・季節限定「メロンドゥーブル～北海道赤肉メロン～」「ラングドシャアソート サマー」

ラインナップは予告なく変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。

ドゥーブルフロマージュパフェ ドゥ フロマージュレアチョコレート ナイアガラプチショコラ ストロベリールタオ看板商品 「ドゥーブルフロマージュ」についてルタオ看板商品「ドゥーブルフロマージュ」

ベイクドチーズとレアチーズの2層仕立てのチーズケーキ。上層には、ミルク感が引き立つレアチーズ、下層にはしっかりとしたコクを感じるベイクドチーズが組み合わされ、口の中で一体となり、くちにした瞬間ふわっと広がる濃厚なミルク感と、とろけるようななめらかなくちどけの味わいが絶妙なバランスを生み出しています。

【商品名】ドゥーブルフロマージュ

【価格】2,160円（税込）

【直径】約12cm

期間限定商品のご案内

北海道赤肉メロンを使った「メロンドゥーブル ～北海道メロン～」メロンドゥーブル ～北海道メロン～

北海道産生クリームとイタリア産マスカルポーネを合わせた、なめらかなレアチーズを上層に。下層には、北海道産赤肉メロンのピューレを練り込んだベイクドチーズケーキを重ね、さらに赤肉メロンのスポンジクラムでやさしく包み込みました。赤肉メロンのふくよかな甘みと、チーズの奥行きあるコクが織りなす、夏にふさわしい華やかな味わいをお楽しみいただけます。

【商品名】メロンドゥーブル ～北海道メロン～

【価 格】2,376 円（税込）

【直径】約12cm

小樽色内通りフロマージュのチーズとミルクを詰め合わせた「ラングドシャアソート サマー」ラングドシャアソート サマー

人気のラングドシャアソートが夏の装いで登場。マスカルポーネやクリームチーズを使用した「フロマージュ」とコクのあるミルク風味のチョコレートをくちどけの良いサックリとしたチーズ生地でサンドした「フロマージュミルク」をお楽しみいただけます。

【商品名】ラングドシャアソート サマー

【価 格】 18枚入 2,376円（税込）

『小樽洋菓子舗ルタオ』について

小樽洋菓子舗ルタオは、1998年に小樽観光の中心であるメルヘン交差点にオープン。店名は、「親愛なる小樽の塔」という意味のフランス語「La Tour Amitie Otaru」の頭文字を小樽の地名に愛着を込めてアレンジし「ルタオ（LeTAO）」と名付けられました。

小樽の洋菓子舗として誕生して以来、北海道の素材にこだわり、また、世界中の厳選された素材と融合させる「Northern Sweets Manner」（北の国に生きる人々の、 お菓子を楽しむ流儀をお届けする）をテーマに、北の大地に根差したスイーツを創り続けております。

ブランドサイトURL：https://www.letao-brand.jp/

Instagram公式アカウント：https://www.instagram.com/letao_official/

会社名：株式会社ケイシイシイ

代表者：代表取締役社長 上村 成門

本社所在地：北海道千歲市泉沢1007番地90

創業：1996年4月

資本金：8,000万円

事業内容：菓子製造事業、卸売事業、小売事業（店舗及びカフェの運営）、通信販売事業

株式会社ケイシイシイは、「喜びを創り喜びを提供する」を経営理念として掲げ、全従業員が、「今日一人熱狂的ファンを創る」ことを使命として日々取り組んでいます。