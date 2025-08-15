『年代別動画調査2025（30代編）』視聴頻度・ジャンル・デバイスの三大トレンド（ビジネスマッチングサイト『エミーオ』調べ）
https://emeao.jp/guide/post-51267/ ビジネスマッチングサイト『EMEAO！（エミーオ）』が30代特有の動画習慣を徹底調査！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327421&id=bodyimage1】
近年、動画コンテンツは幅広い世代の生活に欠かせない存在となり、移動中のスキマ時間や休憩時、休日のリラックスタイムなど、あらゆる場面で視聴されています。もはや動画は単なる娯楽や情報源にとどまらず、日常の一部として定着しつつあります。
こうした背景を踏まえ、厳選された優良業者を紹介するBtoBマッチングサイト『エミーオ（https://emeao.jp/guide/post-51267/ ）』は、30代の男女100名を対象にアンケート調査を実施しました。調査は「動画視聴頻度」「好まれるジャンル」「利用デバイス」という3つの視点から、30代のリアルな視聴習慣と傾向を明らかにしています。
これから動画活用を検討する企業様はもちろん、すでに動画マーケティングに取り組んでいる企業様にとっても、30代への効果的なアプローチやコンテンツ設計を考える上で有用なヒントとなるはずです。
▼調査概要
◆ 調査1：YouTubeやSNSなどで配信される動画の視聴頻度
◆ 調査2：普段よく視聴する動画のジャンルは？
◆ 調査3：動画視聴時によく利用するデバイスは？
◆ まとめ：30代動画視聴データが示す！戦略設計のヒント
調査結果1：YouTubeやSNSなどで配信される動画を、普段どのくらいの頻度で視聴しますか？※短時間の視聴や“ながら見”も含めてお答えください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327421&id=bodyimage2】
最も多かったのは「1日に何度も動画を視聴する」で39.0％（39人）となり、日々の生活の中で動画が繰り返し消費される習慣が根付いていることがうかがえます。
次いで「ほとんど視聴しない」が20.0％（20人）、「ほぼ毎日1回は視聴する」も20.0％（20人）と、視聴時間やスタイルに大きな差が見られるのが特徴です。特に、毎日視聴する層とほぼ見ない層がほぼ同じ割合を占めている点は、この年代のライフスタイルやコンテンツへの関心度の幅広さを示しています。
「週に3～4日程度視聴する」は10.0％（10人）、「週に1～2日程度視聴する」は6.0％（6人）、「月に数回程度」は5.0％（5人）と、中間的な利用頻度の層は少数であり、視聴習慣の有無が明確に分かれていることがうかがえます。
調査結果2：普段よく視聴する動画のジャンルはどれですか？※複数選択可（注1）
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327421&id=bodyimage3】
（注1） 本設問は複数選択式ですが、選択肢は3つまでに制限しています。これにより、よく視聴する動画のジャンルをより明確に把握できるようにしています。
最も多く視聴されているジャンルは「エンターテインメント（バラエティ・ドラマ・アニメ・映画など）」で53.0％（53人）と半数を超え、幅広い娯楽コンテンツへの強い嗜好がうかがえます。
次いで「音楽関連（ミュージックビデオ・ライブ映像など）」が39.0％（39人）と高い割合を占め、映像と音楽を組み合わせたコンテンツの人気の高さが際立ちます。
「ゲーム（実況プレイ・eスポーツ・ゲーム解説など）」は28.0％（28人）で、30代層において一定の支持があることが分かります。
一方で、「ニュース・時事問題」は20.0％（20人）、「教養・学習」や「Vlog・日常動画」はいずれも16.0％（16人）と、情報収集や生活記録系のコンテンツは娯楽ジャンルに比べてやや低調です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327421&id=bodyimage1】
近年、動画コンテンツは幅広い世代の生活に欠かせない存在となり、移動中のスキマ時間や休憩時、休日のリラックスタイムなど、あらゆる場面で視聴されています。もはや動画は単なる娯楽や情報源にとどまらず、日常の一部として定着しつつあります。
こうした背景を踏まえ、厳選された優良業者を紹介するBtoBマッチングサイト『エミーオ（https://emeao.jp/guide/post-51267/ ）』は、30代の男女100名を対象にアンケート調査を実施しました。調査は「動画視聴頻度」「好まれるジャンル」「利用デバイス」という3つの視点から、30代のリアルな視聴習慣と傾向を明らかにしています。
これから動画活用を検討する企業様はもちろん、すでに動画マーケティングに取り組んでいる企業様にとっても、30代への効果的なアプローチやコンテンツ設計を考える上で有用なヒントとなるはずです。
▼調査概要
◆ 調査1：YouTubeやSNSなどで配信される動画の視聴頻度
◆ 調査2：普段よく視聴する動画のジャンルは？
◆ 調査3：動画視聴時によく利用するデバイスは？
◆ まとめ：30代動画視聴データが示す！戦略設計のヒント
調査結果1：YouTubeやSNSなどで配信される動画を、普段どのくらいの頻度で視聴しますか？※短時間の視聴や“ながら見”も含めてお答えください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327421&id=bodyimage2】
最も多かったのは「1日に何度も動画を視聴する」で39.0％（39人）となり、日々の生活の中で動画が繰り返し消費される習慣が根付いていることがうかがえます。
次いで「ほとんど視聴しない」が20.0％（20人）、「ほぼ毎日1回は視聴する」も20.0％（20人）と、視聴時間やスタイルに大きな差が見られるのが特徴です。特に、毎日視聴する層とほぼ見ない層がほぼ同じ割合を占めている点は、この年代のライフスタイルやコンテンツへの関心度の幅広さを示しています。
「週に3～4日程度視聴する」は10.0％（10人）、「週に1～2日程度視聴する」は6.0％（6人）、「月に数回程度」は5.0％（5人）と、中間的な利用頻度の層は少数であり、視聴習慣の有無が明確に分かれていることがうかがえます。
調査結果2：普段よく視聴する動画のジャンルはどれですか？※複数選択可（注1）
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327421&id=bodyimage3】
（注1） 本設問は複数選択式ですが、選択肢は3つまでに制限しています。これにより、よく視聴する動画のジャンルをより明確に把握できるようにしています。
最も多く視聴されているジャンルは「エンターテインメント（バラエティ・ドラマ・アニメ・映画など）」で53.0％（53人）と半数を超え、幅広い娯楽コンテンツへの強い嗜好がうかがえます。
次いで「音楽関連（ミュージックビデオ・ライブ映像など）」が39.0％（39人）と高い割合を占め、映像と音楽を組み合わせたコンテンツの人気の高さが際立ちます。
「ゲーム（実況プレイ・eスポーツ・ゲーム解説など）」は28.0％（28人）で、30代層において一定の支持があることが分かります。
一方で、「ニュース・時事問題」は20.0％（20人）、「教養・学習」や「Vlog・日常動画」はいずれも16.0％（16人）と、情報収集や生活記録系のコンテンツは娯楽ジャンルに比べてやや低調です。